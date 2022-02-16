Что нового в «первой волне» для Microsoft Dynamics 365

16 февраля 2022 г., 16:23

0

Tweet

Microsoft опубликовала документацию по первой из двух ежегодных «волн» обновлений Dynamics 365 и Power Platform. В рамках Wave 1 2022 эти продукты, а также вертикальные решения Industry Clouds получат сотни дополнительных функций и возможностей, начиная с 1 апреля и заканчивая сентябрём текущего года.



Документация, предоставленная в форме загружаемых файлов PDF, включает в себя 412-страничное описание нововведений Wave 1 в Dynamics 365 и 147-страничный аналогичный материал для Power Platform.



Планом Dynamics 365 2022 Wave 1 предусмотрена модернизация приложений Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Supply Chain Insights, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Connected Spaces, Guides, Remote Assist, Customer Insights, Customer Voice, а также отраслевых решений Microsoft Cloud for Healthcare, Financial Services, Sustainability и Nonprofit. Помимо полностью новых возможностей, многие изменения будут направлены на улучшение уже имеющейся функциональности вышеназванных продуктов, в том числе с помощью ИИ.



Дальнейшая интеграция Teams с приложениями Dynamics 365 позволит командам продаж и разработки маркетингового контента использовать встроенный чат Teams из своих приложений, агентам по работе с клиентами предоставит сгенерированные ИИ рекомендации контактов и сводки разговоров, а для пользователей Business Central благодаря «устранению лицензионных шероховатостей» расширятся возможности обмена информацией в Teams.



Для Power Platform первая волна принесёт с собой интеграцию виртуальных агентов с Portals, поддержку экспорта данных Dataverse в формате Delta Lake, глобальный поиск в Portals посредством Dataverse, улучшенные инструменты RPA-автоматизации для Azure (Power Automate), использование в AI Builder понимания семантики для документной автоматизации, расширение в Power Apps возможностей совместной разработки, в том числе использования ИИ-моделей GPT-3 и PROSE AI для NLP.

“Майкрософт, согласно последним отчетам аналитических агенств (Forrester) находится в небольшом списке Лидеров Low-Code платформ разработке. Именно платформа Power Platform позволяет занимать и удерживать место в нем. Публикация информации о новом релизе помогает специалистам по внедрению и клиентам Microsoft понимать глобальные векторы эволюции технологий и линейки продуктов Dynamics 365 в частности”, отметил Денис Шевчук, Business Development Manager направления Dynamics 365, SMART business.



Также отмечается, что модернизация приложений Dynamiсs 365 теперь носит немного другой акцент: так как эти приложения построены с максимальным использованием технологических возможностей Power Platform, значительные инвестиции вкладываются в развитие бизнес функций и сценариев работы пользователей.



“Поддержка двух взаимосвязанных по направлению платформ – технологической и бизнес-ориентированной, предоставляет клиентам возможность полноценного выбора «покупать готовое решение или строить свое собственное» из рук единого надежного поставщика. Для определенных задач можно выбирать готовые решения и дополнять специфичные для бизнеса сценарии своими собственными приложениями, построенными на единой и комплиментарной платформе”, подчеркнул Денис Шевчук.



Ранний доступ к ряду из анонсированных новшеств Dynamics 365 уже открыт.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT