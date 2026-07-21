2026 - перша осінь інформаційної гравітації

21 июля 2026 г., 15:35

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Стрічка новин про AI безпосередньо конкурує з повідомленнями про війну в Україні та події навколо Ірану, а в самому ІТ-секторі ця тема давно стала абсолютним номером один. Майже щотижня з’являються нові прогнози, де зазвичай домінують дві полярні крайнощі: або штучний інтелект ось-ось «уб’є» людство, або ця технологічна бульбашка от-от лусне.

Ми не схильні до радикалізму. Натомість спробуємо, використовуючи системний аналіз та практичний досвід, розібратися, куди насправді рухається індустрія, чому саме осінь 2026 року стане точкою перелому і чому ми наполягаємо на терміні «гравітація».

З курсу фізики нам відомий термін «гравітація» - це сила, яка діє всюди й на все, і чим більшим є об’єкт, тим сильніше вона проявляється. Осінь 2026 року за всіма параметрами має стати точкою «заземлення» AI як явища - першим етапом його переходу із площини «цифрової магії» в реальну «земну» технологію, з усіма її плюсами та мінусами. Саме восени 2026 року сукупна «вага» штучного інтелекту досягне тієї межі, яка неминуче змусить його функціонувати за реальними законами фізики, економіки, геополітики та маркетингу. Досі ці закони або взагалі не працювали, або діяли не в повну силу, оскільки людство ще не розуміло, з якими інструментами підходити до цієї принципово нової інформаційної формації. Оскільки чинників, що визначають подальшу долю AI, надзвичайно багато, ми стисло зупинимося лише на тих аспектах, де вплив «гравітації» виявиться найвідчутнішим уже протягом наступного кварталу.

Фінансова гравітація штучного інтелекту

Звісно, найважливішим чинником є гроші. Спробуймо спокійно, без зайвого хайпу, спрогнозувати, хто, що і як зароблятиме на AI восени 2026 року.

Основним реальним бенефіціаром будь-якої технологічної революції, як відомо, є «виробники лопат». І сфера AI тут - не просто виняток, а абсолютний хрестоматійний приклад. Гіганти на кшталт NVIDIA, TSMC, Samsung, SK Hynix та Micron фіксують максимальну маржу, і цей золотий дощ точно не завершиться у листопаді 2026 р. Тут усе наче зрозуміло.

А тепер розгляньмо компанії та підрозділи, які створюють безпосередні продукти на базі AI. І тут на нас чекає перша серйозна несподіванка. Усі AI-департаменти глобальних гравців - Google, Microsoft, Meta, xAI, Anthropic, OpenAI - та компаній меншого масштабу за класичними фінансовими ознаками є глибоко збитковими.

У новинах поруч з абревіатурою AI постійно фігурують мільярди й навіть трильйони, через що у пересічного користувача складається хибне враження, ніби технологія вже приносить астрономічні прибутки. Проте важливо розуміти: наразі йдеться виключно про капітальні інвестиції та очікування, а не про операційний дохід від продажу самих сервісів.

Щоб унаочнити картину, максимально спростимо економіку AI: якщо усереднити весь ринок AI-послуг, то на кожен зароблений долар припадає приблизно $1,3 витрат. Осінь 2026 року стане першою точкою, коли інвестори, оговтавшись від трирічного «дофамінову рашу» навколо генеративних моделей, уперше зведуть реальний баланс. ЗМІ вже активно смакують цю тему, називаючи її «фінансовою бульбашкою AI». З погляду інвестиційного аналізу, три роки шалених капітальних вкладень (від осені 2023 р. до осені 2026 р.) окупатимуться у найкращому разі протягом наступних 10 років, а за консервативного сценарію - усі 20.

Пам'ятаєте утопічний маніфест Сема Альтмана про те, що незабаром AI зароблятиме всі гроші світу, а уряди лише розподілятимуть їх як безумовний базовий дохід серед населення? Свіжі аналітичні звіти демонструють прямо протилежну картину. AI дійсно робить роботу в багатьох галузях набагато ефективнішою, але це веде до автоматичного зниження маржинальності технологічних процесів, а не навпаки. Сам по собі штучний інтелект нічого не заробляє - у нього, даруйте, немає для цього власних амбіцій.

Гравітація «атракціону нечуваної щедрості»

Цей розділ є логічним продовженням вищенаведеної формули «на кожен зароблений долар - $1,3 витрат». У попередніх матеріалах ми вже неодноразово згадували, що великі розробники LLM були змушені тренувати й обкатувати свої моделі на глобальних масивах Big Data. Саме тому ми пережили три «золоті роки», коли за фіксовану уніфіковану передплату у $20 моделі робили все, чого ми від них хотіли, і навіть більше: писали кілометри коду, генерували зображення та відео у 4K, аналізували річні архіви електронної пошти тощо. Як неважко здогадатися, реальна собівартість цих обчислень для компаній-розробників значно перевищувала ті самі $20 на місяць, що ми сплачували як користувачі.

Проте осінь 2026 року ставить на цьому споживчому «ельдорадо» велику й жирну крапку. Постійно працювати у збиток не можуть собі дозволити навіть трильйонні техногіганти. Тому потокенна тарифікація стає новим індустріальним стандартом для всього AI-сектору.

Звісно, базовий тариф у $20 нікуди не зникне, але тепер це буде плата виключно за «вхідний квиток» - за те, щоб персоналізований AI-агент просто пам'ятав вас, ваш контекст та рутинні потреби. Усе, що виходить за межі елементарних запитів (а особливо робота моделей із глибоким логічним міркуванням), тарифікуватиметься за кожен мільйон використаних токенів. Як наслідок, серйозна професійна робота з кодом, дизайном, аналітикою чи базами даних легко виводитиме місячний чек користувача не просто у сотні, а в тисячі доларів.

Гравітація бетону і гігаватів

Коли ми згадуємо крах доткомів початку 2000 років, уявляємо віртуальний колапс: знецінення акцій, закриття сайтів і вимкнення серверів, які часто тулилися в орендованих офісах чи навіть гаражах. Штучний інтелект влаштований принципово інакше. Його експансія має колосальне, важке й неймовірно дороге фізичне тіло. Ласкаво просимо в реальність, де цифрова еволюція вдаряється об сувору гравітацію бетону, міді та гігаватів.

Сучасні дата-центри для навчання та роботи моделей нового покоління - це далеко не лише стійки з тисячами блискучих графічних прискорювачів. Це гігантські площі промислової землі, тисячі тонн залізобетону, складні інженерні системи рідинного охолодження та власні підстанції, здатні живити середні за розміром міста. Ажіотажний попит на хмарні обчислення спровокував жорстку інфляцію у сфері важкого будівництва. Вартість спецобладнання (промислових охолоджувачів-чилерів, резервних генераторів та високовольтних трансформаторів) злетіла в рази, а черги на постачання розтягнулися на роки. Земля навколо ключових енергетичних хабів стала буквально золотою.

Осінь 2026 року стане моментом істини для цих інфраструктурних перегонів з кількох причин.

• Масштабування реального попиту: Індустрія нарешті отримає чітку відповідь на питання, скільки саме фізичних потужностей потрібно для обслуговування реального ринку, а скільки будувалося про запас, під впливом спекулятивного хайпу.

• Велике відсіювання стартапів: Ми побачимо закриття сотень амбітних інфраструктурних та хмарних стартапів. Коли стане зрозуміло, що капітальні витрати на зведення та введення в експлуатацію нових майданчиків ніколи не повернуться через падіння маржинальності AI-послуг, інвестори просто перекриють крани.

У результаті сотні незавершених об'єктів ризикують перетворитися на пам'ятники епохи «кремнієвої лихоманки» - бетонні коробки, які так і не дочекалися своїх гігаватів та зелених пакувань із написом NVIDIA.

Hardware-гравітація кремнію

Переходимо до найцікавішого. Усі ми пам'ятаємо, що на початку AI-лихоманки безальтернативним постачальником обладнання для тензорних обчислень були прискорювачі від NVIDIA. Як казав класик: «Результат на табло». Сьогодні ця компанія, виключно завдяки хайпу навколо генеративних моделей, є однією з найдорожчих у світі за капіталізацією, хоча фактично не має власних важких виробничих потужностей і працює за fabless-моделлю.

Проте восени 2026 року на нас чекають суттєві тектонічні зсуви в позиціях лідера. Звісно, домінування компанії Дженсена Хуанга не зникне за кілька місяців, але воно точно перестане бути всеосяжним і непохитним. На це впливають два потужних чинники: драконівські ціни та умови диктату від самої NVIDIA, а також... розвиток AI, який став можливим завдяки її ж прискорювачам.

Уже влітку 2026 року майже всі глобальні гравці або анонсували власні спеціалізовані чипи (ASIC) для AI, або вже масово їх виробляють. Найяскравіший приклад - Google зі своїми TPU (вже восьмого покоління!) та надшвидким оптичним інтерконектом. Microsoft, Amazon, xAI і навіть класичні софтверні гіганти Meta, OpenAI та Anthropic вже мають готові рішення або робочі прототипи власних обчислювачів.

Чому цей технологічний прорив стався так швидко? Ми звикли вважати, що проєктування мікросхем надвисокої щільності інтеграції - це надскладна інженерна задача, яка потребує десятиліть досвіду та специфічного інструментарію. Загалом так воно і є, але тепер сам AI взяв величезну частину цієї роботи на себе. Сучасні EDA-системи (системи автоматизованого проєктування чипів) під керуванням нейромереж здатні за лічені дні оптимізувати топологію кристала - роботу, на яку раніше в інженерів ішли місяці.

Фізичний випуск процесорів на перевантажених заводах TSMC все одно залишається надзвичайно дорогим і складним процесом. Проте, якщо компанії масово йдуть на цей крок, значить, майбутня вигода від власного кремнію повністю перекриває кабальні умови контрактів із NVIDIA.

Якщо додати сюди одвічних конкурентів Хуанга - AMD, Intel та Apple, які теж підготували свої апаратні сюрпризи на кінець року, то стає очевидно: ринкова «гравітація» для «зелених» восени 2026 року стане максимально відчутною. І першим під удар потрапить не стільки обсяг продажів компанії, скільки завищені очікування інвесторів, а як наслідок - її астрономічна капіталізація.

Software-гравітація смислів

Найцікавіше ми, як завжди, припасли на фінал. Початок найбільшої глобальної «кризи жанру» восени 2026 року очікує на нас саме у фундаментальному підході до структури розвитку штучного інтелекту. Ми вже неодноразово загострювали увагу на тому, що саме у 2026 році вичерпається якісний «людський» контент для навчання великих мовних моделей. Через надзвичайну важливість цього факту нагадаємо ще раз: майже вся цифрова копія людської цивілізації вже інтегрована в сучасні AI-моделі, а фіналізація цього процесу припадає якраз на осінь цього року.

І однозначної відповіді на питання «що робити далі?» наразі немає навіть у лідерів індустрії рівня Google, Anthropic та OpenAI, не кажучи вже про менших гравців. Майбутній «еволюційний» розвиток AI - це тема, яка виходить далеко за рамки цього матеріалу через свою складність.

Сьогодні розглядаються різні виходи з глухого кута:

• Синтетичні дані (коли один AI генерує інформацію для навчання іншого);

• Багатовимірна математична оптимізація ваг нейромережі;

• Дистиляція моделей (стиснення гігантських архітектур із метою підвищення щільності знань).

Проте всі ці підходи є надзвичайно складними та експериментальними, і ніхто не може гарантувати, що вони приведуть до якісного зростання інтелекту наступних поколінь AI, а не до його деградації чи галюцинацій.

Саме тому восени 2026 року перед гігантами індустрії питання постане руба: навіщо нарощувати обчислювальні потужності й витрачати на це додаткові мільярди доларів, якщо нові моделі просто немає на чому вчити? Чітких відповідей досі немає, а інвестори вже починають жорстко запитувати про дивіденди.

Людська гравітація штучного інтелекту

Який загальний висновок ми можемо зробити вже зараз? Будь-яка проривна технологія неминуче проходить шлях від статусу «магії» до статусу повсякденного інструменту.

Восени 2026 року ми побачимо перший етап масового тверезіння користувачів по всьому світу. Люди почнуть чітко розуміти, чим насправді є AI, у чому його реальна користь та ефективність, а де він безсилий. Більшість уже награлася в розмови з розумним чат-ботом і починає системно вчитися взаємодіяти з ним як із майже «земним» прикладним софтом.

Так само «заземлюються» і великі інвестори. До них приходить усвідомлення, що фінансового дива не сталося навіть тут. Інвестування в AI та заробіток на ньому - це такий самий складний, висококонкурентний і ризикований процес, як торгівля на біржі чи операції з золотом та валютою.

Чекати залишилося зовсім недовго. У листопаді ми обов'язково повернемося до цієї теми й подивимося, чи справдилися наші сміливі літні прогнози.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI