Intel обновила дорожную карту выпуска процессоров

18 февраля 2022 г., 12:38

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На специальной конференции Intel Investor Meeting 2022 главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер и главы ключевых направлений корпорации представили ключевые элементы ее стратегии.



Подразделение по центрам обработки данных и ИИ (DCAI) обнародовало свою дорожную карту для продуктов Intel Xeon следующего поколения на период с 2022 по 2024 год.



Начиная с первого квартала 2022 года Intel будет поставлять чип Sapphire Rapids, созданный на базе процесса Intel 7 и нацеленный на 30-кратное увеличение производительности в задачах искусственного интеллекта.



В 2023 году Intel выпустит Emerald Rapids, процессор Xeon следующего поколения на базе Intel 7 с улучшенной производительностью и расширенным объемом памяти, а также функциями безопасности.



Как отмечается, будущие поколения Xeon будут оснащаться ядрами Performance (P-core) и Efficient-cores (E-core), переходя от двух оптимизированных платформ к одной общей. Этот новый подход должен позволить максимально увеличить производительность на Ватт и общую конкурентоспособность Intel в отрасли.



В 2024 году Intel намерена представить новый революционный процессор Xeon на базе E-ядра Sierra Forest и техпроцесса Intel 3.



Будучи уверенной в запуске процесса Intel 3, корпорация объявила об обновлении планов и перевода Granite Rapids с Intel 4 на Intel 3. Этот продукт нового поколения P-core Xeon появится в 2024 году.



Группа клиентских вычислений Intel (CCG) представила в общих чертах продукты для пользовательских решений на следующие несколько лет. В 2021 году глобальные поставки ПК превысили 340 миллионов единиц, что на 27% больше, чем в 2019 году. Intel ожидает, что этот рынок останется устойчивым и будет расти, в частности, за счет обновления более крупной установленной базы и увеличения плотности, а также степени проникновения во всем мире.



Во второй половине 2022 года начнутся поставки чипов Raptor Lake, которые должны обеспечить двузначное процентное увеличение производительности по сравнению с Alder Lake и буду иметь расширенные функции разгона. Этот процессор с высокопроизводительной гибридной архитектурой получит до 24 ядер и 32 потоков и будет производится по технологии Intel 7. Raptor Lake сохранит совместимость с сокетами систем Alder Lake.



Meteor Lake будет производится по техпроцессу Intel 4. Arrow Lake станет первым продуктом компании, использующим Intel 20A. Эти продукты предложат огромный шаг вперед в улучшении XPU, благодаря интегрированному AI и мозаичной архитектуре GPU, которые дадут производительность класса дискретной графики. Meteor Lake поступит в продажу в 2023 году, а Arrow Lake — в 2024 г.



В отношении Lunar Lake было заявлено, что компания будет использовать как собственные, так и внешние технологические процессы для предоставления передовых продуктов.



Подразделение Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) планирует поставлять продукты в своих трех сегментах и ​​обеспечить доход более 1 млрд долл. в 2022 году. Как отмечается, три сегмента AXG будут драйвером роста компании и вместе дадут до 10 млрд долл. дохода для Intel к 2026 году.



AXG планирует поставить более 4 миллионов дискретных графических процессоров уже в 2022 году. OEM-производители представят ноутбуки с графикой Intel Arc под кодовым названием Alchemist для продажи в первом квартале 2022 года. Дискретные карты для настольных компьютеров поступят в продажу во втором квартале, а для рабочих станций в третьем квартале. Также сообщается, что началась работа над архитектурой Celestial, продукта, предназначенного для сегмента ультраэнтузиастов.



Project Endgame появится позже в этом году и позволит пользователям получать доступ к графическим процессорам Intel Arc через специальный сервис, чтобы обеспечить постоянную доступность вычислений с малой задержкой.



Более 85% мировых суперкомпьютеров работают на процессорах Intel Xeon. Основываясь на этом фундаменте, AXG планирует расширить возможности вычислений и пропускной способности памяти, а также предложит передовые чипы и графические процессоры для поддержки высокопроизводительных вычислений (HPC) и рабочих нагрузок искусственного интеллекта. На сегодняшний день Intel ожидает более 35 побед в области дизайна HPC-AI от ведущих OEM-производителей и поставщиков услуг связи. Кроме того, AXG установила курс, который проложит путь к дзетта-масштабу к 2027 году.



HBM, интегрированная в пакет с Sapphire Rapids, предложит приложениям до 4 раз большую пропускную способность памяти, обеспечивая улучшение в 2,8 раза по сравнению с процессорами Intel Xeon 3-го поколения. В том же приложении для вычислительной гидродинамики Sapphire Rapids с HBM превосходит конкурирующие решения до 2,8 раз.



AXG планирует поставить графические процессоры Ponte Vecchio для суперкомпьютерной программы Aurora в конце этого года. Проект добился лидирующих результатов по производительности, увеличив показатели до 2,6 раз по сравнению с лидирующим рыночным решением при сложной рабочей нагрузке в сфере финансовых услуг.



Arctic Sound-M представляет собой первый в отрасли аппаратный кодировщик AV1 в графическом процессоре, обеспечивающий увеличение пропускной способности на 30%, и включает в себя единственное в отрасли мультимедийное решение с открытым исходным кодом. Мультимедийный и аналитический суперкомпьютер обеспечивает высочайшее качество транскодирования, плотность потоковой передачи и облачные игры. Arctic-Sound M готовит пробы для клиентов и поступит в продажу к середине 2022 года.



Falcon Shores - это новая архитектура, которая объединяет графические процессоры x86 и Xe в один сокет. Она появится в решениях в 2024 г. и, по прогнозам, обеспечит более чем 5-кратное увеличение производительности на Ватт, 5-кратное увеличение плотности вычислений, 5-кратное увеличение емкости памяти и повышение пропускной способности.



Custom Compute Group AXG будет создавать специализированные продукты для новых рабочих нагрузок, таких как блокчейн, супервычисления на периферии, информационно-развлекательные системы премиум-класса для автомобилей, иммерсивные дисплеи и многое другое.

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