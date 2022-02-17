ПК как ключевой элемент новых реалий

17 февраля 2022 г., 13:35

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Последние два года радикально изменили наш образ жизни, и за это время роль ПК стала более значимой, чем когда-либо прежде.

Новые модели поведения, которые зародились в силу необходимости, уже превратились в привычки, в то время как люди и организации заново оценивают свои приоритеты сквозь призму новых реалий.

Теперь на работе, в школе и в повседневной жизни действует новая гибридная инфраструктура, позволяющая всем нам более гибко выбирать, где и как проводить время. А ПК стал её ключевым элементом. Это порождает новую эру использования компьютеров – в которую растет число минут, проводимых за монитором, и количество компьютеров в семье.

Размышляя о причинах таких структурных изменений в спросе и применении ПК, мы видим три устойчивых тенденции: распространение гибридных подходов к работе и обучению, смена привычек и моделей предоставления услуг в области развлечений и, наконец, изменение потребительских привычек при выполнении повседневных задач.

Пандемия форсировала ускоренное развитие технологической и организационной инфраструктуры для удалённой работы и обучения. Мало того, многие люди, получившие возможность работать удалённо, хотят и дальше применять этот подход. Мы видим, что эти тенденции отражаются и на том, как люди работают с Windows. За последние два года в шесть раз возросло количество пользователей Windows, применяющих приложения для коммуникации и совместной работы, такие как Microsoft Teams.

Способы производства, распространения и потребления контента кардинально изменились – вспомним хотя бы тот факт, что многие фильмы-блокбастеры выходят в кинотеатрах и потоковых сервисах в один и тот же день. С начала пандемии на 70% больше пользователей Windows стали смотреть потоковый контент на Hulu, Netflix и YouTube, а ежемесячное количество игрового времени возросло более чем на 35%. Теперь количество геймеров и телезрителей сравнялось. Люди больше, чем когда-либо, хотят контролировать характер контента, время и место для просмотра, игр, трансляций и постов. И это всё чаще происходит на ПК.

Повседневные задачи, такие как покупка продуктов, посещение врачей, занятия в спортзале и даже питание, трансформировались с распространением онлайн-заказов, доставки, виртуальных консультаций и тренировок. Сегмент телемедицины в США вырос втрое, а число людей, выбирающих онлайн-заказы с выдачей в магазине, увеличилось более чем на 500% по сравнению с показателем двухлетней давности. В два раза больше пользователей Windows стали совершать покупки с помощью ПК, уделяя им на 40% больше времени. Даже когда люди возвращаются к решению той или иной повседневной задачи офлайн, они не отказываются полностью от удобства онлайн-подходов.

Рынок персональных компьютеров показал рекордный рост за последние десять лет. А по итогам прошлого года мировой объём поставок ПК превысил 340 миллионов: по данным Canalys, это на 27% больше, чем в 2019 году. Теперь на платформе Windows ежемесячно активно работает более 1,4 миллиарда устройств, а общее время, проводимое в ОС, на 10% превышает допандемийный уровень.

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