Ринок складаних: сегментація Samsung, експансія Huawei та очікування виходу Apple

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Анонс оновленої лінійки складаних смартфонів Samsung чітко окреслив перехід ринку цих апаратів до фази зрілої системної конкуренції. Експерименти з самим фактом наявності гнучкого екрана майже залишилися в минулому. Сьогодні вендори змушені оптимізувати продуктову матрицю під конкретні робочі сценарії, відмовлятися від концепції універсальної моделі для всіх та жорстко боротися за маржинальність в умовах високої собівартості компонентів.

При цьому галузь поступово відходить від підходу, за якого виробники змагалися насамперед інженерними досягненнями - товщиною корпусу чи мінімальним радіусом згину. У 2026 році головною перевагою стає здатність інтегрувати складаний смартфон у ширшу екосистему сервісів і штучного інтелекту, запропонувавши користувачеві нові сценарії роботи, недоступні на традиційних моноблоках.

Презентація південнокорейського виробника відбулася на тлі фундаментальних зрушень у сегменті - перехоплення квартального лідерства компанією Huawei, підготовки Apple до виводу своїх моделей потенційно у вересні та перерозподілу попиту на користь пристроїв книжкового формату для B2B-завдань та роботи з «он-девайс AI».

Квартальний розклад та нова динаміка продажів

Поточний стан індустрії найкраще ілюструє статистика продажів за останній квартал. За даними Smart Analytics Global, у другому кварталі 2026 року відбулася історична зміна лідера. Huawei вперше посіла перше місце у світі за поставками складаних смартфонів із часткою 48%. Натомість показник Samsung знизився до 15%, а третю позицію втримала Motorola з показником 8%. Решту сегмента поділили між собою HONOR, Vivo, OPPO та Xiaomi.

Такий розподіл сил пояснюється географією попиту та сезонністю. Понад половину всіх світових продажів складаних телефонів сьогодні генерує Китай, де Huawei контролює близько 70% категорії завдяки високому попиту на серії Mate X7 та Pura X. У той же час показники Samsung у другому кварталі традиційно просідають через фактор очікування: споживачі стримують покупки напередодні літнього анонсу нових моделей Galaxy Z.

В загалі другий квартал 2026 року виявився слабким. За оцінками Smart Analytics Global (SAG), світові постачання складаних смартфонів у другому кварталі 2026 року скоротилися на 2% у річному обчисленні до 3,4 млн одиниць. Хоча ця категорія залишалася під тиском, складані пристрої продовжували значно випереджати ринок смартфонів загалом. SAG оцінює загальні світові постачання смартфонів у другому кварталі 2026 року на 8% у річному обчисленні та прогнозує зниження на 12% за весь 2026 рік.

Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що за підсумками всього 2026 року за рахунок масових поставок Fold8 та Flip8 у другому півріччі Samsung зможе відновити свою глобальну частку до 32%, тоді як Apple входить у цей напрям із розрахунком одразу зайняти близько 25%, а Huawei утримає близько 24%. Загалом у цьому році очікується зростання світових відвантажень складаних смартфонів на 21% рік до року, причому основний обсяг продажів припаде саме на третій та четвертий квартали. А SAG підтверджує, що світові постачання складаних смартфонів зростуть більш ніж на 30% у річному обчисленні як у 2026, так і у 2027 році.

Важливо, що нинішній стрибок відбувається після кількох років відносно повільного розвитку напряму. Перші покоління складаних апаратів залишалися продуктом для ентузіастів через високу ціну, значну товщину корпусу та побоювання щодо довговічності дисплеїв. Лише тепер, із появою тонших конструкцій, більш ємких батарей і практичних сценаріїв використання генеративного AI, клас пристроїв починає переходити до відносно масового преміального сегмента.

Диференціація Fold та цінова політика Samsung

Samsung розділила лінійку, визнавши, що одна модель не може однаково ефективно задовольняти потреби користувачів, які шукають класичний флагман, і тих, кому потрібен інструмент для роботи з контентом.

Флагманський Galaxy Z Fold8 Ultra зберіг звичні пропорції при товщині корпусу 4,1 мм у розкладеному стані, отримавши 200-мегапіксельну основну камеру, підтримку 8K-відео з кодеком APV, акумулятор ємністю 5000 мАг та прискорену зарядку. Натомість базовий Galaxy Z Fold8 пропонує принципово новий формфактор із зовнішнім екраном 10:16 та внутрішнім 7,6-дюймовим дисплеєм 4:3. За геометрією апарат нагадує компактний ридер або планшет, що оптимізує його під читання документів, роботу з PDF та багатовіконні сценарії. Доповнює лінійку компактна розкладачка Galaxy Z Flip8 із 50-мегапіксельною камерою та оновленим зовнішнім екраном FlexWindow, адаптованим для роботи з AI-помічником Gemini. Усі три моделі побудовані на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Показово, що Samsung і надалі використовує у флагманських складаних смартфонах виключно платформу Qualcomm. Для цього класу пристроїв енергоефективність процесора має особливе значення: через надтонкий корпус і складану внутрішню конструкцію можливості відведення тепла тут суттєво обмежені, тому продуктивність на ват дедалі більше визначає користувацький досвід під час роботи з локальними AI-моделями.

Відмова Samsung від випуску очікуваної бюджетної версії FE свідчить про намір утримати високу маржинальність. Шарнірні механізми, панелі UTG (Ultra-Thin Glass) та спеціалізоване компонування залишаються найдорожчими позиціями у специфікації матеріалів, що унеможливлює суттєве здешевлення без втрати надійності.

Не менш важливою стає конкуренція серед постачальників компонентів. Samsung Display залишається технологічним лідером у виробництві гнучких OLED-панелей, однак китайська BOE швидко скорочує відставання, нарощуючи якість дисплеїв для складаних телефонів. Прогрес у виробництві екранів, ультратонкого скла та шарнірних механізмів став одним із ключових чинників, що дозволив виробникам зробити сучасні апарати цієї групи тоншими, легшими та надійнішими порівняно з першими поколіннями.

Внаслідок цього Flip8 подорожчав до $1199,99, що на $100 перевищує ціну попередника, а лінійка Fold розділилася: базовий Fold8 стартує від $1899,99, тоді як Fold8 Ultra перейшов у категорію суперпреміум за ціною $2099,99. Зсув версії Ultra у вищий ціновий сегмент дозволив зберегти психологічний поріг для базової моделі, компенсувавши це підвищеною маржою на найдорожчому пристрої.

SAG вважає, що поява складаного Galaxy Fold8 нового формфактора знаменує собою важливий поворотний момент для галузі. Замість того щоб конкурувати виключно за апаратні характеристики, постачальники складних смартфонів починають конкурувати за користувацький досвід та інновації формфактора. Оскільки очікується, що Apple вийде на ринок складаних смартфонів пізніше цього року з аналогічною широкоформатною моделлю, індустрія, схоже, вступає в нову еру складаних пристроїв, нативно орієнтованих на контент.

Уроки TriFold: технологічні межі складаних конструкцій

Обережна цінова та апаратна стратегія Samsung щодо основної лінійки значною мірою пояснюється досвідом експлуатації Galaxy Z TriFold. Представлений наприкінці 2025 року за ціною $2900, трифолд із двома шарнірами та 10-дюймовим екраном викликав хвилю зацікавленості з боку ентузіастів і був повністю розпроданий у перший тиждень після старту продажів у США. Однак вже в березні 2026 року, менш ніж через три місяці після релізу, Samsung достроково згорнула продажі апарата в США та Південній Кореї.

Причиною стало поєднання високої складності виробництва, низького виходу придатних гнучких панелей під час збирання та проблем із довговічністю подвійного шарнірного механізму в реальних умовах. Досвід TriFold довів аналітикам і розробникам, що масовий ринок і поточний рівень матеріалознавства поки не готові до масштабування складніших за структуру книжки кінематичних схем. Компанія перенесла вихід другого покоління трифолда на 2027 рік, сконцентрувавшись на вдосконаленні двостулкових конструкцій.

Якщо історія TriFold показала технологічні межі Samsung, то ситуація на світовому ринку продемонструвала ще одну проблему - посилення конкуренції з боку китайських виробників.

Зміна балансу сил: чинник Huawei та роль китайських інновацій

Поки Samsung перебудовує лінійку, на світовій арені відбувся важливий перерозподіл часток. Як вже зазначалося раніше, у ІІ кв. 2026 року Huawei майже втричі випередила південнокорейського вендора за глобальними поставками складаних смартфонів (48% проти 15%). Основою цього успіху стали моделі Pura X Max, Mate X7 та Pura X. Лише Mate X7 за перші дев'ять тижнів 2026 року досяг позначки у 605 тисяч поставлених одиниць, продемонструвавши зростання на 120% порівняно з попереднім поколінням.

Стрімке зростання Huawei спирається на два ключові чинники. Насамперед ідеться про ємність внутрішнього ринку КНР, де зосереджено понад половину світового попиту на складані смартфони. Компанія контролює близько 70% цього сегмента у своїй країні, що автоматично забезпечує їй високі глобальні показники.

Лідерство Huawei пояснюється не лише масштабом китайського ринку. Вендор сьогодні є одним із небагатьох гравців, які контролюють практично весь технологічний стек - від власних процесорів Kirin і операційної системи HarmonyOS до оптимізації програмного забезпечення під конкретні моделі. Така вертикальна інтеграція потенційно скорочує цикл оптимізації та спрощує використання внутрішнього простору складаних апаратів, де кожен міліметр має критичне значення.

Втім, було б помилкою зводити успіх китайського сегмента лише до Huawei. Протягом останніх двох років інші бренди з Піднебесної також виступали головними драйверами інженерного прогресу в зменшенні товщини корпусу. Моделі на кшталт HONOR Magic V3 та Magic V4, серія OPPO Find N, а також Vivo X Fold3 та X Fold4 довели, що складаний смартфон у закритому стані може бути не товщим за звичайний моноблочний телефон (менше 9,5–10 мм). Їхні агресивні розробки змусили Samsung та Huawei прискорити власні дослідження в царині кремній-вуглецевих акумуляторів і нових сплавів для шарнірів.

Попри те, що річний прогноз Counterpoint Research передбачає відновлення частки Samsung до 32% за підсумками всього 2026 року за рахунок продажів нових Z8 у II півріччі, загальна тенденція є очевидною: багаторічне домінування Samsung в сегменті вже у минулому.

Дебют Apple як головний каталізатор ринку $2000+

Найважливішим тригером для всієї категорії у другій половині року має стати вихід Apple. За даними постачальників компонентів та публікаціями China Securities Journal, компанія розпочала масові закупівлі деталей для свого першого складаного смартфона, анонс якого очікується у вересні, скоріше всього разом із серією iPhone 18.

За наявними даними, новий iPhone Fold матиме книжкову конструкцію із внутрішнім екраном 7,6–7,8 дюйма та співвідношенням сторін, близьким до 4:3. Головним технологічним акцентом Apple стане відсутність помітної складки на екрані завдяки використанню нового композитного матеріалу покриття та шарнірного механізму власної розробки. Очікується, що модель отримає процесор серії A20, подвійну систему батарей та Touch ID замість Face ID задля збереження мінімальної товщини корпусу.

Для Apple це одна з найдовших пауз перед виходом у новий клас пристроїв. Від появи першого Galaxy Fold минуло майже сім років, і весь цей час компанія спостерігала за розвитком технології, очікуючи, доки виробники дисплеїв, шарнірів і захисних матеріалів зможуть забезпечити необхідний рівень надійності. Якщо перший складаний iPhone справді виправдає очікування щодо якості виконання, це може стати переломним моментом для всієї індустрії.

За оцінками аналітиків IDC, очікувана ціна першого складаного iPhone становитиме близько $2400. Вхід Apple у цей напрям суттєво підвищить обізнаність споживачів і легітимізує категорію складаних апаратів серед корпоративних замовників, оскільки багато B2B-клієнтів традиційно починають розглядати новий клас пристроїв лише після появи в ньому Apple.

Ключові тренди: занепад вертикальних розкладачок та запит на AI-продуктивність

Головний структурний тренд у продажах складаних смартфонів - стрімкий зсув попиту від вертикальних розкладачок (формфактору Clamshell) до повнорозмірних апаратів книжкового типу (Book-type). Якщо у 2025 році співвідношення між цими двома категоріями було майже рівним, то за підсумками 2026 року частка моделей книжкового типу збере 76% усіх продажів, тоді як частка вертикальних розкладачок впаде до 24%.

Зниження попиту на вертикальні розкладачки пояснюється тим, що такі рішення пропонують лише компактність, але не надають нових сценаріїв продуктивності. Натомість великі внутрішні екрани моделей книжкового типу, особливо з квадратними або 4:3 пропорціями, ідеально підходять для роботи з «он-девайс AI». Робота з генеративним AI дедалі частіше передбачає багатовіконні сценарії - можливість паралельно читати документ, взаємодіяти з генеративним ботом та редагувати таблицю чи код.

Водночас змінюється і сама роль смартфона. Якщо раніше AI-асистенти сприймалися як окремі застосунки, то тепер вони дедалі глибше інтегруються в операційну систему, взаємодіючи одночасно з поштою, календарем, документами, браузером та корпоративними сервісами. Великі внутрішні дисплеї починають виконувати роль повноцінного робочого простору для мобільного AI, а не лише екрана для перегляду мультимедійного контенту.

Крім того, застосування кремній-вуглецевих акумуляторів збільшеної ємності, як-от 5600 мАг у Huawei Mate X7, та нових сплавів для шарнірів дозволило виробникам знизити товщину моделей книжкового типу в розкладеному стані до 4–4,5 мм, нівелювавши їхню головну колишню ваду - габарити у складеному стані.

Нова конфігурація преміального ринку

Ще кілька років тому головною темою презентацій складаних смартфонів були товщина корпусу, міцність шарніра та кількість циклів складання. У 2026 році ці характеристики поступово перетворюються на базові вимоги ринку. Конкуренція зміщується в іншу площину - інтеграцію AI-функцій, оптимізацію програмного забезпечення, взаємодію з хмарними сервісами та розвиток власних екосистем. Виробники дедалі рідше говорять про саму конструкцію шарніра і більше - про сценарії використання апарата як персонального мобільного AI-комп'ютера.

Наступні два роки покажуть, чи зможе Samsung втримати лідерство після виходу Apple та стрімкого зростання Huawei. Якщо прогнози Counterpoint справдяться, уже у 2027 році ці три компанії контролюватимуть понад 80% світового ринку складаних смартфонів, тоді як іншим виробникам доведеться конкурувати переважно в окремих регіонах або нішевих сегментах.

Вочевидь у цьому році клас складаних пристроїв остаточно втрачає статус майданчика для експериментів: рішення книжкового типу стають повноцінною та зрілою заміною традиційним моноблокам і компактним планшетам у преміальному та B2B-сегментах.

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