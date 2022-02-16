Мировой рынок электромобилей вырос на 109%

16 февраля 2022 г., 16:55

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Эксперты Canalys сообщают о 6,5 млн электромобилей (EV), глобально проданных в 2021 г. Отмеченный результат говорит о росте рынка на 109% в годовом сопоставлении. В то же время, общий рынок автомобилей вырос лишь на 4% из-за ограничений, вызванных COVID-19 и ощутимым дефицитом полупроводников. Таким образом, на долю EV пришлось уже 9% от проданных за год пассажирских автомобилей.



Не менее 85% проданных электромобилей пришлось на материковый Китай и Европу. В частности, на Китай пришлось 3,2 млн EV, что отвечает 15% всех проданных новых авто. В Европе реализовано 2,3 млн EV, или же 19% от общего количества проданных новых автомобилей. В то же время, в США продано не многим более 535 тыс. электромобилей, что составляет лишь 4% от проданных за год новых машин.



Модель Wuling Hongguang Mini EV признана бестселлером китайского рынка в 2021 г. Следующими по популярности оказались Model Y и Model 3 от Tesla. Наиболее продаваемым электромобилем Европы признана Tesla Model 3, однако Volkswagen Group активно подбирается к лидеру за счет высоких продаж моделей от Audi, Skoda и VW.



Tesla остается ведущим производителем электромобилей с долей рынка 14%. Продажи Model Y, стартовавшие на ключевых рынках в 2021 г., уже сумели опередить Model 3 в материковом Китае и США. Следом разместилась Volkswagen Group (доля рынка 12%), сумевшая удвоить продажи в годовом сравнении и выйти в лидеры европейского рынка. Почти 60% проданных авто были под брендом VW, однако ощутимую поддержку также оказали Audi, Cupra, Porsche, SEAT и Skoda. Третья позиция (доля 11%) отошла SAIC, ключевые бренды которой являются SAIC, GM и Wuling. За BMW Group – 5% рынка. Продажи электромобилей группы выросли на 70%, а лидерами оказались BMW

iX3 и Mini Cooper SE.

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