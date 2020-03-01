Дайджест событий за неделю №9 (1205)

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От редактора
Итоги недели: анонсы несостоявшегося MWC 2020; годовой оборот VMware перевалил 10 млрд долл.; Mac на чипах ARM уже следующим летом
Главной темой в новостных лентах остается коронавирус и его влияние на рынок.
Новости
- Объявлены победители BEST CIO 2019
- Red Hat выпустила OpenStack Platform 16
- Композитный анод позволит заряжать батарею за 5 минут на 80%
- Стартап Тима Бернерса-Ли активизирует работу по децентрализации Интернета
- Samsung Electronics использует новую EUV-линию для серийного производства чипов
- Ericsson использует ИИ при обслуживании мобильных сетей
- Huawei обновила смартфон с гибким экраном
- Mac на чипе ARM выйдет уже в следующем году?
- Sony представила новую версию смартфона-флагмана Xperia 1
- Intel нацелила Atom на базовые станции 5G
- HP противопоставила предложению Xerox план «повышения ценности компании»
- Samsung увеличила объем модулей памяти LPDDR5 DRAM до 16 Гбайт
- Интеграция решений Fortinet и Amdocs упростит сервис-провайдерам оказание услуг безопасного SD-WAN
- Спрогнозировано развитие рынка компьютеров EMEA в 2020 г.
- Активность мобильных угроз в прошлом году упала до уровня 2015 г.
- «Песочница» RLBox укрепит безопасность браузеров Firefox
- Определены наиболее популярные 5G-смартфоны прошлого года
- Эксплойты Sweyntooth создают угрозу 480 устройствам с поддержкой Bluetooth
- Платформа Panasonic Miraie для умного дома использует интернет вещей и ИИ
- iPhone XR - самый продаваемый смартфон 2019 г. в мире
- InterSystems несёт NLP-технологии в массы с открытием кода iKnow
- Уязвимость Kr00k угрожает миллиардам устройств Wi-Fi, рекомендуют обновить прошивки
- Коронавирус помешает Microsoft выполнить план по продажам Windows в III квартале
- AMD расширила линейку встраиваемых процессоров Ryzen
- В 2020 г. будет поставлено свыше 1 трлн полупроводниковых приборов
- Samsung Secure Element — встроенный «сейф» для смартфонов
- В Firefox вводится шифрование веб-адресов по умолчанию
- Qualcomm упрощает создание гарнитур расширенной реальности
- MediaTek Helio P95 предложит высокую производительность ИИ для 4G-смартфонов
- Коронавирус заставил ухудшить прогнозы развития рынка персональных компьютерных устройств
- Годовой оборот VMware превысил 10 млрд долл.
- Датацентры потребляют меньше энергии, чем принято считать
Репортаж
На пути к равновесиюГодовые результаты работы «Укртелеком» закрепили несколько ключевых тенденций. В условиях снижения спроса на услуги телефонии ставка делается на передачу данных и цифровые сервисы.
Карьера
GlobalLogic поможет вузам готовить инженеров по embedded-системамЗа последние пять лет количество embedded-инженеров в Украине увеличилось почти вдвое, однако их доля на рынке в 2019 г. составила всего 2,9% от общего числа технических специалистов. Это не удовлетворяет спрос рынка, который не закрывают университеты из-за нехватки материальной базы
Hard
Cерверные платформы и NVMe SSDЧтобы воспользоваться преимуществами NVMe SSD в полной мере, нужны соответствующие приложениям накопители и оснащенные под них платформы.
Одного хватит64-ядерные процессоры делают покупку двухпроцессорного сервера сродни выбору автомобиля ВАЗ-2101 в 2020-м году.
Безопасность
Угрозы для Linux: возможные векторы зараженияДолгое время большинство пользователей считали, что угроз для Linux значительно меньше, чем для Windows или macOS. Однако в последнее время компьютерные системы и приложения на базе этой операционной системы все чаще становятся объектами атак киберпреступников
Когда виртуальные угрозы уничтожают бизнесВчера одним глазом посмотрел на Netflix интересный фильм об оффшорах — The Laundromat.
Пользователи Facebook готовы продать свою приватность за $3,50 в месяцВо всем мире растет обеспокоенность тем, как компании, от технологических платформ до розничных продавцов, собирают и монетизируют личные данные. Регуляторы США наложили огромные штрафы на Facebook и на принадлежащее Alphabet подразделение Google YouTube за нарушения конфиденциальности.
Программное обеспечение
customer zeroВ каждом крупном бизнесе есть свое проклятие, связанное с той оптимизацией, которая чаще всего выливается в большие проблемы пользователей.
Интернет
Все ли так просто с 5G?Пока технология мобильной связи пятого поколения вызывает много вопросов даже в среде ИТ-профессионалов, в чем мне не раз доводилось убеждаться на профильных конференциях.
Наука и технологии
Прогресс в области молекулярной системы хранения данныхКоманда исследователей из Университета Брауна достигла значительных успехов в создании нового типа системы молекулярного хранения данных.
Дождь, приносящий электричествоИспользовать воду, а точнее говоря, дождь, как источник для генерирования электроэнергии, тема не новая, но недавно в этом направлении сделан еще один шаг вперед.
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