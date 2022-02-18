По итогам квартала Avaya показала доход на уровне 713 млн долл.

18 февраля 2022 г., 16:25

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Компания Avaya сообщила о результатах за первый квартал своего 2022 финансового года, закончившийся 31 декабря 2021 года.



Общая выручка составила 713 млн долл. при этом ARR (годовой регулярный доход) от Avaya OneCloud увеличился на 137% в годовом исчислении до 620 млн долл.



CAPS (облако, партнерство по альянсу и подписка) принесли 44% дохода по сравнению с 34% год назад. На программное обеспечение и услуги пришлось 86%.



Операционный убыток по GAAP составил 1 млн долл., а операционная прибыль не по GAAP — 102 млн долл.



Скорректированная EBITDA составила 129 млн долл. - 18% от выручки.



Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 354 млн долл.



«Наш переход к облаку продолжает набирать силу, тому свидетельствует рост за год на 137% ARR Avaya OneCloud, в основном за счет нашего корпоративного сегмента и решений для контакт-центров», - заявил Джим Кирико (Jim Chirico), президент и главный исполнительный директор Avaya. «Рыночный спрос остается очень высоким, особенно у крупных предприятий. В этом квартале мы снова закрыли более 100 сделок с суммой контракта более 1 млн долл.. Когда мы уже закрыли квартал, нам удалось заключили одну из крупнейших сделок в истории компании по внедрению OneCloud Public CCaaS на сумму 400 млн долл. с крупным глобальным финансовым сервисом».



Также отмечается, что компания уже 7-й квартал подряд подписывает более 100 сделок на сумму от 1 млн долл. и выше за отчетный период.



На следующий квартал компания планирует выручку на уровне от 730 млн долл. до 745 млн долл. Операционную прибыль по GAAP от 29 до 39 млн долл. По итогам всего года ожидается от 2,975 млрд долл. до 3,025 млрд долл.

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