Новий закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні

18 февраля 2022 г., 15:15

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Верховна Рада підтримала зміни президента України до закону «Про віртуальні активи» (№3637). За них проголосувало 272 депутати. Закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні. Згідно зі змінами регулювати ринок віртуальних активів буде «Національна комісія з цінних паперів».

Зокрема НКЦПФР буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначатиме порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

«Новий закон – це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні. Іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати легально, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Учасники ринку отримають правовий захист та можливість ухвалювати рішення на основі відкритих консультацій із державними органами. З'явиться прозорий механізм інвестування в новий клас активів», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації.

Наразі «Мінцифра» працює над відповідними змінами до податкового та цивільного кодексів України для повноцінного запуску ринку віртуальних активів.

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