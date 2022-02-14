Практично кожний другий українець стикається з шахрайством під час онлайн-шопінгу

14 февраля 2022 г., 16:05

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За даними CBR, близько 79% населення України у віці 16+ користуються інтернетом. З них близько 42% здійснюють покупки онлайн – це приблизно 11 млн людей. Вочевидь, попит на онлайн-шопінг збільшуватиметься з року в рік, а разом з ним і апетити шахраїв. Так, згідно з інформацією «Асоціації ЄМА», показники «доходу» аферистів у 2021 р. зросли практично вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Лише за останні 12 місяців із використанням методів соціальної інженерії українці втратили близько 484,6 млн грн, а за два роки пандемії шахраї вкрали 736,6 млн грн.

Таку тенденцію активності шахраїв підтверджують і дані OLX, платформи онлайн-оголошень. Згідно з опитуванням, влітку 2021 р. кількість українців, які зіткнулися з шахрайством під час онлайн-шопінгу, збільшилася з 22% до 45%. За даними ЄМА, середній «чек втрат» з використанням методів соціальної інженерії становив 4750 грн.

Водночас 61% людей, які звернулися до служби підтримки OLX зі скаргою на фішинг, не втратили гроші завдяки постійному інформуванню та навчанню на платформі, власній уважності, знанню правил та своєчасному зверненню до фахівців.

Найбільш поширеними схемами обману в онлайн-шопінгу є передплата за товар що не існує, та фішинг з метою отримання платіжних даних іншої людини.

За минулий рік в OLX зафіксували 6 тис. звернень із вимогою передоплати. Новою, проте не дуже популярною, виявилася схема, коли за передоплатою обманювали продавців: користувач надсилав товар, але гроші не отримував. Таких випадків було близько 200.

Протягом 2021 р. в компанії OLX щодня фіксували в середньому 30 звернень, пов'язаних з фішингом. Варто відзначити, що шахраї стали частіше обманювати поза платформою саме продавців: кількість подібних звернень збільшилася у 6 разів. Очевидно, що з роботою моделей штучного інтелекту на OLX, які щодня перевіряють 45 тис. підозрілих профілів, аферистам украй невигідно працювати в межах сервісу. Лише наприкінці 2021 р. компанія щомісяця блокувала 5,5 тис. профілів, пов'язаних із фішингом.

Менш популярні схеми – оплата з підробленим чеком (також «схема з таксі») та отримання замовлення з доставкою за підробленими документами.

База OLX налічує понад 13 млн оголошень і щомісяця поповнюється на 4 млн нових пропозицій. Щохвилини на платформі з’являється 100 нових оголошень і укладається 35 тис. успішних угод з «OLX Доставка» протягом дня. Понад 140 тис. нових оголошень щодня проходить автомодерацію.

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