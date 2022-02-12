Вітчизняна IT-галузь очима ІТ Ukraine

12 февраля 2022 г., 17:25

0

Tweet

Асоціація ІТ Ukraine представила результати власного дослідження актуального стану вітчизняної IT-галузі, що базується на даних з офіційних джерел, а також опитуванні представників близько 70 компаній. Слід зазначити, що йдеться переважно про галузь розробки програмного забезпечення на замовлення.

Згідно даними Emerging Europe, Україна має найбільший порівняно за найближчими сусідами ринок праці – понад 18,1 млн осіб (оцінки станом на 2019 рік). При цьому кількість ІКТ-спеціалістів сягає 290 тис., а частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП становить 2,7%. Таким чином, у нас у 2-4 рази менше ІТ-спеціалістів на 100 тис. населення, ніж у країнах-конкурентах. Це свідчить про високий потенціал розширення зайнятості в ІТ-сфері через формальну освіту та перекваліфікацію (світчинг).

Національна система освіти готує суттєву кількість фахівців для ІТ-галузі. З того ж джерела, на відповідних спеціальностях навчається більше як 104 тис. осіб, а кількість випускників ІКТ становить 68 осіб на 100 тис. населення.

Український ринок розробки ПЗ стрімко зростає. Однак офіційні дані та експертні розрахунки суттєво відрізняються. «Єдиний державний реєстр підприємств і організацій» на кінець 2021 р. налічував 18,6 тис. юридичних осіб з ІТ-КВЕДами. Проте реєстр не враховує реальну активність: «Держстат» дає оцінку у 8,2 тис. діючих юридичних осіб. Звісно, компанії часто складаються з декількох юридичних осіб, тож фактично їх ще менше. За експертними оцінками, на ринку праці активні близько 5 тис. компаній з галузі ІКТ.

Сектор ІТ в Україні доволі різноманітний. Велику частку складають компанії малого та середнього розміру. Найбільше (86%) ІТ-компаній зі штатом до 80 спеціалістів. Ще 11% – від 81 до 200 осіб. Домінують на ринку сервісні компанії (51%), проте багато, крім того, також створюють власні продукти (33%).

Експорт комп’ютерних послуг з України зростає в середньому на 27% щорічно. За чотири роки надходження зросли вдвічі (до 6,83 млрд дол. у 2021 р.), та цей тренд триває. Основними драйверами зростання є США (40% експорту) і Велика Британія (10%).

Попит на IT-послуги разом із порівняно високою оплатою праці зумовлює суттєве зростання кількості ІТ-талантів в Україні. Взаємодія з ФОП є привабливою для компаній, оскільки ІТ часто передбачає проєктний характер робіт. Тому 86% компаній в основному співпрацюють із ФОП. Тож ФОПи складають близько 81% з усіх зайнятих. IT-галузь активно залучає молодь: 80% працівників IT-компаній віком від 18 до 32 років. При цьому приблизно чверть ІТ-спеціалістів – жінки.

Типовий український IT-працівник має вищу, переважно технічну (74%) освіту, володіє англійською мовою на рівні не нижче Intermediate (81%), 60% фахівців мають понад трьох років досвіду.

Україна має потужну наукову базу та мережу публічно фінансованих технічних вишів. З 1700 навчальних закладів в країні 150 пропонують програми рівня бакалаврату за ІТ-спеціальностями. Найпотужніші центри освіти формують кластери компаній у своїх регіонах.

Виші країни готують близько 16-17 тис. бакалаврів ІТ-спеціальностей на рік. Очікується, що підвищений інтерес абітурієнтів до фаху та державне фінансування навчання призведуть до зростання кількості випускників до 23 тис. у 2025 р. У середньостроковій перспективі можливе зростання до 35 тис. випускників-бакалаврів через пік народжуваності у 2008-2013 рр.

Продовження навчання на магістратурі обирають чимдалі менше випускників бакалаврату (54% у 2020 р.). Більшість випускників не розглядають цей ступінь як самостійну цінність. Модернізація навчальних програм технікумів та коледжів є потенційною точкою зростання для галузі.

ІТ-бізнес є зацікавленим стейкголдером системи освіти в Україні. Наразі попит на нових ІТ-фахівців значно перевищує можливості українських закладів вищої освіти. Реакцією на це стала поява численних закладів неформальної ІТ-освіти, які пропонують курси інтенсивної підготовки нових фахівців Junior-рівня. Неформальна освіта готує 10-12 тис. нових ІТ-фахівців на рік. За прогнозами ІТ Ukraine, їх кількість зросте до 20-25 тис. у найближчі роки.

Зважаючи на дефіцит кваліфікованих співробітників, окремі компанії створюють власні програми підготовки талантів, які дозволяють в тому числі людям з інших галузей отримати ІТ-освіту та можливість працевлаштування. Також ІТ-компанії створюють програми освіти разом з освітніми закладами.

Працевлаштування світчерів стає нормою для українського ІТ-ринку. 82% компаній вже наймають або планують наймати світчерів – людей, які прийшли в ІТ-галузь з інших професій.

Українська ІТ-галузь активно залучає інвестиції для розвитку. Щороку, в середньому, укладається угод на загальну суму в 300-700 млн дол. Більша частина угод – інвестиції та гранти для стартапів на ранніх етапах розвитку (Seed та Pre-seed), проте більшу частину фінансування отримують кілька найбільших компаній.

Для ІТ віддалена робота досить звичне явище: ІТ-проєкти, зокрема аутсорсингові, передбачають віддалений від клієнта режим співпраці. Пандемія Covid-19 додатково змушує працювати навіть поза офісом. Також це надає додаткові можливості для ІТ-бізнесу: зокрема дозволяє розглядати кандидатів з інших областей та навіть країн, а також робить можливим скорочення витрат на офіси. Між тим, у разі зняття карантинних обмежень 42% компаній планують починати повертати співробітників в офіси у 2022 р., а 13% навіть хочуть повернути в офіси весь персонал.

З повною версією звіту Ukraine IT report 2021 можна ознайомитись за посиланням.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT