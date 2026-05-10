Дякуємо, що ви з нами - «Комп’ютерному Огляду» 31 рік!

Сьогодні ми відзначаємо 31 рік з того дня, як було засновано видання «Комп'ютерний Огляд».





З травня 1995 року в індустрії сталося багато змін - як ринкових, так і технологічних.





Зараз навіть важко уявити, що у той час ще не було пошуку Google, як і самої компанії. Світ ще не знав, що таке смартфон, не кажучи вже про iPhone, а сама Apple тоді була майже на межі краху.





На ринку мобільного зв'язку панувала Nokia, чиї кнопкові телефони здавалися вершиною інженерної думки, а про концепцію «хмарних обчислень» не здогадувалися навіть найсміливіші футурологи.

Залишалося декілька місяців до виходу Windows 95, яка вперше принесла масовому користувачу кнопку «Пуск» і робочий стіл у тому вигляді, до якого ми звикли.





Інтернет був екзотикою з доступом лише через «співучі» dial-up-модеми на 28,8 кбіт/с, максимум. А головним браузером планети вважався Netscape Navigator, який зараз мало хто й згадає.





Ніхто не чув про соціальні мережі - до появи Facebook залишалося майже десятиліття, а спілкування в мережі обмежувалося чатами IRC та електронною поштою.





Дані зберігалися та переносилися на дискетах ємністю 1,44 МБ, а жорсткий диск на 1 ГБ вважався бездонним сховищем для професійних станцій.





Навіть Джефф Безос, який тільки-тільки відкрив онлайн-книгарню Amazon, й не підозрював, що цей проєкт виросте в бізнес з капіталізацією у 3 трлн дол., а на його серверах буде зберігатися левова частка сучасного вебу - і не тільки вебу.





Багато чого змінилося з 1995 року. Але незмінними ми намагалися залишити підходи редакції до підготовки публікацій про те, що відбувається в ІТ-індустрії.





Ми дуже вдячні всім нашим читачам, хто був і залишається з нами!





Окремо дякуємо нашим партнерам, які підтримують проєкт у найскладніші часи!





Дякуємо всім!

