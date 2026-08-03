Японські технології допоможуть відновити дані з пошкоджених війною носіїв

3 августа 2026 г., 14:25

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Японська компанія A1Data спільно з українською ЕПОС розпочали програму безкоштовного відновлення даних із носіїв інформації, пошкоджених внаслідок війни або пов'язаних із нею обставин. У межах кампанії після попереднього відбору планують взяти в роботу до 100 пристроїв, а заявки прийматимуть протягом серпня.

Програма охоплює жорсткі диски (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), USB-флешки, карти пам'яті та оптичні носії. Смартфони, планшети й магнітні стрічки до неї не входять. Відновлення виконуватиме A1Data у Японії, тоді як ЕПОС відповідатиме за приймання заявок, комунікацію із заявниками та підтримку клієнтів в Україні.

Для участі необхідно подати онлайн-заявку, після чого вона пройде попередній розгляд. Організатори оцінюватимуть звернення за кількома критеріями, серед яких соціально-економічна значущість даних, технічна можливість їх відновлення, відповідність законодавству та цілям дослідження. Після відбору заявників запросять передати носій на діагностику, за результатами якої буде ухвалене рішення щодо можливості відновлення. Організатори окремо наголошують, що успішний результат не гарантується, а дані, пов'язані з військовим використанням або такими, що підпадають під митні обмеження, у межах кампанії не оброблятимуться.

Кампанія реалізується в межах техніко-економічного обґрунтування, яке A1Data проводить у проєкті ЮНІДО із зеленого промислового відновлення України шляхом передачі технологій та створення нових підприємств спільно з приватними компаніями Японії. Дослідження має оцінити можливість застосування японських технологій відновлення даних в Україні та перспективи їх передачі українським компаніям.

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