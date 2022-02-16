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За ринковою капіталізацією AMD перевершила Intel

16 февраля 2022 г., 15:01
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Як повідомляє Tom's Hardware, за ринковою капіталізацією AMD на днях перевищила свого конкурента - компанію Intel.

Раптове значне зростання ринкової капіталізації AMD відбувається на тлі купівлі Xilinx за 49 мільярдів доларів — тепер ринкова вартість AMD складає 197,75 мільярдів доларів проти 197,24 мільярда доларів Intel.

Придбання AMD Xilinx призвело до конвертації 248,38 мільйонів акцій цієї компанії в 428 мільйонів нових акцій AMD (процес ще триває). Додавши це число до наявних 1,2 мільярдів акцій AMD, загальна их кількість досягне 1,628 мільйона, що и дає AMD ринкову капіталізацію в 197,75 мільярдів доларів, що випереджає показник Intel на цей час.

Це знаменує собою значний момент для AMD - різкий перелом для компанії, яка балансувала на межі банкрутства всього шість років тому.

Однак треба пам’ятати, що Intel є найбільшою компанією, яка займає ~ 75% загальної частки ринку x86.

У порівняння продаж Intel у 2021 р. досягли 79 млрд дол., тоді як у AMD - 16 млрд дол. Ризниця у річному прибутку ще більша -  19.9 млрд дол. Проти 3.2 млрд дол. Що ж до усіх активів компаній, то у Intel це 168 млрд дол., а у AMD - 12 млрд дол.

Однак слід зауважити й те, що найбільшою компанією в напівпровідникової індустрії залишається Nvidia яка з капіталізацією 662,38 мільярдів доларів перевищує як AMD, так і Intel разом узяті.

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