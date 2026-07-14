Дмитро Попінако, Innoware: «Робота на російському софті – це міна сповільненої дії»

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Сьогодні у нас в гостях Дмитро Попінако, CEO та засновник Innoware, яка широко відома на українському ринку впровадженнями рішень для автоматизації корпоративних процесів. Цього серпня компанія святкує знаковий ювілей - 25 років на ринку і за традицією, нашу розмову ми розпочали з екскурсу в історію: якими були перші кроки Дмитра в IT, з чого все починалося та в яких умовах була заснована Innoware.

Мій найперший спогад про компʼютерні технології – це ще шкільні роки, десь сьомий чи восьмий клас. Я вчився у 155-й школі в Києві і якось нас повели на екскурсію в обчислювальний центр на Бульварно-Кудрявській (тоді це була вулиця Воровського). Це був якійсь науково-дослідний інститут, а зараз там головний офіс «Енергоатому». Нас привели в лабораторію, і я вперше побачив мейнфрейми з характерними зеленими терміналами. Поки фахівці щось розповідали групі, ми з моїм однокласником, скориставшись тим, що за нами ніхто не стежив, почали клацати на клавіатурі. Ми не знали, що робимо, але це було щось космічне. Аж раптом підбігла інша людина і з зойками нас звідти погнала. Це був мій перший, дещо дитячий дотик до світу великих ЕОМ.

Більш серйозне занурення почалося вже на другому курсі Київського політехнічного інституту. Я вступив на радіотехнічний факультет, радіотехнічний, бо батьки порадили йти туди «де найбільший конкурс» – і мені хотілося випробувати себе на міцність. Хоча зараз я трохи шкодую, що це був не факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), але так вже сталося. Вже після першого курсу я зрозумів: загальна радіотехніка мені не так цікава, як комп’ютери. Я почав працювати в лабораторії прямо на факультеті, яка займалася розробкою програмного забезпечення. У лабораторії, зважаючи, що це радіотехнічний факультет, був основний напрямок роботи, пов’язаний з розробкою програмного забезпечення для радіоконструювання. Зокрема були унікальні рішення з проєктування друкованих плат для розміщення на них радіоелементів, елементів живлення тощо. Була також і так звана «халтура» – замовлення від підприємств на розробку систем обліку. Що було цікаво: фахівці з нашої лабораторії їздили по всьому Радянському Союзу. Я тоді щиро дивувався: навіщо їхати за тисячі кілометрів, якщо в самому Києві купа підприємств? Але замовлення якимось, до цих пір мені незрозумілим, чином були звідусіль. Лабораторія створювала бухгалтерські системи, модулі для кадрів та розрахунку заробітної плати. Особисто я тоді більше фокусувався на написанні програм для радіоконструювання, але загальна атмосфера створення систем автоматизації оточувала мене постійно.

На якому «залізі» доводилося працювати в тих лабораторіях наприкінці 80-х? Що було у вас в руках і якими були можливості тих машин?

Це була епоха переходу. Починали ми з мейнфреймів, були ще машини серії, СМ-4, ЄС-1920 – теж величезні та важкі. Але справжня революція почалася, коли з’явилися вже персональні комп’ютери. Це стало значно цікавіше – середовище MS-DOS, перші кроки в програмуванні на цій платформі. Найяскравіший спогад – це перші IBM PS/2. Вони були зроблені неймовірно гарно. Особливо вражала клавіатура – важка, якісна, з дуже чітким відгуком. Навіть коли почали з’являтися персональні комп’ютери з кольоровими екранами, IBM PS/2 з його монохромним чорно-білим дисплеєм все одно здавався еталоном якості. На ньому було приємніше працювати через ергономіку та добротність самого пристрою і швидкодію.

Як змінилося ваше життя після 1991 року? Ви залишилися в університетському середовищі чи одразу пішли в приватний сектор?

Я зрозумів, що хочу бути ближче до реального бізнесу, тому перевівся з очного відділення на вечірнє, щоб мати змогу працювати повний день. Сфокусувався на цьому повністю. Коли СРСР розпався, почали виникати перші приватні компанії. Одну з найперших таких структур створили викладачі кафедри і керівництво лабораторії. Компанія називалася «Рамек» (радіомікроелектроніка). Це була унікальна на той момент структура, що мала два основні напрямки – розробка програмного забезпечення та медичних пристроїв. Причому, мені здається це була перша в Україні приватна компанія, що займалася створенням програмного забезпечення.

Уявіть собі рівень розробок: на початку 90-х вони створили медичні датчики, які прикладалися до тіла і міряли пульс за допомогою світло- і фото- діодів. По суті, це та сама технологія, яка зараз стоїть у кожному сучасному смартгодиннику які міряють частоту серцебиття, але «Рамек» мала промислові зразки в Києві вже тоді, на початку дев'яностих. Шкода, що той потенціал не реалізувався.

Найактуальнішим технічним питанням тоді стала локалізація. Комп’ютери, які почали масово постачатися, не мали кирилиці, а згодом з’явилися з кирилицею, але без українських літер – «і», «ї», «є», «ґ». Державні органи якраз почали активно переходити на українську мову, купували комп’ютери, матричні принтери, але підтримки рідної мови не було ні в залізі, ні в софті – це була велика проблема. Я був долучений до напрямку – написання драйверів підтримки української мови. І власноруч не тільки писав код, а й буквально вимальовував шрифти для екранів та матричних принтерів. Готовив документацію, щоб користувач міг це налаштувати, їздив на впровадження на великі підприємства та організації. Ми працювали в команді з «бородатими програмістами» старої школи – це були надзвичайно досвідчені люди, які свого часу писали Unix-подібні системи для комп’ютерів виробництва заводу ВУМ, що був на Окружній. Оця суміш академічних знань та необхідності вирішувати практичні завдання і стала моїм професійним фундаментом.

Як стався ваш перехід від малювання шрифтів до міжнародної структури з консалтингу?

У 1994 році колега розповів, що один американець шукає фахівців, щоб розпочати діяльність в Україні. Я надіслав своє резюме, і Скотт Робертсон, так його звали, запросив мене на інтерв’ю, яке відбулося в посольстві Латвії у Москві. Його компанія Robertson & Blums була латвійсько-американською: сам Скотт Робертсон був американцем, а його партнер Іварс Блумс – латишем. Це був вересень 1994 року, а вже 1 грудня того ж року я офіційно вийшов на роботу.

Офіс Roberston&Blums знаходився в «Українському домі» на Європейській площі, - нам виділили куточок в приміщенні що було орендоване компанією Arthur Andersen – на той момент один із представників «великої шістки» аудиторських компаній, зараз залишилася «велика четвірка». Контраст був неймовірний: я прийшов у светрі та джинсах, з довгим волоссям, зібраним у хвіст – класичний програміст. А там усі ходили в костюмах, білих сорочках і краватках. Скотт подивився на мене в мій перший робочий день і запитав: «У тебе є костюм?». Я відповів: «Є, але в ньому незручно». І він сказав фразу, яку я запам'ятав назавжди: «Діма, нехай тобі буде незручно».

Ідея Скотта та Іварса була в тому, щоб вивести на пострадянський простір міжнародний продукт для ведення обліку, яким користувалися транснаціональні корпорації. Попит був величезним, бо ці компанії відкривали для себе колишній Радянський Союз, але зовсім не довіряли локальному програмному забезпеченню. Ми вивели на ринок систему SunSystems від британської компанії Systems Union. Нашими першими клієнтами стали Міжбанківська валютна біржа, «Ілта» (дистриб’ютор Peugeot) та Wella.

Чому ви згодом припинили співпрацю з Arthur Andersen? Це було стратегічне рішення чи збіг обставин?

Ідея була в тому, що Robertson & Blums забезпечує софт, підтримку та адаптацію, а Arthur Andersen займається впровадженням. Але все залежить, як завжди, від людей. Керівний партнер у київському офісі Andersen був вже людиною на завершенні кар’єри на той момент і, напевно, йому ці комп’ютери були абсолютно незрозумілі і не дуже цікаві. Він не забезпечив команду кваліфікованими людьми, проєкти почали «зависати», і врешті вони запропонували нам з’їхати з офісу десь через рік.

Постало питання: закривати офіс чи робити впровадження самостійно. Я сказав Скотту, що ми впораємося. Першим успішним самостійним проєктом була Wella. Цей досвід надання консультаційних послуг став поштовхом для розвитку. До 1997 року в офісі вже було 40 людей. Я тоді вперше за чотири роки з’їздив у відпустку в Барселону і тоді виникла ідея відкрити офіс там, але акціонери замість цього напрямку обрали Казахстан і Азербайджан через нафтогазовий бум. Тож замість Іспанії я поїхав відкривати офіси в Алмати у 1997 р. та в Баку у 1998 р.



Як ви пройшли через кризу 1998 року?

Після кризи 1998 року акціонери вирішили йти в інтернет. Ідея полягала в тому, щоби створити портал на зразок china.com – універсальний ресурс із поштовим сервісом, новинами, погодою та іншими загальними сервісами. Ми навіть зробили один із перших на території колишнього СРСР сайтів для продажу квитків онлайн разом з агенцією «Інтермедія». Для того часу це був справжній прорив, концепт був супер. Намір акціонерів був в тому, щоб запустити стартап і продати. Але трошки не встигли: на початку 2000-го «бульбашка лопнула», Nasdaq впав, і ідея не спрацювала. Проєкт довелося розформувати.

Я вирішив не повертатися в Robertson & Blums і у 2001 році заснував Innoware. Ринок ERP все ще був у зародковому стані. Мені був потрібен продукт, який дозволяв би модифікувати бізнес-логіку. SunSystems налаштовувався лише параметрами, а наш облік настільки специфічний, що без дописування коду було дуже важко налаштувати систему під вимоги нашого бухгалтерського і податкового обліку – було надскладно навчити людей користуватися такою системою. Я тоді обирав між голландською Exact та данською Navision. Вибрав останню, ми представили їх продукт Navision Financials на ринок і вже наступного року, 2002, компанію Navision купив Microsoft, і ми автоматично стали партнером Microsoft.

Є один факт про сам Navision, який, мені здається, можна було б використовувати як кейс у бізнес-школах. Десь на початку 90-х Navision підписав угоду з Maersk – теж данською компанією, що займається контейнерними перевезеннями. І Maersk буквально розвіз цей продукт по всьому світу: куди заходила компанія, туди заходив і Navision. Саме завдяки цьому продукт отримав глобальну присутність задовго до того, як на нього звернув увагу Microsoft. І коли Microsoft обирав, яку систему купувати, їх зацікавило саме це – готовий продукт, який вже працював по всьому світу, а не локальна розробка з нуля.

Назву нашої компанії, Innoware, підказав професор економіки, пан Володимир Савчук. Я прийшов порадитися і він сказав таке: «Компанії будуть потребувати інновацій, і ті, хто їх засвоюватиме швидше, матимуть перевагу». Наступного ранку я прокинувся з цією назвою. Нашим першим великим клієнтом став Житомирський маслозавод (ТМ «Рудь»). Пан Петро Рудь – надзвичайно прогресивна людина з величезною енергією. Завдяки автоматизації та його амбіціям вони в десятки разів збільшили випуск продукції та вийшли на світові ринки…

Ви зазначаєте, що український облік складний через радянську спадщину. В чому саме полягає цей конфлікт парадигм?

У колишньому Союзі комп’ютерів майже не було, облік вівся в «гросбухах» – великих амбарних книгах. Там використовувалися «шахові відомості»: аркуші були розкреслені клітинами і бухгалтерські дані записувалися на перехресті рахунків. Ця суто паперова логіка була буквально законсервована в програмному забезпеченні, що виникло на пострадянському просторі. І до речі 1С (BAS) досі використовують цю парадигму.

Західні системи базуються на меморіальній системі запису. Вона значно гнучкіша: не вимагає жорсткої кореспонденції дебет-кредит у кожному рядку кожної транзакції. Ви можете зробити кілька дебетів і один кредит, або навпаки – це простіше і зручніше. Але наше законодавство досі вимагає жорсткої кореспонденції. Нам довелося переписувати велику частину бізнес-логіки Navision, витрачати тисячі людино годин, щоб адаптувати продукт під національні фіскальні вимоги. Введення «першої події» по ПДВ також було надзвичайно радикальною та складною зміною.

Сьогодні українська фіскальна система – чи не найскладніша у світі за ресурсомісткістю. Підприємства ведуть три обліки: бухгалтерський, податковий і управлінський, бо вони не збігаються. Це генерує гігантську кількість непотрібної праці. Якби ми спростили цю бюрократію, ВВП України автоматично зріс би на відсоток просто внаслідок вивільнення ресурсів, що задіяні для підтримки надскладного фіскального режиму. На Заході звітність подається раз на рік, звіти формуються за міжнародними стандартами фінансової звітності – і це, за дослідженнями займає в 24 рази менше часу ніж в Україні. Наша звітна система – це як «опудало», яке лякає інвесторів і ускладнює розвиток українських підприємств.

А як з вашого погляду 1С вдалося стати таким тотальним монополістом в Україні?

Це довга історія. У 90-х на нашому ринку була велика кількість різних програм для ведення бухобліку – «Товстий Ганс», «Софттаксі», «ФінЕксперт», «Lady Fin» тощо і серед іншого 1С. Вони були десь на одному рівні по можливостях. Але в росії швидше запровадили законодавство про захист авторських прав та й ринок був суттєво більше. 1С почала збирати реальні гроші з ринку і реінвестувала їх у розвиток продукту. При цьому в Україні з’явилися ентузіасти, які за копійки адаптували 1С під наші закони.

Коли 1С усвідомила свою розповсюдженість у нас в країні, вони відкрили представництво, почали продавати офіційні ліцензії та – як це не дивно – лобіювати захист авторських прав, задавивши всіх менших конкурентів.

Але сьогодні ми говоримо про 1С не лише як про софт, а як про питання національної безпеки. Чому використання цього продукту є небезпечним для країни?

Це дійсно питання безпеки країни в цілому, і про це треба просто кричати. По-перше, у будь-якому програмному забезпеченні можуть існувати так звані backdoors. Згадайте віруси Petya і NotPetya у 2017 році, які проникли в українські корпоративні мережі через загальновживане ПЗ. Втрати по країні були багатомільярдними, багато компаній взагалі не змогли відновитися, бо їхні дані просто зникли разом із бекапами.

Але кіберспеціалісти кажуть: повне знищення даних – це лише фінальний крок. Значно вигідніше для ворога роками непомітно зчитувати інформацію. Якщо наш оборонний комплекс, промисловість чи стратегічні підприємства працюють на 1С або BAS – ворожа розвідка може отримувати доступ до всього нашого внутрішнього життя, про постачальників, розрахунки, фінансовий стан, покупців тощо.

По-друге, є етичний і фінансовий аспекти. Розробник софту отримує роялті, платить податки в бюджет рф, а вони йдуть на виробництво ракет та шахедів, які летять на нас. Це замкнене коло. Після 2014 року вони просто зробили спритний юридичний хід: зареєстрували юрособу в Польщі під назвою «1С International», перейменували продукт на BAS і почали називати себе «європейським розробником». Але всі розуміють, що це той самий продукт, бо такі складні системи не з’являються нізвідки за один день. Бізнес часто поводиться цинічно, ігноруючи ці ризики, але ми як консультанти маємо доносити: робота на ворожому софті – це міна сповільненої дії.

Чи є зараз реальний рух у бік законодавчої заборони? Так, був законопроєкт №13505 – про обмеження використання ворожого програмного забезпечення. Він мав пройти перше читання ще на початку листопада, але увага парламенту тоді переключилася на інші, переважно політичні, скандали, і нещодавно Рада його «провалила». Тож треба чекати на нову законодавчу ініціативу в цьому напрямку.

Попередній документ передбачав перехідний період – п'ять років. Чесно кажучи, я як зацікавлена сторона хотів би, щоб усе відбулося швидше. Але якщо подивитися реалістично: у нас сотні тисяч підприємств досі працюють на цьому софті, і за п'ять років вони просто не встигнуть перейти. Тому потрібен або більший термін, або інший механізм – не тотальна заборона одразу після завершення перехідного періоду, а помірні штрафи. Хочеш продовжувати користуватися ворожим продуктом – користуйся, але плати штраф. Ми тебе попереджаємо про ризики та стимулюємо перейти, проте не вбиваємо твій бізнес одним указом. Я думаю, що саме такий підхід – поступовий тиск через штрафи, а не різка заборона – буде найефективнішим стимулом. Частина підприємств, оцінивши ці штрафи через рік-два, сама прийме рішення переходити.

Якщо повернутися до розвитку вашої компанії. В історії Innoware були й непрості періоди, коли компанія страждала не лише від зовнішніх криз, а й від внутрішніх конфліктів.

Як і будь-яка інша компанія ми проходили різні періоди розвитку. І, на жаль, так, нам прийшлося пройти через дві великі кризи. І вони не просто збігалися з кризовими періодами в країні, але й супроводжувалися підступом всередині команди. Перший випадок стався у 2008 році на тлі глобальної фінансової кризи. Тоді ринок ERP різко впав, продажі майже зупинилися. У цей найважчий момент від нас звільнилася сімейна пара співробітників – менеджер із продажів та керівник підрозділу Navision. Вони створили власну компанію і, звільняючись, прихопили з собою наші унікальні розробки по локалізації. В ці напрацювання були проінвестовані шалені зусилля, роки праці та гроші. У нас тоді просто не було сил і фінансового ресурсу на судові переслідування – ми мали одне бажання: вижити та зберегти залишки персоналу.

Історія повторилася майже під копірку у 2022 році. Знову сімейна пара, знову один із них займався продажами – і знову створення окремої компанії на базі наших розробок. На всі питання, вони просто нахабно казали: «Ми ж теж це розробляли».

Така ситуація, на жаль, непоодинока. Це проблема в масштабах всієї країни: якщо ми не навчимося на законодавчому рівні ефективно захищати інтелектуальну власність, ми ніколи не створимо великих технологічних компаній, бо кожне ноу-хау будуть розтягувати по крупицях. Що більше, ми через ці проблеми й великих інвесторів не зможемо залучити до країни.

Коли ви стали партнером Microsoft, якраз коли компанія фактично створювала напрямок Business Solutions. Як виглядала ця співпраця зсередини?

Коли Microsoft вирішила вийти в бізнес-сегмент, вони придбали не один продукт, а цілу низку: Navision, Axapta (виробництва Damgaard), а також американські Great Plains та Solomon. Це був період великих сподівань і компанія досягла великого успіху, тепер це можна точно сказати. Але на цьому шляху Microsoft зробила чимало помилок, особливо в маркетингу та розумінні того, що таке ERP-система.

Я пам’ятаю розмову з Дагом Бургумом (колишнім CEO Great Plains, який тоді очолював Microsoft Business Solutions, зараз Міністр внутрішніх справ США) у 2004 році в Сан-Дієго. Я просив посилити рекламу продуктів, щоб нам було простіше конкурувати у сегменті. Але підхід був специфічний: вони не рекламують продукт, щоб вийти на ринок; вони чекають, поки ринок сам почне споживати продукт достатньо активно, щоб виділити кошти з прибутку на маркетинг.

Була також великий, на мою думку, стратегічний прорахунок під кодовою назвою Project Green – спроба об’єднати Navision та Axapta в один продукт. Це за моїм визначенням було неправильно, бо це два абсолютно різні продукти, призначених з самого початку для різних сегментів: Navision (зараз Dynamics 365 Business Central для середнього бізнесу, а Axapta (зараз Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management) – для великого Enterprise-сегменту де одним з конкурентів є SAP, зокрема. Але вони вчасно усвідомили, що цього робити не варто.

Цікаво, що наша практика показує, що європейські системи, як Navision і Axapta, еволюційно виявилися значно ефективнішими за американські, бо мабуть базуються на довшій історії обліку та мають кращу логіку, тож зараз вже припинено розвиток створених в Америці Great Plains і Solomon і клієнти переходять на Business Central і Finance & Supply Chain Management і в світі і в США.

Після кризи 2008 року був сплеск інтересу до CRM-систем. Як цей ажіотаж вплинув на ринок і чи справді CRM став «рятівною соломинкою» для бізнесу?

В період з 2004 до 2008 року український бізнес зростав шаленими темпами, ВВП додавав двозначними цифрами, і компанії часто навіть не встигали виставляти рахунки. Але криза усе змінила: попит упав, і ринок усвідомив, що за клієнта треба боротися. Тоді хтось «розумний» запустив тезу, що всі проблеми вирішить CRM. Почався справжній ажіотаж навколо цього та реальний бум.

Проблема була в тому, що багато хто сприймав CRM як магічну кнопку або чарівну паличку, яка сама згенерує попит. Насправді ж CRM – це просто інструмент підтримки бізнес-процесів у стосунках з контрагентами, а попит генерує маркетинг, якість продукції та послуг і репутація. Згодом ажіотаж спав, прийшло тверезе розуміння. Але цікаво, що і в цьому сегменті до 2022 року домінував російський Bitrix24, побудований на ядрі 1С. Зараз ринок CRM переповнений різними системами, але багато клієнтів продовжують обирати їх лише за ціною, не занурюючись у функціональність. Це своєю чергою знову веде до втрати грошей та часу, бо дешеві продукти мають обмежену функціональність і це призводить до більших витрат на рутинну роботу людей, що призводить до більших витрат аніж вартість дорожчих систем з розвиненими функціональними можливостями.

Яким ви бачите майбутнє через 5 років? Чи не з’їсть штучний інтелект всю індустрію корпоративних софтверних рішень?

Зараз ми спостерігаємо формування глобальних екосистем: Google, Amazon, Microsoft, Apple. Моє бачення таке: у майбутньому конкуруватимуть не окремі продукти, а саме екосистеми. Перевага Microsoft тут зараз очевидна: вони мають найширший спектр продуктів, що обмінюються або оперують одними даними. Якщо у вас все в одній екосистемі, вартість володіння значно нижча, бо не треба витрачати ресурси на складну інтеграцію різних систем.

Щодо штучного інтелекту, то Microsoft уже вбудовує Copilot майже у всі свої рішення. Локальним розробникам буде неможливо наздогнати такі мільярдні інвестиції. Проте я не вірю в «AI-апокаліпсис» для розробників. Поки що АІ допомагає лише в персональній продуктивності – програміст швидше пише код, маркетолог – швидше готує звіт чи план дій тощо. Але впровадження ERP чи CRM – це групова продуктивність, це складні бізнес-процеси, де людський інтелект, досвід консультанта та розуміння бізнес-логіки, предметної області, законодавчих вимог залишаються ключовими. Сценарій, де АІ сам веде облік і сам себе налаштовує, поки що виглядає якоюсь фантастикою.

Яка місія Innoware сьогодні та що б ви порадили українському бізнесу, який все ще вагається щодо переходу з 1С на західні системи?

Наша місія незмінна вже 25 років: допомагати компаніям впроваджувати найновіші технології для підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Ми свідомо докладаємо зусиль, щоб зменшити вхідний поріг для бізнесу для впровадження сучасних інформаційних технологій для управління компаніями. Наприклад, на базі ERP системи Microsoft Dynamics 365 Business Central ми розробили пакетні рішення: «IW Фінанси+», «IW Торгівля», «IW Кадри і Зарплата», доступні для невеликих та середніх компаній – вартість яких: від 1200 до 1900 доларів США. Це готові шаблони: беріть, переносіть дані з 1С чи BAS і працюйте.

Україна хоче в ЄС та НАТО, а це означає, що нам треба перевищувати ефективність західних конкурентів, щоб мати змогу з ними змагатися. Нам потрібно «активізувати» країну, приваблювати інвестиції та будувати прозорий бізнес. Я оптиміст і вірю, що наше суспільство досить сильне, щоб пройти цей шлях.

Багато залежить від того, наскільки ефективно ми боротимемося з корупцією, впроваджуватимемо верховенство права і наскільки швидко адаптуємо наше законодавство до міжнародних стандартів. І тут, я думаю, дуже сильно впливає саме тяжіння до ЄС – воно реально відчувається. У мене особисто це тяжіння з'явилося ще тоді, коли розпався СРСР, десь із 91 року. Питання лише в темпі реалізації – як швидко ми зможемо рухатися.

У нас є прекрасний приклад – Чехія. Це справді зразок того, як треба робити реформи. Польща – те саме. Угорщина теж свого часу була однією з перших країн, що «вистрілили»: туди масово йшли інвестиції, відкривалися заводи великих корпорацій. Це гарний урок: глобальні зміни щодо верховенства права та впровадження справедливих і ефективних законів – це не разова акція, а послідовна робота на роки вперед.

А поки що у нас, у всієї країни, одне завдання й одна спільна мета – працювати наполегливо, прагнути досконалості і ефективності щоб здолати більшого за розмірами агресора.

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