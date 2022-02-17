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Google обмежить відстеження даних користувачів на Android для реклами

17 февраля 2022 г., 9:35
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Як повідомляє CNBC, компанія Google оголосила, що впроваджує нові обмеження конфіденційності, які призведуть до скорочення відстеження додатків на пристроях Android. Треба зазначити, що до аналогічного кроку вдалася Apple минулого року и цей крок змінив рекламну практику кількох компаній.

Google повідомила, що розробляє нові замінники свого рекламного ідентифікатора, що стосуються конфіденційності, - унікальний рядок символів, який ідентифікує пристрій користувача. Цифрові ідентифікатори в смартфонах часто допомагають у рекламних кампаніях відстежувати інформацію про споживачів.

Зміни, що планує Google, можуть вплинути на великі компанії, які покладалися на відстеження користувачів у різних додатках, наприклад, як Meta, материнська компанія Facebook. Коригування політик Apple вже сильно вдарило по Meta. Раніше цього місяця Мета заявила, що зміни конфіденційності Apple знизять продажі компанії в соціальних мережах цього року приблизно на 10 мільярдів доларів. Ця новина сприяла зменшенню ринкової капіталізації компанії на 232 мільярдів доларів за один день, що в кінцевому підсумку опустило загальну суму нижче 600 мільярдів доларів. У червні минулого року вартість Meta становила понад 1 трильйон доларів.

Але поки Meta боролася проти змін Apple, вона висловила підтримку тому, як Google планує впровадити свої налаштування конфіденційності.

«Обнадійливо бачити цей довгостроковий підхід до співпраці з персоналізованою рекламою від Google, що захищає конфіденційність», — заявив у Twitter Грем Мадд, віце-президент з маркетингу продуктів, реклами та бізнесу у Facebook. «Ми з нетерпінням чекаємо продовження роботи з ними та індустрією над технологіями, що підвищують конфіденційність, через галузеві групи».

Google заявила, що продовжуватиме підтримувати поточні ідентифікатори протягом наступних двох років, а це означає, що інші компанії мають час для впровадження змін.

Facebook та інші компанії розкритикували Apple за впровадження функції прозорості відстеження додатків, яка зменшує можливості націлювання, обмежуючи доступ рекламодавців до ідентифікатора користувача iPhone. З цією зміною користувачі отримали спливаюче вікно, яке дозволяло їм блокувати додатки від відстеження їхніх даних у рекламних цілях.

Google розкритикував підхід Apple у своєму блозі, не назвавши компанію.

«​​Ми усвідомлюємо, що інші платформи застосували інший підхід до конфіденційності реклами, прямо обмежуючи існуючі технології, які використовуються розробниками та рекламодавцями», - написав у своєму блозі віце-президент Google з управління продуктами, безпеки та конфіденційності Ентоні Чавес. - «Ми вважаємо, що такі підходи можуть бути неефективними і призвести до гірших результатів для конфіденційності користувачів і компаній-розробників».

Зосередження на практиці конфіденційності може допомогти технологічному гіганту випередити регуляторні питання, оскільки законодавці та споживачі стають більш обізнаними та стурбованими своїми особистими даними. Компанія Google заявила, що буде тісно співпрацювати з регуляторами.

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