Darkflash, виробник комплектуючих до ігрових ПК, виходить на рынок України 

14 февраля 2022 г., 18:00

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Тайваньский виробник комплектуючих до ігрових ПК Darkflash та CHGroup, єдина українська компанія, яка надає всебічну підтримку іноземним вендорам для виходу на ринок України без їх прямої присутності, підписали угоду про співпрацю.



ТCHGroup отримала статус офіційного ексклюзивного представника бренду Darkflash на території України. Тим самим виробник планує розвинути бізнес в регіоні, пропонуючи користувачам високотехнологічні продукти для використання, перш за все, в ігрових ПК. За допомогою CHGroup, компания Darkflash планує активізувати маркетингову активність, надаючи локальним торговим партнерам всі переваги роботи з високоякісними продуктами виробника.



«Продукція Darkflash cтрімко отримує високі оцінки та прихильність справжніх поціновувачів-користувачів та збиральників ігрових ПК. Особлива увага, яку ми приділяємо стилю, найменшим деталям, дизайну та контролю за якістю на виробництві, дозволяє нам стверджувати, що ми пропонуємо найкращі продукти на ринках, де ми маємо прямих партнерів. Представленість та популярність лінійки таких продуктів як корпуса для ПК, охолоджувачі, вентилятори та спеціальні ігрові крісла, стрімко зростає на розвинених ринках світу, починаючи з 2016 року – коментує подию Дачанг Ліу, директор Darkflash Infotech. - Наша співпраця з компанією CHGroup дозволить українському користувачеві мати можливість відчути всі переваги використання наших передових технологій, а збиральникам ігрових ПК зробити їх бізнес більш динамічним та приємним».



Першочерговою задачею компанії CHGroup є підтримка, інформування та збільшення мережі торгових партнерів, подальше вдосконалення комунікацій з дилерами та забезпечення доступності продуктів Darkflash у безпосередній близькості від користувача як, наразі, і сервісна та маркетингова підтримка торгових партнерів.



«Перед нами постала нова цікава амбіційна задача – зробити все можливе для того, щоб у найкоротший термін бренд Darkflash набув ваги, що відповідає високій якості, передовим технологічним особливостям та дизайну продукції, тобто всім безкомпромісно необхідним якостям, на які звертають увагу справжні поціновувачі ігрових ПК в усьому світу. Унікальні пропозиції, що має в своєму портфелі бренд Darkflash – те, що неодмінно приверне увагу користувача», видмитив директор компанії CHGroup Тарас Чабанівський.



«Партнерство з Darkflash – нова сторінка в історії компанії CHGroup, бізнес якої донедавна був сфокусований лише на ринок друкуючих пристроїв. Для нашої команди це можливість значно розширити сферу своїх інтересів та, як наслідок, значно поширити коло компаній, з якими ми співпрацюємо. Синергія досвіду роботи з різними категоріями партнерів, розуміння потреб партнерів, вибудоване на базі багаторічного досвіду роботи кожного з членів поновленої команди CHGroup з різними товарними групами, дозволить нам в найкоротші терміни зайняти притаманне місце серед постачальників спеціалізованих, для ігрових ПК, продуктів. Репутація надійного партнера, що притаманна CHGroup, досвід, репутація, пізнаваність та довіра до кожного із членів команди CHGroup дозволяє нам бути досить амбіційними у цьому питанні», – наголосив пан Чабанівський.



Продукти компанії Darkflash вже доступні зі складу компанії СHGroup в Україні.





Компанія Darkflash Infotech створена у 2016 році групою ентузиастив ПК та поціновувачів комп’ютерних ігор. Головний офіс як и центр проектування та розробки компанії знаходиться на Тайвані. Підрозділи компанії розташовани в Південній Кореї та у м. Гуанчжоу (Китай). Ретельно відслідковуючи та вивчаючи тенденції індустрії у всьому світі, компанія приділяє значну увагу розробці конкурентоспроможних продуктів, випереджаючи потреби користувачів у світі. Висока якість виробництва вкупі з доступною вартістю продуктів дозволила зайняти вагому позицію серед світових гравців в сегменті ігрових ПК, що підтверджено такими нагородами як Newegg Honors 2020 Eggie Award Winners (Лас-Вегас, CIF), Best Seller (CША), APAC (Азійський Тихоокеанський регіон).





CHGroup – єдина українська компанія, яка надає всебічну підтримку іноземним технологічним компаніям для виходу та/або поверненню на ринок України без їх прямої присутності на цьому ринку.

Завдяки 25-річному досвіду ведення бізнесу на ринках України та в інших країнах близького зарубіжжя реалізовано амбітні партнерські програми та проекти. Директор та засновник компанії Тарас Чабанівський отримав нагороду «За найбільший вклад у розвиток ринку пристроїв друку» за версією «Комп’ютерний огляд». Серед замовників CHGroup – близько 100 IT-компаній, з якими вона співпрацює на постійній основі та постійно розбудовуе партнерську мережу.

CHGroup спеціалізується на послугах із всебічної підтримки міжнародних компаній з технологічними продуктами, які не готові бути присутніми безпосередньо на ринку через локальний офіс або представництво.



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