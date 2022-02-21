Итоги недели: Intel покупает и уточняет; выручка Nvidia выросла на 54%; Akamai займется облаками с покупкой Linode; литий-ионные в три раза

21 февраля 2022 г., 3:27

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Одним из основных ньюсмейкеров уходящей недели была компания Intel.

В начале пришло сообщение о том, что полупроводниковых гигант планирует выпустить блокчейн-акселератор. И первый поступит в продажу в конце этого года на основе SHA-256 более, чем в 1000 раз должен превзойти по производительности на ватт потребляемой мощности обычные графические процессоры. Компания даже сформировала новую группу Custom Compute Group, задача которой будет состоять в создании заказных кремниевых платформ, оптимизированных для рабочих нагрузок клиентов, включая блокчейн.

Спустя пару дней пришло сообщение о том, что Intel покупает Tower Semiconductor за 5,4 млрд долл. Этот израильская компания была основана в 1993 году, специализируется в выпуске аналоговых микросхем и располагает шестью заводами по выпуску полупроводников — в Израиле, США, Италии и Японии. И хотя эти производства нельзя отнести к гиперсовременным, тем не менее они имеют широкую базу заказчиков и располагают многолетним опытом. Intel заявила, что приобретение позволит укрепить ее стратегию IDM 2.0, которая среди прочего нацелена и на получение сторонних заказчиков.

Кроме того, на специальной конференции Intel Investor Meeting 2022 компания обновила дорожную карту по выпуску процессоров. Так уже в этом году компания начнет производить новый Xeon (Sapphire Rapids) с использованием техпроцесса Intel 7 и, как обещается, он позволит поднять в 30 раз скорость вычислений задачах искусственного интеллекта. Стало известно, что Xeon также будут оснащаться гибридными ядрами Performance (P-core) и Efficient (E-core). В 2024 г. будет представлен революционный, по словам вендора, процессор Xeon на базе E-ядра Sierra Forest и техпроцесса Intel 3. Во второй половине нынешнего года начнутся поставки чипов Raptor Lake (с 24 ядрами на борту), которые должны обеспечить двузначное процентное увеличение производительности по сравнению с Alder Lake. Затем в 2023 г. последует выпуск Meteor Lake (по техпроцессу Intel 4) и годом спустя Arrow Lake, который станет первым продуктом компании, использующим Intel 20A. Подразделение Accelerated Computing Systems and Graphics планирует поставить более 4 миллионов дискретных графических процессоров уже в 2022 году. Кроме того, AXG планирует поставить графические процессоры Ponte Vecchio для суперкомпьютерной программы Aurora в конце этого года. В 2024 г. появится Falcon Shores - новая архитектура, которая объединяет процессоры x86 и Xe в один сокет и, по прогнозам, обеспечит более чем 5-кратное увеличение производительности на Ватт.

Между тем AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx. Как сообщается, это сделка официально является крупнейшей в истории полупроводниковой индустрии. Xilinx будет преобразовано в подразделение Adaptive and Embedded Computing Group, которую возглавит бывший генеральный директор купленной компании Виктор Пенг. Подчеркивается, что это приобретение позволит увеличить объем целевого рынка AMD с 80 до 135 млрд долл. и расширить клиентскую базу AMD с диверсификацией на новые рынки.

Nvidia на уходящей неделе никого не покупала и не анонсировала обновленные роудмэпы, компания сообщила о результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания рынка. Стоит отметить, что произошло это через неделю после того, как была отменена сделка по приобретению Arm, оцениваемая в 66 млрд долл. Выручка производителя за квартал подскочила на 54% по сравнению с прошлым годом и составила 7,64 млрд долл. Продажи решений для центров обработки данных росли на 71%, достигнув 3,26 млрд долл. Бизнес игровых графических карт вырос на 37% до 3,42 млрд долл. Продажи профессиональных решений показали динамику в 109% - до 643 млн долл.

Также стало известно, что по итогам квартала квартальную выручку нарастила и компания Cisco - на 6% до 12,7 млрд долл. Кроме того, сетевой гигант сообщил о росте заказов на продукцию на 33% за квартал, но ограничения цепочки поставок затруднили выполнение заказов.

В начале недели появилась информация о том, что Cisco нацелилась на покупку Splunk за 20 млрд долл. Пока эта информация не подтвердилась, но приобретение разработчика ПО для анализа данных приложений весьма неплохо ложится в нынешнюю стратегию Cisco, которая все большую ставку делает на ПО.

Akamai сообщила о покупке провайдера облачных сервисов Linode за 900 млн долл. Последняя конкурирует с отраслевыми гигантами, такими как Amazon Web Services и Microsoft Azure. Как отмечают наблюдатели, самостоятельно компания не выдержала бы конкуренции поэтому ее поглощение было неизбежным. Компания Linode была основана 19 лет назад. ее название происходит от «Linux node», что подчеркивало фокус на независимым разработчикам программного обеспечения. Сделка позволит Akamai расширить предлагаемые сервисы, развивая свою стратегию cloud-to-edge.

Продолжая облачную тему нельзя обойти еще одно событие - Верховная Рада наконец-то приняла закон «Об облачных услугах» (№ 2655), который определяет правовые отношения, возникающие в предоставлении облачных услуг, и устанавливает особенности их использования государственными органами. Теперь только остается его имплементировать в реальных условиях, чтобы действительно почувствовался эффективность стратегии Cloud First в масштабах страны.

Microsoft тем временем выпустила первое крупное обновление для Windows 11, вышедшей осенью 2021 г. Среди новшеств улучшения панели задач и два обновленных приложения, а также предварительная версия Amazon Appstore.

Ну, и в заключение, о прорыве исследователей из Инженерного колледжа Дрекселя, который обещает сделать высокоперспективную аккумуляторную технологию доступной для коммерческого использования. Создан новый серный катод, который остается стабильным даже по прошествии целого года испытаний - его производительность не ухудшилась за 4000 циклов зарядки-разрядки, что эквивалентно 10 годам типичной эксплуатации аккумулятора. И, как и предполагалось, энергоёмкость такой батареи оказалась в три раза выше, чем у литий-ионного аккумулятора. Как сообщается, с заменой традиционного катода в литий-ионных батареях на серный исчезнет зависимость отрасли от ограниченных и проблемных месторождений кобальта, никеля и марганца. Кроме того, наличие стабильного серного катода может стать той предпосылкой, которая позволит исследователям продвинуться вперед в поисках реальных альтернатив для литиевого анода, включающих более легкодоступные элементы, такие как натрий.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист