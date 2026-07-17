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Андрій Тищенко

Танцюють усі!

17 июля 2026 г., 16:35
Коли восени почали зростати ціни на оперативну пам'ять, це спочатку пояснювали сезонним попитом. Узимку стрімко подорожчали та почали зникати з ринку SSD усіх типів - NVMe, SAS і SATA. Навесні сервери вже коштували вдвічі дорожче, ніж пів року тому.

Потім свято прийшло й на вулицю Broadcom - компанії-монополіста з постачання RAID-контролерів. Їхня продукція також подорожчала майже вдвічі. 

Із квітня почали дорожчати (і зникати з ринку) серверні процесори Intel та AMD. За ними схаменулися виробники жорстких дисків (Seagate, Western Digital, Toshiba) і доволі швидко підняли ціни - до рівня приблизно вдвічі порівняно з минулим роком.

Весь цей карнавал пояснюють бумом штучного інтелекту. Цікаво, що головний призвідник, постачальник графічних прискорювачів NVIDIA, не піднімала ціни аж до цього травня.

Тепер до нежданих-негаданих жнив долучилися майже всі. Хіба що виробники корпусів і блоків живлення поки що тримаються осторонь. Ринок відчув смак надприбутків і зупинятися не збирається.

Єдина порада потенційним покупцям серверного обладнання - не зволікайте. Далі буде лише дорожче.
 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

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