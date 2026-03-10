Intel випускає Core Series 2 та розширює лінійку Core Ultra для промислового сектору

10 марта 2026 г., 12:35

Корпорація Intel оприлюднила детальні дані щодо продуктивності нової лінійки процесорів Intel Core Series 2, призначених для периферійних обчислень.



Як стверджується, нове рішення забезпечує до 2,5 разів вищу продуктивність на ват порівняно з попереднім поколінням процесорів Intel Core, що дозволяє значно знизити енергоспоживання при виконанні складних обчислювальних завдань.



У порівняльних тестах із конкурентними рішеннями, такими як серія AMD Ryzen Embedded, чипи Intel продемонстрували перевагу до 40% у задачах класифікації зображень та виявлення об’єктів за допомогою алгоритмів АІ.



Сукупна потужність АІ-обчислень, яку забезпечують інтегрований нейронний процесор (NPU) та вбудована графіка Intel Arc, досягає показника у 60 TOPS (Tera Operations Per Second). Це дозволяє запускати великі мовні моделі та системи реального часу безпосередньо на пристроях без звернення до хмарних ресурсів.

Окрему увагу в презентації приділено показникам роботи в режимі реального часу: нові процесори підтримують детерміновану продуктивність із мінімальними затримками, що в кілька разів перевершує стандарти попередніх вбудованих платформ.



Крім апаратної частини, Intel наголошує на перевагах використання відкритого інструментарію OpenVINO, який на нових процесорах забезпечує на 50% швидшу оптимізацію АІ-моделей порівняно з аналогічними рішеннями конкурентів.



Платформа також включає покращену підтримку багатозадачності, дозволяючи одночасно керувати промисловими роботами та виконувати складну відеоаналітику на одному чипі без втрати швидкості реакції системи.



Intel також вдалося подолати ключовий бар’єр периферійних обчислень - високе тепловиділення при інтенсивних АІ-навантаженнях. Показник у 2,5 раза вищої продуктивності на ват є прямим викликом для архітектури ARM, яка традиційно домінувала в енергоефективних системах. Intel успішно використовує свій досвід у створенні гібридних архітектур, щоб забезпечити потужність рівня настільних ПК у компактних вбудованих пристроях.

