Intel зафіксувала найкраще зростання квартального виторгу за останні 15 років

24 июля 2026 г., 14:44

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Компанія Intel опублікувала фінансові результати за другий квартал 2026 року, зафіксувавши зростання продажів на 25% у річному вимірі до 16,1 млрд дол.





Заявлені показники стали найсильнішим зростанням доходів компанії за понад п'ятнадцять років. Операційний грошовий потік за звітний період сягнув 7 млрд дол., що дозволило суттєво зміцнити ліквідність та збільшити капітальні видатки.





Головний виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тань (Lip-Bu Tan) підкреслив, що стрімке зростання попиту на обчислювальні потужності у сфері AI дозволило компанії зміцнити позиції у сегментах серверних процесорів, ASICs, передового пакування та контрактного виробництва чипів. Фінансовий директор Дейв Зінснер (Dave Zinsner) додав, що компанія перевищила власні фінансові орієнтири завдяки покращенню виходу придатних кристалів на заводах та скороченню виробничих циклів. На тлі зростання попиту Intel збільшує інвестиції у технологічне обладнання, чисті приміщення та підкладки для мікросхем.





Підрозділ Client Computing Group (CCG), що відповідає за процесори для ПК та ПК з підтримкою AI, згенерував 8,9 млрд дол. виторгу, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Напрямок Data Center and AI (DCAI) показал зростання виторгу на 32% - до 4,2 млрд дол., що зумовлено високим попитом на серверні процесори Xeon та прискорювачі для AI-інференсу.





Підрозділ Intel Foundry, який об'єднує контрактне виробництво та власні фабрики, зафіксував виторг у 4,4 млрд дол., що на 12% перевищує торішній показник, хоча операційні витрати напрямку залишаються високими через капіталовкладення в нові техпроцеси.





Мережевий підрозділ Network and Edge (NEX) зафіксував виторг у розмірі 1,5 млрд дол., показавши зростання на 14% завдяки спросу на комутаційні рішення та мережеві карти.





Серед ключових бізнес-досягнень кварталу компанія виділяє запуск серверних процесорів Xeon 6+, які стали першим серійним продуктом для дата-центрів на базі технологічного процесу Intel 18A. Техпроцес Intel 18A-P вже пройшов етап ризикового виробництва за розкладом, а на заводах компанії розпочалося масове виробництво споживчих процесорів Panther Lake (Intel Core Ultra Series 3) із використанням сканерів ASML High NA EUV. Крім того, Intel оголосила про інвестиції в розмірі 5 млрд євро у розширення виробничих потужностей для випуску процесорів Xeon на техпроцесі Intel 3.





Компанія також розширила присутність у сегменті робототехніки та граничних обчислень, де понад 130 клієнтів тестують процесори Intel Core Ultra Series 3, та випустила відкритий фреймворк OpenVINO Physical AI. У сфері мережевих рішень презентовано серію Ethernet E835 зі швидкістю від 10 Гбіт/с до 200 Гбіт/с, а для портативних ігрових систем розроблено нову лінійку графічних процесорів Intel Arc G-Series. Також Intel уклала нові угоди про співпрацю з компаніями Foxconn, Siemens, Hitachi та Fortinet. На порівнянність фінансових показників із минулим роком вплинула деконсолідація підрозділу Altera, 51% акцій якого було продано у вересні 2025 року.





Крім цього, Intel провела кадрові зміни у керівництві, призначивши Алекса Катузіана (Alex Katouzian) очільником підрозділу Client Computing and Physical AI Group, Пушкара Ранаде (Pushkar Ranade) на посаду технічного директора, а Сок-Хі Лі (Seok-Hee Lee) керівником напряму передового пакування. На додачу компанія розширила стратегічне партнерство з Google Cloud для цифрової трансформації власних робочих процесів.





Фінансовий звіт Intel свідчить про успішне подолання затяжної кризи та початок практичної віддачі від багатомільярдних інвестицій у власну фабричну інфраструктуру. Перехід техпроцесу Intel 18A у стадію ризикового виробництва та початок масового випуску чипів Panther Lake на обладнанні High NA EUV від ASML демонструють, що компанія повертається до графіка технологічного лідерства. Це дозволяє Intel утримувати високу частку ринку в сегменті серверних процесорів Xeon, попри тиск з боку конкурентів, які використовують сторонні фабрики.





Деталізація за напрямками показує, що основними драйверами фінансового відновлення стали підрозділи CCG та DCAI, де попит на ПК із функціями AI та серверне обладнання забезпечив двозначне зростання виторгу. Водночас Intel Foundry починає демонструвати позитивну динаміку залучення зовнішніх замовлень та внутрішнього завантаження, хоча підрозділ усе ще потребує масштабних капіталовкладень.

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