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Дайджест событий за неделю
№ 9 (1205)

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Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Опубликовано КО в 1 март, 2020 - 20:12.
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От редактора

Итоги недели: анонсы несостоявшегося MWC 2020; годовой оборот VMware перевалил 10 млрд долл.; Mac на чипах ARM уже следующим летом
Главной темой в новостных лентах остается коронавирус и его влияние на рынок.

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Репортаж

Дайджест событий за неделю

На пути к равновесию

Годовые результаты работы «Укртелеком» закрепили несколько ключевых тенденций. В условиях снижения спроса на услуги телефонии ставка делается на передачу данных и цифровые сервисы.

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Дайджест событий за неделю №9 (1205)

GlobalLogic поможет вузам готовить инженеров по embedded-системам

За последние пять лет количество embedded-инженеров в Украине увеличилось почти вдвое, однако их доля на рынке в 2019 г. составила всего 2,9% от общего числа технических специалистов. Это не удовлетворяет спрос рынка, который не закрывают университеты из-за нехватки материальной базы

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Cерверные платформы и NVMe SSD

Чтобы воспользоваться преимуществами NVMe SSD в полной мере, нужны соответствующие приложениям накопители и оснащенные под них платформы.
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64-ядерные процессоры делают покупку двухпроцессорного сервера сродни выбору автомобиля ВАЗ-2101 в 2020-м году.

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Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Угрозы для Linux: возможные векторы заражения

Долгое время большинство пользователей считали, что угроз для Linux значительно меньше, чем для Windows или macOS. Однако в последнее время компьютерные системы и приложения на базе этой операционной системы все чаще становятся объектами атак киберпреступников
Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Когда виртуальные угрозы уничтожают бизнес

Вчера одним глазом посмотрел на Netflix интересный фильм об оффшорах — The Laundromat.
Пользователи Facebook готовы продать свою приватность за $3,50 в месяц

Пользователи Facebook готовы продать свою приватность за $3,50 в месяц

Во всем мире растет обеспокоенность тем, как компании, от технологических платформ до розничных продавцов, собирают и монетизируют личные данные. Регуляторы США наложили огромные штрафы на Facebook и на принадлежащее Alphabet подразделение Google YouTube за нарушения конфиденциальности.

Программное обеспечение

Дайджест событий за неделю №9 (1205)

customer zero

В каждом крупном бизнесе есть свое проклятие, связанное с той оптимизацией, которая чаще всего выливается в большие проблемы пользователей.

Интернет

Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Все ли так просто с 5G?

Пока технология мобильной связи пятого поколения вызывает много вопросов даже в среде ИТ-профессионалов, в чем мне не раз доводилось убеждаться на профильных конференциях.

Наука и технологии

Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Прогресс в области молекулярной системы хранения данных

Команда исследователей из Университета Брауна достигла значительных успехов в создании нового типа системы молекулярного хранения данных.
Дайджест событий за неделю №9 (1205)

Дождь, приносящий электричество

Использовать воду, а точнее говоря, дождь, как источник для генерирования электроэнергии, тема не новая, но недавно в этом направлении сделан еще один шаг вперед.

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Загрузить данный выпуск целиком в формате для электронных книг и планшетов:

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