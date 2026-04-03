Перший у світі перовскітний сонячний модуль у форматі звичайної черепиці для покривлі

TNO представила першу у світі перовскітну покрівлю

Дослідники з нідерландської TNO здійснили прорив у «зеленій» енергетиці, успішно поєднавши гнучкий сонячний модуль на основі перовскіту зі звичайною черепицею. Це дозволяє перетворити дахи будинків на потужні електростанції, не псуючи їхній зовнішній вигляд.

Головною проблемою сонячних елементів завжди була їхня крихкість, але використання перовскіту на гнучкій фользі змінила правила гри. Ефективність модуля на плоскій фользі сягає 13,8%. Після нанесення на вигнуту поверхню композитної черепиці ККД склав 12,4%. Це доводить, що вигин майже не впливає на здатність панелі генерувати струм.

Така черепиця виглядає як звичайний покрівельний матеріал, що дозволяє інтегрувати сонячну енергію в міську архітектуру без компромісів із дизайном.

Цей прорив важливий тим, що технологія вже готова до промислового масштабування.

Процес виготовлення Roll-to-roll (R2R) схожий на друк газет у друкарні - сонячна фольга виробляється довгими рулонами, що значно здешевлює продукт.

TNO пройшла шлях від крихітних тестових комірок до повнорозмірної черепиці, яку можна використовувати в реальному будівництві.

Перший у світі перовскітний сонячний модуль у форматі звичайної черепиці для покривлі

Пілотна лінія TNO дозволяє гнучко підбирати розміри та ламінувати сонячні елементи захисним покриттям для довговічності.

«Це дозволяє дахам та інфраструктурі генерувати чисту електроенергію, не жертвуючи дизайном. Це важливий крок для впровадження сонячної енергії в міське середовище», - зазначив Роланд Валькенборг (Roland Valckenborg), старший менеджер проєктів у TNO Solar.

Проєкт реалізовано у співпраці з компанією ASAT B.V. та за підтримки програми SolarNL і Європейського Союзу (Horizon Europe).

Перший у світі перовскітний сонячний модуль у форматі звичайної черепиці для покривлі

Щоб швидше вивести технологію на ринок, 11 березня 2026 року TNO створила дочірню компанію - Perovion Technologies. Новий стартап зосередиться на підвищенні надійності та терміну служби гнучких модулів для їх комерційного використання.

