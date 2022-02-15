IBM відкриє перший квантовий центр у Центральній та Східній Європі у Познані

15 февраля 2022 г., 11:15

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Польські вчені отримають можливість використовувати розробки та досвід IBM в сегменти квантового компьютiнгу.



Познань прийме перший IBM Quantum Hub у Центральній та Східній Європі. Познанський суперкомп’ютерний і мережевий центр (PSNC), афілійований з Інститутом біоорганічної хімії Польської академії наук, приєднається до IBM Quantum Network, щоб досліджувати розвиток квантових обчислювань, включаючи прогресивні рішення для штучного інтелекту, космічні технології, метрологію та моделювання криз.



«Це важливий день для польської науки та для технологічної трансформації Польщі», – заявив Януш Цешинський, державний секретар канцелярії прем’єр-міністра, уповноважений уряду з питань кібербезпеки. «Для того, щоб зберегти міцні позиції в європейській економіці, Польщі необхідно активно брати участь у науково-дослідних роботах, які зосереджуються на квантових обчисленнях. Крім того, для досягнення амбітних цілей у сфері цифрових інновацій, які приносять користь науці та інформаційному суспільству, ми повинні забезпечити Польщі доступ до інноваційної електронної інфраструктури. Такий доступ є життєво важливим для того, щоб усі зацікавлені польські сторони могли скористатися перевагами високотехнологічних технологій та технологій обчислення великих даних. Включення квантових комп’ютерів до стратегічних ресурсів Польщі є одним із завдань, яких ми наважилися досягти в рамках програми Cyber ​​Poland 2025».



Члени IBM Quantum Network мають доступ до квантових обчислювальних систем IBM, включаючи нещодавно анонсований IBM 127-кубітний процесор «Eagle», а також до квантового досвіду IBM та Qiskit, провідного набору для розробки квантового програмного забезпечення з відкритим кодом.



«Польські наукові спільноти визначили PSNC як центр, який має відповідний кадровий та технічний потенціал для забезпечення доступу до квантового комп’ютера IBM. Університети, які мають намір навчати студентів квантовим обчисленням, також виграють від цього доступу», – видзначив професор Роман Словінський, віце-президент Польської академії наук.



«Як перша польська державна установа, яка приєдналася до IBM Quantum Network, ми зможемо створювати орієнтовані на майбутнє компетенції квантових обчислень, розробляти спеціалізоване програмне забезпечення та нові інструменти програмування для кінцевих користувачів», – сказав Кшиштоф Куровський, доктор філософії, технічний директор PSNC.



Працюючи з IBM, PSNC приєднується до більш ніж 170 членів IBM Quantum Network, включаючи компанії з списку Fortune 500, стартапи, академічні установи та дослідницькі лабораторії, які працюють над просуванням квантових обчислень і дослідженням практичних застосувань.



«Створення IBM Quantum Hub у Польщі – це захоплюючий крок до розширення нашої екосистеми квантових обчислень. Працюючи з IBM, PSNC має гарні можливості для вивчення нових випадків використання та додатків для квантових обчислень, які в кінцевому підсумку можуть допомогти розв'язувати такі проблеми, як розробка нових матеріалів або ліків», — сказав Марцін Гайдзінскі, генеральний менеджер IBM у Польщі та країнах Балтії.



Ініціатива PSNC фінансуватиметься коштом цільової субсидії Прем’єр-міністра Польщі, спираючись на кошти міністра цифровізації.

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