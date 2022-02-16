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Sergey Petrenko

Телекомы не хотят быть просто «трубой для контента»

16 февраля 2022 г., 12:05
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В Европе решили объединиться крупные телекомы – Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone опубликовали открытое письмо, в котором призвали законодателей ЕС распределить бремя инвестирования в развитие инфраструктуры более пропорционально – иначе говоря, обязать технологические компании, предоставляющие стриминговые, игровые и социальные сервисы, присоединиться к финансированию каналов связи.

По утверждениям телекомов, соответствующий трафик составляет до 70% общего трафика в их сетях.

Это любимая тема телекомов, которые уже не первый год не могут смириться с тем, что они являются фактически трубой для передачи контента. Когда-то, на заре интернета провайдерские порталы еще имели смысл, как контентный, так и чисто технический. Но последние лет 20 амбиции провайдеров сохранить это положение и вообще развить свой бизнес, занимаясь контентом, как правило, выглядят печально.

Ну, и нельзя забывать, для полноты картины, что крупные технологические компании как раз серьезно инвестируют в инфраструктуру – огромное количество трансконтинентальных кабелей связи, например, построены на деньги Facebook и Google.

Телекомы не хотят быть просто «трубой для контента»

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