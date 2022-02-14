Cisco має намір купити Splunk за 20 млрд дол.

14 февраля 2022 г., 9:35

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Повідомляється, що Cisco зробила ставку на придбання Splunk за суму понад 20 мільярдів доларів, але ще не ясно в якої стадії йдуть переговори.



Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія Cisco Systems зробила пропозицію Splunk на придбання за суму понад 20 мільярдів доларів.



Пропозиція перевищує, хоча й ненабагато, поточну ринкову капіталізацію Splunk, яка становить близько 18 мільярдів доларів.



Splunk, чиє програмне забезпечення дозволяє компаніям шукати, відстежувати й аналізувати згенеровані дані, такі як системні журнали, які можуть вказувати на несправність обладнання, минулого року не впоралася з прогнозами, її результати розчарували інвесторів. Акції впали на 18% у листопаді через новини про те, що виконавчий директор Дуг Меррітт (Doug Merritt) пішов у відставку, а на тимчасовій основі його замінив голова правління Splunk Грем Сміт (Graham Smith).



Протягом минулого року в керівництві Splunk відбувся ряд інших змін, зокрема, найняти керівників з Amazon Web Services, включаючи теперішнього президента і директора з розвитку Терезу Карлсон (Teresa Carlson) та Шона Байса (Shawn Bice), президента з продуктів і технологій.



Витрати компанії ростуть набагато швидше, ніж продажі. Splunk додав 100 мільйонів доларів доходу в порівнянні з минулим роком, але його операційні витрати зросли на 180 мільйонів доларів. Загалом його збитки в цьому кварталі зросли на 120 мільйонів доларів. Компанія шукає спосіб швидшого зростання та контролю над своїми витратами.



У п'ятницю після закриття торгів акції Splunk виросли майже на 13% після надходження інформації про можливу угоду. Акції Cisco подорожчали лише на частку відсотка.



Якщо угода станеться, вона буде найбільшою в історії Cisco, перевищивши придбання Scientific Atlanta за 7 мільярдів доларів у 2005 році та придбання Acacia Communications за 5 мільярдів доларів минулого року.



Cisco добре відома тим, що здійснила велику кількість придбань, щоб поповнити лінійку мережевих продуктів і почати новий бізнес, наприклад, відеоконференції з Webex. Як зазначає The Wall Street Journal, компанія має наявні можливости, щоб робити більше придбань.

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