Рішення для дата-центрів підняли квартальну виручку AMD на 50%

5 августа 2026 г., 13:35

0

Tweet

AMD оприлюднила сильні фінансові результати за другий квартал 2026 року та дала оптимістичний прогноз на третій квартал, який перевершив оцінки Уолл-стріт.

Головним рушієм зростання став високий попит на чипи для дата-центрів та розширення AI-інфраструктури. Утім, як пише Reuters, попри випередження прогнозів, акції компанії впали більш ніж на 7% на позабіржових торгах через завищені очікування інвесторів після подвоєння капіталізації компанії від початку року.

Сукупний виторг AMD у другому кварталі зріс на 50% у річному обчисленні й досяг рекордної позначки у 11,54 млрд дол., перевищивши очікування аналітиків у 11,28 млрд дол. Скоригований прибуток на акцію склав 1,66 дол. проти прогнозованих 1,62 дол.

Доходи ключового напрямку дата-центрів зросли більш ніж удвічі (+107%) - до 6,72 млрд дол., що дозволило AMD суттєво наростити частку ринку серверних CPU за рахунок конкурента Intel.

Клієнтський напрямок (Client), що включає процесори для персональних комп'ютерів, зріс на 23% - до 3,1 млрд дол. завдяки високому попиту на чипи Ryzen для ПК із підтримкою штучного інтелекту. Натомість ігровий сегмент (Gaming) зіштовхнувся зі суттєвим падінням на 31% - до 779 млн дол. через скорочення продажів напівзамовних чипів для консолей. Напрямок вбудованих систем (Embedded) продемонстрував зростання на 19% - до 977 млн дол.

У третьому кварталі компанія очікує виторг на рівні 13 млрд дол. (±300 млн дол.), що вище за середній прогноз ринку у 12,52 млрд дол., при скоригованій валовій маржі близько 56%.

Генеральна директорка AMD Ліза Су (Lisa Su) зазначила, що друге покоління AI-серверів Helios на базі прискорювачів MI455X та процесорів "Venice" вже перебуває у повномасштабному виробництві й відвантажуватиметься у найближчі місяці. Водночас компанія відчуває обмеження постачань через дефіцит потужностей складного пакування у її головного контрагента — тайванського гіганта TSMC.

Ситуація з акціями AMD повторює поточний тренд найбільших гравців AI-сектору (таких як Nvidia та хмарні гіперскейлери): гарних фінансових показників інвесторам уже недостатньо - ринок вимагає прискореної монетизації та вибухового зростання прибутковості. Падіння акцій на 7% після сильного звіту демонструє, що суттєва частина майбутніх успіхів компанії вже була закладена в ціну її цінних паперів.

Утім, стратегічно позиції AMD на ринку напівпровідників суттєво зміцнилися. Компанія успішно трансформувалася з постачальника окремих чипів у розробника повноцінних серверних AI-систем (зокрема лінійки Helios), що дозволяє їй ефективно конкурувати з комплексними рішеннями від Nvidia. Додатковим драйвером для компанії залишається впевнений стрибок у сегменті традиційних серверних процесорів EPYC, який генерує стабільну готівку на тлі потенційного обмеження постачань складних AI-прискорювачів з боку TSMC.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI