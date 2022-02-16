Chrome OS Flex спасёт от свалки устаревшие ПК и Mac

16 февраля 2022 г., 14:15

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Google открыла ранний доступ к Chrome OS Flex, новой облачной операционной системе, созданной для предприятий и школ, которую можно легко установить на ПК и компьютеры Mac.



До сих пор Chrome OS работала только на предназначенных для неё устройствах, как Chromebook, Chromebox и пр. Теперь даже компьютеры, выпущенные 13 лет назад, могут стать обрести новую жизнь с Chrome OS Flex.



Новая ОС интегрирует в себе преимущества CloudReady – платформы для ПК и Mac, которую на базе Chromium OS создала компания Neverware, приобретённая Google два года назад.



Chrome OS Flex имеет ту же кодовую базу и периодичность обновлений, что и Chrome OS, обеспечивая единообразие работы конечных пользователей и ИТ-специалистов. Она предоставляет официальный браузер Chrome и Google Assistant в том же пользовательском интерфейсе, что и Chrome OS. С помощью Chrome Enterprise for Education Upgrade ИТ-специалисты могут одновременно управлять с консоли Google Admin как устройствами Chrome OS Flex, так и Chromebook.



Система загружается с установочной USB-флэшки, после чего пользователю остаётся авторизоваться в Chrome OS и приступить к работе. Flex самостоятельно синхронизирует облачный профиль пользователя, настройки, закладки и политики, предоставляет быстрый доступ к веб-приложениям и виртуализации.



По информации Google, Chrome OS Flex загружается за считанные секунды и не замедляется со временем. А благодаря тому, что системные обновления происходят в фоновом режиме, сокращается время простоя.



Кроме того, пользователям Flex не нужно беспокоиться об антивирусах: в систему встроена регулярно обновляемая защита от угроз, включая вирусы, программы-вымогатели и фишинг. Она также может предотвратить утечку данных на потерянных или украденных устройствах с помощью функции удалённого стирания.



Chrome OS Flex можно загрузить бесплатно, каждый может опробовать её с USB-накопителя или пойти дальше и заменить ею свою ОС. Плата за лицензию взимается только с организаций, желающих создать управляемый парк устройств с консолью администрирования.



Важно помнить, что Chrome OS Flex всё еще находится в стадии раннего доступа. Она постоянно улучшается, но испытателям нужно быть готовым к ошибкам. Стабильная версия Chrome OS Flex выйдет в ближайшие месяцы, и с ней клиенты CloudReady получат возможность бесплатного апгрейда до Chrome OS Flex.

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