Рост мирового рынка раскладных смартфонов превысил 264%

18 февраля 2022 г., 17:55

Мировой рынок раскладных смартфонов с гибкими экранами продолжает активно развиваться. По оценкам IDC, в 2021 г. объем поставок достиг 7,1 млн устройств, что на 264,3% больше в годовом сопоставлении.



Как прогнозируется, при среднегодовом росте за период с 2020 по 2025 г. в пределах 69,9%, через пять лет рынок сумеет выйти на объем поставок в размере 27,6 млн устройств.



Несмотря на низкую долю рынка, для потребителей раскладной форм-фактор является главной инновацией в среде смартфонов за последние несколько лет, с чем и связывается повышенный интерес. Производители, в свою очередь, уже выпускают модели по сравнительно доступным ценам. К примеру, одна из наиболее популярных моделей – Samsung Flip 3 – доступна по цене от 999 долл.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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