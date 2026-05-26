Сервісом електронного урядування Дія користується вже більш як 24 млн українців

26 мая 2026 г., 12:25

Вже понад 24 млн українців користуються застосунком електронного урядування Дія, а порталом – майже 7 млн, за даними Міністерства цифрової трансформації. На порталі українці розв’язують облікові питання: перевіряють інформацію в Реєстрі військовозобовʼязаних, генерують військово-облікові документи, замовляють довідки про доходи та змінюють дані ФОП. У застосунку ж переважають щоденні життєві потреби.

Зокрема завдяки Дії допомогу «Зимова єПідтримка» онлайн оформили 14,3 млн українців. Підприємства швидко та прозоро забронювали сотні тисяч критично важливих фахівців. Понад 12,8 млн разів у Дії згенеровано «Витяг про місце проживання». Водії вже понад 6,2 млн разів сплатили штрафи за порушення ПДР миттєво через смартфон за сповіщенням від Дії.

