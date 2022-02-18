Cisco нарастила квартальную выручку на 6% до 12,7 млрд долл.

18 февраля 2022 г., 14:35

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Сетевой гигант сообщил о росте заказов на продукцию на 33% за квартал, но ограничения цепочки поставок затруднили выполнение заказов.



Компания Cisco опубликовала финансовые результаты за второй квартал своего финансового года, сообщив о значительном росте заказов на продукцию.



Прибыль производителя за отчетный период без учета GAAP на акцию составила 84 цента при выручке в 12,7 млрд долл., что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.



Аналитики ожидали, что прибыль во втором квартале составит 81 цент на акцию при выручке в размере 12,65 млрд долл.



«Мы по-прежнему наблюдаем невероятно высокий спрос на наше портфолио продуктов, что подчеркивает важность и актуальность инноваций Cisco», - заявил генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins). - «Наш стабильный объем заказов, рекордное количество продолжающихся проектов и рост годовой регулярной выручки позволяют нам обеспечить динамичное развитие бизнеса».



Как отмечается, общий рост заказов на продукцию компании во втором квартале увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом.



«Наша команда по работе с цепочкой поставок продолжает предпринимать активные действия наращивая необходимые запасы, укрепляя отношения с поставщиками, подбирая альтернативные компоненты и ускоряя логистику. По-прежнему существуют серьезные ограничения, связанные с полупроводниками, которые не позволяют нам завершить производство некоторых из наших продуктов, и это остается препятствие для роста доходов, несмотря на очень высокий спрос», отметил Чак Роббинс во время телефонной конференции в среду.



Доход от продуктов вырос на 9%. Направление Secure, Agile Networks показало позитивную динамику на 7%, Internet for the Future - 42%, End-to-End Security - 7%.



Отражая переход Cisco к бизнесу, основанному на программном обеспечении и подписке, общий годовой регулярный доход (ARR) во втором квартале составил 21,9 млрд долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Продажи программного обеспечения выросли до 3,8 млрд долл, и 80% доходов от ПО приходилось на подписку, что на 4 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом. Общий доход от подписки вырос до 5,5 млрд долл., что составляет 44% от всех продаж.



В третьем квартале Cisco ожидает роста выручки от 3% до 5% в годовом исчислении и прибыли на акцию от 85 до 87 центов.

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