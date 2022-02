10 февраля 2022 г., 11:36

Creatio вошла в топ-9 лучших в мире low-code платформ для бизнес-разработчиков

Согласно исследованию международного аналитического агентства Forrester Research платформа Creatio, вендором которой является Terrasoft Ukraine, вошла в число лучших в мире low-code платформ для бизнес-разработчиков.

Международное аналитическое агентство Forrester Research опубликовало отчет об исследовании мирового low-code рынка — The Forrester Wave™: Low-Code Platforms For Business Developers, Q4 2021. Согласно этому отчету платформа Creatio, вендором которой является Terrasoft Ukraine, вошла в девятку лучших в мире low-code платформ для бизнес-разработчиков.



Forrester Wave™ — это руководство для покупателей программного обеспечения, основанное на прозрачной методологии сравнения игроков рынка. В этом году квалификационный отбор в категории low-code платформ для бизнес-разработчиков проводился по 38 критериям, в числе которых — совокупность декларативных инструментов, способных поддерживать различные бизнес-кейсы, полнота функциональности для удовлетворения потребностей бизнес-пользователей и другие.



Из множества претендентов в итоговый рейтинг вошли всего 9 платформ, в том числе и Creatio. Единая платформа Creatio отличается простым интерфейсом, а также low-code и no-code инструментами, которые позволяют не только IT-специалистам, но и сотрудникам бизнес-подразделений самостоятельно автоматизировать процессы и создавать собственные приложения — пользовательскими средствами, без строчки кода.



«Мы вдохновлены тем, как наши клиенты используют low-code/no-code технологии Creatio для автоматизации сложных процессов без единой строчки кода, — отметила Катерина Костерева, CEO Terrasot Ukraine. — Для нас большая честь быть признанными Forrester в числе лучших в мире low-code платформ для бизнес-разработчиков».



В отчете отмечается, что упрощение разработки становится корпоративной стратегией: «26% профессиональных разработчиков утверждают, что их компании набирают все больше людей, не связанных с IT, для разработки приложений с использованием low-code платформ». Авторы исследования также считают, что «такая тенденция логична и необходима, так как она отражает конкурентное преимущество организаций, идущих по этому пути, и является ключом к изменению подходов к работе в будущем».



С технологиями Creatio компании получают неограниченные возможности для цифровизации и автоматизации своих процессов. Максимальная свобода в автоматизации достигается благодаря открытой кастомизации, no-code технологиям, а также множеству готовых решений для быстрого расширения платформы.

