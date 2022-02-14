Google Cloud провозгласила индивидуальный подход к внедрению ИИ

14 февраля 2022 г., 13:55

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В своем блоге Google Cloud сообщила, о внедрении практики заказных ИИ-решений (Custom AI Solutions), о новых консультационных центрах (Global Delivery Centers), о расширении сети брифинг-центров для руководителей предприятий, а также о ряде управленческих назначений.



Вице-президент Google Cloud по работе с клиентами, Джон Джестер (John Jester), пояснил, что решения Custom AI Solutions должны помочь клиентам внедрять инновации в бизнес-процессы, культуру и опыт работы с клиентами, используя сервисы ИИ и машинного обучения Google Cloud. По его словам, каждая компания уникальна и требует особого подхода: «Мы запускаем новую практику Custom AI Solutions, предлагая клиентам индивидуальные решения ИИ и машинного обучения, встроенные в Vertex AI, доступ к инженерному опыту Google и предсказуемое ценообразование на подписной основе».



Позитивным опытом использования Custom AI Solutions уже может поделиться ряд клиентов – участники программы раннего доступа. Например, инструменты машинного обучения Google Cloud помогли страховой фирме USAA Life Insurance оперативно оценивать ущерб на основе цифровых изображений, что упростило процесс рассмотрения претензий её клиентов.



Новые глобальные консалтинговые центры с их квалифицированным персоналом будут помогать клиентам начать работу с Google Cloud. Они также смогут предоставлять консультации по наращиванию потенциала бизнеса в области анализа данных, ИИ, машинного обучения, гибридных и многооблачных вычислений. Центры также будут помогать участникам партнёрской экосистемы Google Cloud расширять свои облачные практики и консультировать своих клиентов.



«В 2022 году мы собираемся утроить численность персонала Global Delivery Center в Аргентине, Польше и Индии, — сказал Джестер. — Кроме того, мы будем инвестировать в развитие талантов Google Cloud в Мексике и Португалии».



Позже в этом году в Лондоне, Мюнхене, Париже и Сингапуре откроются новые брифинг-центры Executive Briefing Centers, которые предоставят руководителям компаний возможность встретиться с лидерами Google Cloud, инженерами и отраслевыми экспертами, озвучить свои пожелания и узнать о предлагаемых возможностях.



Jester также представил новые назначения в команде по работе с клиентами (Customer Experience), в том числе Сунила Рао (Sunil Rao), который ранее проработал 18 лет в Accenture. Рао станет руководителем Центра технической адаптации, а ещё один ветеран Accenture – Ли Мур (Lee Moore) с почти 30-летним опытом интеграции сервисов – возглавит североамериканский отдел Customer Experience.

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