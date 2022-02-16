Dell расширяет портфель мультиоблачных предложений APEX

16 февраля 2022 г., 12:45

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Исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell Technologies, показало, что 83% организаций уже внедрили для себя мультиоблачную модель или планируют это сделать в течение следующих 12 месяцев. Новые предложения Dell помогут организациям использовать простоту и гибкость общедоступных облачных платформ в выбранном ими месте.



APEX Multi-Cloud Data Services, развёртывание которых в избранных странах запланировано на конец этого квартала, будут предоставлять защиту файлов, блоков, объектов и данных с одновременным доступом из единого хранилища ко всем публичным облакам. Интеграция с консолью APEX позволяет легко подключать хранилище и защиту данных к предпочитаемым публичным облакам и службам, избегая привязки к каким-либо из них.



Доступные по всему миру службы резервного копирования APEX Backup Services обеспечивают сквозную масштабируемую и безопасную защиту данных с централизованными мониторингом и управлением для приложений SaaS, конечных точек и гибридных рабочих нагрузок. Это предложение можно развернуть за минуты и масштабировать по мере необходимости для защиты растущих рабочих нагрузок от кибератак с помощью мгновенного обнаружения, быстрого реагирования и ускоренного восстановления.



Дальнейшее расширение ассортимента систем хранения данных Dell обеспечит Project Alpine. Этот проект позволит использовать ПО Dell для блочных и файловых хранилищ в ведущих публичых облаках, гарантируя гибкое согласованное управление данными в локальных средах и общедоступных облаках.



Опираясь на партнёрские связи с ведущими провайдерами облачных услуг, включая Amazon, Microsoft, Google, IBM/Red Hat и VMware, Dell расширяет поддержку Kubernetes, включая:

• Amazon EKS Anywhere в PowerFlex и PowerStore — позволяет организациям выполнять свою оркестровку Kubernetes в публичных или локальных облаках.

• SUSE Rancher на базе VxRail — обеспечивает мультикластерное мультиоблачное управление Kubernetes, а также предоставляет клиентам возможность гибкого выбора облачной платформы оркестровки.



Расширенный портал Dell Technologies Developer предоставит непрерывный доступ к новейшим API, SDK, модулям и плагинам Dell, став универсальным магазином для разработчиков приложений и команд DevOps, желающих предоставлять инфраструктуру как код.



Объявленные на Dell Technologies World 2021 услуги хранения данных APEX Data Storage Services расширяются на 13 стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будут предоставляться через колокейшн-центры Equinix International Business Exchange.



Службы APEX Cloud Services с VMware Cloud, впервые представленные на VMworld, теперь доступны в США, Великобритании, Франции и Германии. Это предложение представляет собой безопасную и согласованную платформу под управлением Dell для переноса рабочих нагрузок между различными облаками и периферийными средами.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT