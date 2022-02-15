Dell XPS 13 имеет необычный дизайн и компоновку

15 февраля 2022 г., 13:46

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Dell представила модель ноутбука XPS 13 Plus, которая, по ее заявлению, явлется полностью переработанным представителем серии.



Отмечается, что XPS 13 Plus - это первый ноутбук компании, разработанный для процессора Intel Core 12-го поколения мощностью 28 Вт и снабженный системой охлаждения, обеспечивающей на 55% лучший отток воздуха без повышения уровня шума.



Благодаря технологии Express Charge 2.0 ноутбук заряжается примерно на 80% менее чем за час.



Компания заявила, что XPS 13 Plus создан в стиле минимализма и современности. Устройство предлагается в светлом (платиновый) и темном (графитовом) дизайнах с улучшенной отделкой поверхности.



Производитель увеличил клавиши, максимально уменьшив зазоры между ними, что заметно отличает его от других ноутбуков. Кроме того, функциональные кнопки в верхнем ряду стали сенсорными. А традиционный тачпад заменен бесшовной стеклянной сенсорной панелью, которая обеспечивает тактильную реакцию на прикосновение. Такая конструкция делает тачпад практически невидимым.



OLED-дисплей с технологией Eyesafe обеспечивает разрешение до 4K+.



Ноутбук оснащен четырьмя динамиками — два направлены вверх и спрятаны под клавиатурой, а сфокусированные вниз динамики находятся в нижней части устройства.



На борту XPS 13 Plus имеется пара портов Thunderbolt 4, но отсутствуют разъемы для наушников и слот для карт памяти.

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