AWE 2026 - AR-окуляри перестають бути лише іграшкою

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Augmented World Expo - найбільша й найстаріша у світі подія, присвячена просторовим обчисленням, доповненій та віртуальній реальності, - цьогоріч відзначила 17 рік свого існування. І зробила це з претензією на історичність: організатори назвали AWE 2026 «найважливішою подією в історії XR-індустрії».

Цифри підтверджують масштаб події: понад 5 тис учасників, 250+ експонентів, 400 спікерів. Тема року - «I, Spatial: Humans Empowered by Spatial AI» («Я, просторовий: люди, посилені просторовим AI») - програмно заявляла головну тривогу і головну надію індустрії одночасно: як зберегти людську автономію у світі, де штучний інтелект і робототехніка проникають буквально в поле зору.

Аналітики Counterpoint, які працювали безпосередньо на майданчику, зафіксували те, що раніше здавалося передчасним висновком: AI-окуляри остаточно перестали бути категорією для ентузіастів. Вони стали серйозною комерційною платформою. І сталося це не через один проривний пристрій, а через синхронне дозрівання всього технологічного стека одночасно - кремнію, оптики, операційних систем і генеративних моделей.

Окуляри за $2195 і ставка Евана Шпігеля

Головна подія першого дня - кейноут співзасновника і CEO Snap Евана Шпігеля (Evan Spiegel). Він представив нову комерційну версію AR-окулярів Snap Specs і зробив це з заявою, що миттєво розлетілася по медіа: «Це початок нової ери в обчисленнях».

Цифри вражають незалежно від ставлення до риторики. Окуляри коштуватимуть $2195, попереднє замовлення вимагає депозиту в $200, старт постачання запланований на цю осінь у США, Великій Британії та Франції. Snap уже вклала в напрямок AR понад 3,5 млрд дол. - і саме ця цифра в поєднанні з ціною змусила інвесторів понервувати: акції компанії після кейноуту впали на 1,6–9% (за різними оцінками), оскільки активісти-акціонери раніше тиснули на Snap із вимогою виокремити AR-підрозділ в окрему структуру. Шпігель публічно відмовився це робити.

З інженерного погляду пристрій цікавий двочиповою архітектурою: один процесор Snapdragon обслуговує лінзи та програмну логіку, інший - повністю присвячений завданням комп'ютерного зору. Які саме чипи це Snapdragon - компанія публічно не розкрила, хоча в розмові з журналістами Tom's Guide представник Qualcomm Зіад Асгар (Ziad Asghar) дав зрозуміти: це не той самий флагманський Reality Elite, що йде в Xreal Aura чи Samsung Galaxy XR, а окрема, нижча категорія в «AR-сімействі» компанії.

Окуляри тепер виходять у двох розмірах - 47 мм і 52 мм, вагою 132 і 136 грамів відповідно. Для порівняння - попередня версія важила 226 грамів, тож йдеться про зменшення майже вдвічі. Кут огляду - 51 градус. Оправа виконана з матеріалу, який Шпігель назвав «пластиковим титаном», а технологію електрохромного затемнення лінз компанія запозичила буквально з авіації - за словами CEO, це та сама технологія, яку використовують у вікнах літаків Boeing Dreamliner.

Заявлений час автономної роботи - 4 години, із додатковими 20 годинами від зарядного кейса.

Цікавий момент пролунав у розмові Шпігеля з Engadget уже після кейноуту: CEO Snap наполегливо просив не називати Specs «AI-окулярами». «Це новий тип комп'ютера, прозорий комп'ютер», - наполягав він, пояснюючи, що Specs «накладають обчислення на світ навколо вас і вносять обчислення у світ, що дуже важливо, якщо ви хочете зробити технології більш людяними». Сам же CEO провів значну частину інтерв'ю в нових окулярах - і за словами журналістів, конструкція дійсно виявилася значно витонченішою за розробницьку версію 2024 року.

На питання про доступність ціни Шпігель був відвертим: «Як комп'ютер - це неймовірно потужна нова машина, і ми намагаємося ставити ціну так, щоб вона була доступна раннім ентузіастам, розробникам і людям, які по-справжньому захоплені цією технологією». При цьому он провів паралель не з Apple Vision Pro, а з історією першого Macintosh - натякаючи, що Specs відносно тих витрат на R&D навіть доступніші, ніж був перший Мак свого часу.Окуляри за $2195 і ставка Евана Шпігеля

Snapdragon Reality Elite - Era of personal AI

Слідом за Snap на ту саму сцену вийшов старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу XR, Wearables та Personal AI компанії Qualcomm Зіад Асгар. Його кейноут мав символічну назву «Era of personal AI», а представлений чипсет Snapdragon Reality Elite наочно показав, наскільки сильно одна компанія монополізувала апаратний шар усієї індустрії: на архітектурі Qualcomm нині працює переважна більшість пристроїв нового покоління - від Snap Specs до Xreal Aura, Meta Ray-Ban і рішень RayNeo.

Платформа має інтегрований NPU потужністю до 48 TOPS, що дозволяє запускати великі мовні моделі (LLM) і великі візуальні моделі (LVM) повністю на пристрої, без хмари. Заявлено зростання продуктивності нейропроцесора на 160% порівняно з попереднім поколінням Snapdragon XR2 Gen2+; графічне ядро швидше на 60%; центральний процесор - на 30%; енергоспоживання знизилося на 20%, а температура під навантаженням - на 12°C нижча.

«Адаптація XR продовжує розширюватися - у світі вже понад 60 мільйонів пристроїв, і momentum зростає в усіх галузях», - заявив Асгар. За його словами, в міру того як XR-платформи стають дедалі складнішими та взаємопов'язаними, попит на рішення з вищою продуктивністю, інтелектом і енергоефективністю тільки зростає.

Перший підтверджений пристрій на новому чипі - Xreal Aura (раніше відомий як Project Aura), що надійде в продаж цієї осені в США, Великій Британії, Японії, Канаді та Південній Кореї. Бронювання вже відкрите за $99 із кредитом $199 на запуск; підсумкова ціна обмежена $1500 до податків - це дешевше за Samsung Galaxy XR ($1799), хоча й значно дорожче за Meta Quest 3S.

Окремо Qualcomm анонсувала програму Snapdragon START (Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit) - комплексний інструментарій для брендів, які хочуть швидко спроєктувати й вивести на ринок власні розумні окуляри. Програма побудована за принципом «AI-agnostic»: компанія не прив'язує партнерів до конкретної моделі штучного інтелекту, дозволяючи їм вільно обирати постачальника AI. Першим великим партнером START стала компанія Inspecs, що ліцензує десятки модних брендів окулярів і, за словами її CEO, готує нові продукти «пізніше цього року».

«Штучний інтелект стає дедалі персональнішим - він починає розуміти контекст користувача і те, що той робить. Персональні AI-пристрої, включно з розумними окулярами, стануть клюговою платформою для реалізації агентного штучного інтелекту», - підсумував Асгар головну філософію свого виступу.

Google й Android XR - екосистема замість окремого гаджета

Третім великим виступом дня стала презентація Google. На сцену вийшли старший директор екосистеми Android XR Хьюго Сварт (Hugo Swart) і Джастін Пейн (Justin Payne), а компанію їм склав засновник і CEO Xreal Чі Сю (Chi Xu).

Якщо Snap і Qualcomm говорили про залізо, то Google говорив про уніфікацію софту - болючу для всієї індустрії проблему фрагментованих, закритих систем різних вендорів. Android XR покликана стати тим самим стандартизованим середовищем, яке Android свого часу створив для смартфонів.

Центральним елементом презентації стала демонстрація мультимодального АІ Gemini як ключового системного сервісу платформи. Пейн навів приклад, який добре ілюструє філософію Google: користувач дивиться у свій холодильник, і Gemini сама оформлює замовлення продуктів на основі побаченого. «Усі складові екосистеми Android XR вже стають на свої місця, хоча ми ще на ранньому етапі», - зазначив Пейн, оголосивши також про розширення програми «довірених тестувальників» (trusted testers) для дисплейних окулярів пізніше цього року.

Симптоматично, що під час самої презентації сторінка сесії на сайті AWE ще кілька днів показувала напис «Coming soon!» - деталь, яку одразу підмітили журналісти, які вели прямий репортаж із заходу.

Ентузіасти проти масового ритейлу

Якщо порівняти, як саме Snap і Xreal виводять свої пристрої на ринок, видно дві принципово різні філософії - і саме в цьому контрасті, на думку багатьох оглядачів, ховається відповідь на питання, хто реально виграє цей раунд боротьби за майбутнє AR.

Xreal Aura продається через Best Buy - наймасовішу електронну мережу США. Застава для резервування становить лише $99 (із кредитом $199 на покупку), а підсумкова ціна обіцяна не вище $1500. Це свідома ставка на масового споживача: купити Aura можна буде так само просто, як новий телевізор чи ноутбук, - без передзамовлення на нішевому сайті й без статусу «early adopter».

Snap Specs, навпаки, продаються винятково через власний сайт Specs.com, коштують $2195 й свідомо орієнтовані на вузьку аудиторію - розробників, ентузіастів і тих, хто, за словами самого Шпігеля, «по-справжньому захоплений цією технологією». Це не масовий продукт у класичному розумінні, а скоріше платформа для тих, хто готовий платити за статус першого покупця.

Контекст цієї ставки додає особливої гостроти те, що ще у квітні 2026 року Snap скоротила близько 1000 співробітників - приблизно 16% усього штату компанії. Акції Snap на момент AWE торгувалися на рівні близько $5 - обвал з історичного максимуму майже $83. У травні видання Inc. навіть опублікувало статтю під заголовком «Snap CEO Evan Spiegel Has to Go», нагадуючи, що компанія за 15 років існування жодного разу не була прибутковою. На цьому фоні презентація Specs за понад дві тисячі доларів - це не просто продуктовий анонс, а буквально ставка CEO на власну посаду і репутацію компанії.

Auggie Awards і XR Hall of Fame

Паралельно з технологічними кейноутами AWE традиційно лишається подією, що відзначає творчу й дослідницьку складову XR-індустрії. 17 червня на головній сцені відбулася церемонія Auggie Awards - у 20 категоріях, включно з нагородою «Startup to Watch» для переможця конкурсу пітчів і нагородою Art Festival.

Усього було відзначено 20 найбільш інноваційних розробників, брендів і митців, а до 2026 XR Hall of Fame були введені вісім піонерів галузі. Окремою лінією програми став уперше запущений Research Poster Track - секція для академічних дослідницьких проєктів, частина з яких отримала право на короткі lightning talks безпосередньо на сцені експо.

Серед лауреатів у категорії «Найкраще мистецтво чи фільм» - проєкти Reclaiming Dreams: BurnerSphere, La Pandora's Box, Henry VIII in Warwick: The Lost Tudor Heart і документальний D-Day: The Camera Soldier. У категорії «Найкраща кампанія» відзначилися спільні роботи з Pringles, Toyota та адаптація How to Train Your Dragon для змішаної реальності.

Нішеві, але показові

За межами головних сцен виставкова зала AWE традиційно демонструє те, заради чого, власне, і їдуть професіонали галузі - десятки нішевих, але показових технологій.

Тайванська Ganzin Technology представила екосистему трекінгу очей Aurora, побудовану в партнерстві з Qualcomm, OmniVision, ams OSRAM, Himax, Jorjin і Quanta - наочна ілюстрація того, наскільки глибоко вже консолідувався ланцюжок постачання для AI-окулярів.

Французький стартап notAnImage, заснований інженерами Себастьєном Бодрібо (Sébastien Baudribos) і Жилем Каде (Gilles Cadet), показав пристрій OHLO - голографічний дисплей, що відтворює 3D-обличчя в людський зріст без жодних окулярів чи гарнітури, з системою сприйняття на 360°, яка визначає, хто перебуває в кімнаті й хто говорить, а також керованим лазерним «вказівним пальцем» для виділення об'єктів у просторі користувача. Цілі застосування - від домашнього репетитора для дітей без екранних відволікань до голографічної присутності для родин зі старшими родичами.

Компанія Froliq показала проєкт Sustainaball - безокулярну AR-гру на основі проєкції, яка перетворює навчання про сталий розвиток у фізичну активність: учасники мають «забивати» чисту енергію, блокуючи вуглецево-важкі об'єкти. Гра вже використовувалась у програмах для Техаської школи для глухих і на стадіоні футбольного клубу Austin FC.

Японська TDK Invensense представила власні MEMS- і TMR-сенсори для AR-окулярів, ігрових контролерів і фізичного АІ - мікроскопічні, надекономні чипи, здатні відстежувати рух, присутність, наближення й звук безпосередньо на пристрої.

Окремої згадки заслуговує смарткільце KiWear другого покоління. Перша версія дебютувала ще на AWE 2025, але цьогорічна модель виявилася значно зрілішою. Кільце дозволяє керувати окулярами та іншими пристроями жестами на пальці - навігація меню, відкриття застосунків, регулювання звуку обертовим рухом. Головне нововведення - функція «whisper controls» (тихе керування): користувач може просто прошепотіти команду прямо в кільце, активуючи вбудований голосовий AI-асистент, який працює повністю на пристрої, без підключення до хмари. У демонстрації на виставці кільце успішно відповіло на запит про саму AWE, використовуючи виключно on-device AI-модель.

Enterprise: де гроші тихо приходять раніше за хайп

Поки споживчий сегмент б'ється за заголовки і ціни, корпоративний напрямок XR розвивається значно спокійніше, та, як це часто буває, саме там індустрія вже отримує реальну окупність.

Компанія Viture представила Helix - окуляри безпеки на базі XR AI-рішення NVIDIA, створені спеціально для промислових, наукових і клінічних робочих процесів. Пристрій транслює погляд працівника від першої особи в реальному часі мультимодальній AI-моделі, забезпечуючи AI-коучинг, контроль дотримання процедур і повний запис кожної зміни з підтвердженою відстежуваністю (provenance). Ціна стартує від $600, індустріальна сертифікація ще триває, а постачання заплановане на початок 2027 року. Проєкт має підтримку лабораторій Стенфорда і Принстона, що додає йому наукової ваги.

Компанія SNKE XR показала рішення для клінічних умов із подвійними процесорами Snapdragon і одинадцятьма камерами - рівень деталізації, який явно орієнтований не на споживчий ринок, а на хірургічні й діагностичні застосування. Компанія Enovis, своєю чергою, представила технологію хірургічної навігації з доповненою реальністю безпосередньо в операційній.

Але найпереконливіший enterprise-кейс на AWE 2026 належав не стартапу, а Amazon. Компанія повідомила, що використовує комбінацію AI та VR для навчання понад 400 000 водіїв-курʼєрів щороку і фіксує зростання утримання знань на 70% порівняно з традиційними методами навчання. Це саме той тип цифр, який переконує фінансових директорів значно сильніше, ніж будь-яка ефектна демонстрація на головній scenic: мова не про потенціал технології, а про вже зафіксований, вимірюваний результат у масштабі однієї з найбільших логістичних компаній світу.

Кінець «асинхронного» етапу індустрії

Якщо звести всі ці події в одну картину, висновок виявляється послідовним і несподівано лаконічним для галузі, яка останні десять років регулярно обіцяла «момент iPhone», що так і не наставав.

Раніше розвиток ринку просторових обчислень стримувала фундаментальна асинхронність його складових: прориви в оптиці нівелювалися слабкою продуктивністю чипів, а потужне залізо страждало від відсутності оптимізованого софту та реальних сценаріїв застосування. AWE 2026 показав: цей етап десинхронізації, виглядає, подолано. Високопродуктивний кремній Qualcomm з апаратним прискоренням AI, уніфікована операційна система Android XR від Google і комерційні пристрої з розділеними обчислювальними контурами від Snap та Xreal вийшли на ринок практично одночасно.

Це не означає, що індустрія розв'язала всі проблеми - ціна Snap Specs за $2195 і реакція ринку на неї якраз показують, наскільки нервовим залишається баланс між амбіціями та комерційною реальністю. Але можна впевнено констатувати: ринок spatial computing подолав етап хаотичного гасіння інженерних пожеж і входить у фазу прагматичного, системного масштабування - того самого, яке вже знайоме CFO та бордам директорів, а не лише інженерам-ентузіастам.

Індустрія у 2026 році, по суті, розділилася на дві паралельні стратегії - ставку на статус і ставку на масштаб. І яка з них виявиться правильною, стане зрозуміло далеко не на сцені Лонг-Біч, а на полицях магазинів цієї осені.

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