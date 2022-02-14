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AMD оголосила про завершення угоди щодо придбання компанії Xilinx

14 февраля 2022 г., 17:00
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Компанія AMD сьогодні оголосила про завершення угоди з придбання компанії Xilinx.

Як повідомляється, це придбання офіційно є найбільшим в історії напівпровідникової промисловості та поєднує двох лідерів галузі із портфелями продуктів, клієнтами та досвідом роботи на ринку, що доповнюють одне одного.

Підрозділ Xilinx стане Групою адаптивних і вбудовуваних обчислень (Adaptive and Embedded Computing Group, AECG), яку очолить колишній генеральний директор Xilinx Віктор Пенг. AECG буде, як і раніше, зосереджена на розробці роадмапів провідних програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), адаптивних систем на кристалі (СнК) та вбудовуваних рішень для своїх основних ринків. Тепер робота AECG проводитиметься з урахуванням масштабів об'єднаної компанії і можливості пропонувати розширений набір рішень, включаючи обчислювальні та графічні процесори AMD.

«Придбання компанії Xilinx дозволяє об'єднати вкрай взаємодоповнювальні продукти, клієнтів і ринки у поєднанні з диференційованими ІС і талантами світового класу для створення лідера галузі високопродуктивних та адаптивних обчислень. Xilinx пропонує провідні в галузі ПЛІС, адаптивні СнК, рушії ШІ та досвід у галузі програмного забезпечення. Це дозволить AMD запропонувати найсильніший у галузі портфель високопродуктивних та адаптивних обчислювальних рішень і зайняти велику частку ринку обсягом близько 135 мільярдів доларів, який ми бачимо у хмарних, крайових та інтелектуальних пристроях», зазначила генеральна директорка AMD Ліза Су.

«Сьогодні важливий день для AMD у регіоні EMEA: ми поєднуємо зусилля з Xilinx, створюючи лідера галузі високопродуктивних та адаптивних обчислень. Тепер AMD володіє найширшим у галузі портфелем продуктів, що включає лідерські обчислення, графіку й адаптивні СНК. Ми раді неймовірним можливостям, що відкриваються перед нами, щодо покращення обслуговування наших клієнтів на розширеному наборі різноманітних ринків. Таких як комунікаційний, автомобільний і промисловий, які є основою економіки країн EMEA», повідомив Маріо Сільвейра, корпоративний віцепрезидент AMD у регіоні EMEA.

Підкреслюється, що це придбання дозволить збільшити обсяг цільового ринку AMD з 80 до 135 млрд дол та розширити клієнтську базу AMD з диверсифікаціею на нові ринки. Глибокі стратегічні партнерства Xilinx на ринках провідного та бездротового зв'язку, автомобільної промисловості, промисловості та тестування, аерокосмічної промисловості й оборони, мовлення, вимірювань та емуляції, а також споживчих ринках доповнюють партнерства AMD на ринках ПК і центрів обробки даних.

Угода привнесе додаткові можливості у розробку передових технологій, включаючи технологію стекінгу та пакування чипів, технології чиплетів і міжз'єднань, ШІ й архітектури, специфічні для конкретної області, а також найкращі програмні платформи.

Також подия дозволить зміцнити фінансову модель AMD, забезпечуючи безліч різноманітних джерел доходу на нових кінцевих ринках із тривалими високоприбутковими циклами виробництва продукції, підтримуючи при цьому провідне в галузі зростання AMD.

Очікується, що в перший рік угода сприятиме збільшенню валової та операційної рентабельності, прибутку на акцію, що не відноситься до GAAP, і вільного грошового потоку.

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