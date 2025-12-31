З Новим 2026-м роком!

31 декабря 2025 г., 18:41

Ось і добігає кінця 2025-й - ще один рік війни.

Ще один рік надзвичайної витривалості та перевірки на міцність.

Ще один рік складних трансформацій та щоденної праці на межі можливостей.

Попри всі виклики, які приніс цей рік, Україна живе, продовжує свій шлях і бореться. І усім цим ми зобов’язані нашим захисникам і захисницям!

Тому найперше і найголовніше - дякую Силам оборони! За кожен новий ранок, за кожну хвилину нашого життя! За вашу відвагу та неймовірну самопожертву!

Щиро вдячний нашим читачам за те, що залишаєтесь із нами та за вашу довіру.

Велика подяка нашим партнерам, які попри всі ризики продовжують бізнес і в таких умовах.

Дякую всім, хто сьогодні працює та стоїть за Україну!

Бажаю всім нам у новому році витримки та здоров’я!

З Новим роком!

Віримо в ЗСУ!

Слава Україні!

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI