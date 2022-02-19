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Terrasoft представила Creatio 8 Atlas – новую версию комплексного CRM-решения для автоматизации маркетинга, продаж и сервиса, сочетающего возможности систем управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-процессами. По словам руководителей компании, это одно из наиболее масштабных и значимых обновлений последний лет, а в фокусе разработчиков развитие инструментария no-code\ low-code.

В основе стратегии компании, по словам Катерины Костеревой, CEO Tarrasoft, лежат три принципа – единая платформа, свобода создавать и искренняя забота. В современном мире лидирующие предприятия разных индустрий фокусируются на безупречном клиентском опыте, который во многом основывается на цифровых процессах. Последние синхронизируют взаимодействие разных команд, помогают мгновенно получать доступ к необходимо информации и быстро принимать решения. Цифровые компании персонализируют взаимодействие с клиентами, улучшая свою работу благодаря автоматизации процессов.

Помочь бизнесу на пути цифровой трансформации призвана единая платформа Creatio (ранее bpm’online) для автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов посредством no-code-технологий. На базе платформы созданы CRM-приложения для управления маркетингом, продажами, сервисом, а также готовые отраслевые процессы для двух десятков различных индустрий, а на фирменном маркетплейсе доступно множество готовых дополнений и расширений. И все эти элементы созданы на единой платформе.

Ключевая ценность, по мнению Катерины Костеревой, которую дает единая платформа Creatio – это свобода в автоматизации. Благодаря no-code технологиям и множеству готовых шаблонов и расширений, не только ИТ-специалисты, но и сотрудники бизнес-подразделений без навыков программирования могут создавать на базе Creatio собственные приложения и автоматизировать процессы.

Новая версия платформы – Creatio 8.0 Atlas – названа в честь Атласских гор (гряда на северо-западе Африки). Что по замыслу символизирует свободу и вдохновение. Три ключевые инновации этого релиза – обновленные дизайнер приложений и интерфейсов, а также центр управления жизненным циклом приложений.

С помощью нового дизайнера приложений можно добавлять или менять разделы, определять модели данных, создавать и запускать процессы и настраивать интеграции. И в большинстве случаев без единой строчки кода. Для новичков есть пошаговые инструкции, которые помогут создать новое приложение или изменить существующее.

Дизайнер интерфейсов – это возможность настраивать любые пользовательские интерфейсы, подобно рисованию на чистом холсте. Визуальный конструктор содержит большую библиотеку готовых виджетов и компонентов, которые еще больше упрощают и ускоряют настройку.

Наконец, Creatio 8.0 Atlas предоставляет клиентам и партнерам пользовательские инструменты для управления жизненным циклом приложений. При этом все возможности CRM-продуктов Creatio, а также готовые шаблоны и коннекторы с маркетплейса можно использовать в качестве составных элементов. Из них можно компоновать любые конфигурации и управлять собственными приложениями в едином интерфейсе.

При этом Creatio Atlas, как утверждается, полностью совместим с предыдущими версиями платформы. Для клиентов и партнеров переход на новую версию будет не сложнее обычного обновления, что позволит им сразу начать работать с новыми инструментами и быстрее получать результат. Стоит отметить, что демо-версия Creatio 8.0 уже доступна всем желающих на сайте разработчика.

Как отметил Иван Малафеев, директор по продуктам Terrasoft, в условиях катастрофической нехватки ИТ-ресурсов no-code – это огромная возможность для компаний, которые ищут способы быстрее оцифровать и автоматизировать свои процессы. В подтверждение своей мысли он привел данные агентства Forrester, согласно которым в условиях дефицита программистов компании во всем мире набирают все больше людей не из ИТ, чтобы подключать их к разработке новых приложений при помощи low-code и no-code платформ.

При создании новых инструментов Creatio Atlas разработчики обязательно учитывали требования, предъявляемые к платформам корпоративного класса. Это касается безопасности, масштабируемости, производительности и т.п., – утверждает Виталий Гдуля, директор по платформе Terrasoft.

Также в рамках презентации Creatio 8.0 Atlas состоялась дискуссия на тему инноваций и трендов на рынке no-code\ low-code. Участие в ней приняли как эксперты Terrasoft, так и представители ряда заказчиков.

По разным оценкам, в мировой ИТ-отрасли работает около 25 млн. разработчиков, сообщил Алексей Клочков, управляющий директор Terrasoft. При этом ожидается, что к 2030 г. дефицит кадров достигнет 85 млн. специалистов.

Результаты исследования консалтинговой группы Hays, которая специализируется на рекрутинге, показали, что уже три четверти работодателей испытывают дефицит ИТ-специалистов. При этом в организациях по всему миру есть около 2 млрд. сотрудников, которые не умеют программировать, но хорошо знают свои бизнес-процессы, потому что сталкивают с этой рутиной каждый день. Чтобы автоматизировать эти процессы силами работников, которые не владеют навыками программирования, и нужны технологии no-code. Причем вопреки существующим опасениям no-code не оставит разработчиков без работы, но позволит освободить их от выполнения простых однотипных задач.

Отличие между no-code и low-code пояснил Андрей Бахметов, директор департамента Customer Success & Presale компании Terrasoft. Технологии no-code вовсе не предполагают наличия технических навыков. Достаточно понимать, как устроен процесс, и какой результат требуется на выходе. В свою очередь low-code дает сотрудникам возможность доработать отдельные фрагменты процесса или интерфейса посредством кода. Очевидно, что это требует наличия дополнительных навыков. Поэтому no-code подходит для широкого круга пользователей, а low-code в первую очередь ориентирован на разработчиков и аналитиков.

Опытом использования платформы Creatio поделился Кирилл Гончарук, CIO «Укртелеком». Национальный оператор фиксированной связи около трех лет назад внедрил эту no-code платформу и автоматизировал на ней все бэк-офисные процессы, а также процессы обслуживания от точки контакта с абонентом до момента предоставления ему сервисов. Год назад бизнес-заказчики обучились работать с этой платформой и теперь сами автоматизируют свои процессы. Примечательно, что ИТ-департамент участвует в этом исключительно с точки зрения контроля изменений и их влияния на весь остальной ландшафт и интеграционные слои.

Свои рекомендации организациям, которые только думают над освоением no-code, дал Алексей Решетняк, CDO компании «МХП». По его мнению, no-code на сегодня уже не альтернатива, а, по сути, единственно возможный путь. Ведь, по данным IDC, в период с 2018 по 2023 гг. в мире будет наблюдаться спрос на 500 млн. мобильных приложений. При этом с 2020 по 2021 гг. зарплатные ожидания ИТ-специалистов выросли практически вдвое. Даже на украинском рынке спрос на ИТ-специалистов уже превышает предложение минимум на 16%. Таким образом, чтобы сохранить роль ИТ, как подразделения, создающего ценность для бизнеса, нет альтернативы no-code\ low-code.

Инициатива на начальном этапе, конечно же, должна принадлежать ИТ-департаменту. Важно не бояться, отпустить, и приложить усилия для разъяснения преимуществ такого подхода. При выборе платформы Алексей Решетняк советует ориентироваться на известные рыночные квадранты. Затем все просто – коммуникация, проекты. И вскоре бизнес сам оценит по достоинству открывшиеся возможности.

Эту точку зрения, по сути, подтвердила Лилия Лазепко, член правления «ОТП Банка». Благодаря внедрению no-code платформы бизнес-подразделения финансового учреждения теперь сами участвуют в процессе разработки, что позволило значительно ускорить вывод в продуктив новых изменений.

На этапе внедрения платформы, банк воспользовался услугами партнера Terrasoft. Но после этого все новые проекты и процессы запускались уже внутренним центром компетенции, который был сформирован на базе ИТ, но состоит преимущественно из бизнес-аналитиков.

Затем приглашенные консультанты рекомендовали создать центр компетенции на уровне бизнеса. И это дало свой результат. Теперь бизнес по сути сам занимается разработкой – сотрудники разных департаментов – представители корпоративного направления, и розничного, и из риск-менеджмента, самостоятельно создают новые процессы. При этом скорость реализации идей, а главное, удовлетворение бизнеса находятся на довольно высоком уровне.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист