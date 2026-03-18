Intel представляє нові мобільні процесори Core Ultra 200HX Plus з підтримкою Thunderbolt 5

18 марта 2026 г., 12:35

Компанія Intel оголосила про запуск нової серії мобільних процесорів Intel Core Ultra 200HX Plus, що розширює лінійку високопродуктивних рішень для геймерів та професіоналів.



До оновленої серії увійшли два ключові процесори: Intel Core Ultra 9 290HX Plus та Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Ці новинки пропонують значні архітектурні вдосконалення та нові функціональні можливості для мобільних систем, орієнтованих на професійний геймінг, створення складного контенту та роботу з важкими додатками.



Однією з головних інновацій серії став інструмент Intel Binary Optimization Tool. Це перша у своєму роді технологія оптимізації на рівні бінарної трансляції, яка дозволяє суттєво підвищити native-продуктивність у вибраних іграх. Використовуючи багаторічний досвід Intel в оптимізації робочих навантажень, ця технологія здатна підвищувати кількість інструкцій за цикл (IPC), навіть якщо програмне забезпечення було спочатку розроблене для інших архітектур x86 або ігрових консолей. Це програмне рішення працює разом із апаратними покращеннями, стаючи важливим елементом довгострокової стратегії розвитку продуктів для ентузіастів.



З точки зору апаратних характеристик, нові процесори отримали значний приріст частоти з’єднання між кристалами (die-to-die), який становить до 900 МГц порівняно з моделями Core Ultra 7 285HX та Core Ultra 7 265HX. Це дозволило збільшити швидкість каналу між CPU та контролером пам’яті майже на один гігагерц, що безпосередньо впливає на зниження системних затримок та підвищення ігрової продуктивності. Флагманський процесор Intel Core Ultra 9 290HX Plus демонструє до 8% вищу швидкість у іграх та до 7% кращі результати в однопотокових завданнях порівняно з базовою моделлю Intel Core Ultra 9 285HX.



Для користувачів, які планують оновлення зі старіших пристроїв, приріст потужності буде ще радикальнішим. Порівняно з Intel Core i9-12900HX, нова модель Ultra 9 290HX Plus забезпечує до 62% вищу продуктивність у іграх та до 30% кращі показники в однопотокових тестах. Крім обчислювальної потужності, нові процесори пропонують передові можливості підключення, включаючи підтримку дискретного модуля Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та технології Thunderbolt 5. Останній стандарт забезпечує двосторонню пропускну здатність до 80 Гбіт/с, що дозволяє передавати масивні файли, транслювати 8K-медіа та підключати декілька аксесуарів до одного порту.



Перші системи на базі нових процесорів від OEM-партнерів починають з'являтися у продажу вже сьогодні.

