Київ приєднався до тестування мобільного зв’язку 5G

22 июля 2026 г., 13:48

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Оператори зв’язку розпочали тестування мобільного швидкісного інтернету 5G у Києві. До пілотного проєкту долучилися Vodafone, lifecell і «Київстар». На цьому етапі доступ до мережі буде обмеженим: технологію перевіряють у реальних умовах, щоб оцінити її роботу, сумісність із чинною інфраструктурою та вплив на військові системи. Після завершення випробувань уряд прийматиме рішення щодо подальшого масштабування.

Пілотний проєкт стартував восени 2024 року й розрахований на два роки. Київ став четвертим містом після Львова, Харкова та Бородянки, де тестують зв'язок п'ятого покоління. Загалом у попередніх випробуваннях взяли участь близько 1,5 млн користувачів, а наступним містом для розгортання тестових зон має стати Одеса. Середня швидкість завантаження в тестових зонах становить 600-800 Мбіт/с, а пікові показники сягали 1,5-1,7 Гбіт/с.

Для прикладу орієнтовна мапа покриття 5G у Києві оператора Vodafone

Покриття 5G наразі є точковим, а скористатися мережею можуть лише власники смартфонів із підтримкою 5G, які перебувають у зоні дії тестових базових станцій. Наприклад, за оцінкою оператора lifecell, лише близько третини абонентів компанії вже користуються смартфонами з підтримкою 5G. Окремих тарифів для 5G на цьому етапі не передбачено: доступ до мережі надається в межах чинних пакетів 4G.

Під час випробувань оператори оцінюють не лише швидкість передачі даних, а й затримку сигналу, стабільність роботи мережі та взаємодію нового обладнання з наявною LTE-інфраструктурою. Для бізнесу саме низька затримка є однією з ключових переваг 5G, оскільки відкриває можливості для промислової автоматизації, хмарних сервісів, систем відеоаналітики та рішень на базі інтернету речей.

Водночас до повноцінного комерційного запуску технології ще далеко. Представники операторів зазначають, що масштабне розгортання мереж потребує додаткового частотного ресурсу, модернізації транспортної інфраструктури та значних інвестицій у базові станції. Частина необхідних частот поки що недоступна через воєнний стан.

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