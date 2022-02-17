Выпущено первое за полгода крупное обновление для Windows 11

17 февраля 2022 г., 14:45

0

Tweet

Корпорация Microsoft выпустила первое крупное обновление для операционной системы Windows 11, вышедшей осенью 2021 г. Среди новшеств улучшения панели задач и два обновленных приложения, а также предварительная версия Amazon Appstore.

Панель задач – бессменная отправная точка для любых действий на ПК. Представленные усовершенствования упрощают доступ ко всей необходимой информации и позволяют сразу выполнять нужные действия – независимо от того, сколько экранов вы используете.

В нашем гибридном мире мы продолжаем тратить все больше времени на видеоконференции. Такие фразы, как «У вас выключен микрофон» и «Вы видите мою презентацию?», уже вошли в привычку, люди произносят и слышат их с утра до вечера. Функции включения и отключения микрофона и демонстрации нужного окна приложения прямо с панели задач разработаны для того, чтобы во время онлайн-звонка можно было быстрее выполнять нужные действия. Элементы управления на панели задач для мгновенной демонстрации окна, включения и отключения микрофона станут доступны пользователям версии «Microsoft Teams для работы и учебы».

Кроме того, теперь можно показать окно любого открытого приложения всего за пару кликов. Просто наведя курсор на значок приложения на панели задач, чтобы поделиться содержимым, а потом подтвердив готовность к демонстрации этого окна. Это поможет гарантированно делиться только нужным контентом и ничем больше.

Также обновлен доступ к виджетам, чтобы отображать погоду в режиме реального времени в левом углу панели задач. Благодаря этому информация о погоде всегда будет актуальна и видна с первого взгляда.

Поскольку все больше людей работают, учатся и подключаются к сети из дома, многие используют несколько мониторов и хотят получать доступ с каждого из них к одной и той же информации. Следуя пожеланиям пользователей разработчики добавили дату и время на второй монитор.

Для многих людей ПК стал центром развлечений – любимым местом для создания и просмотра контента. Недавно обновленное приложение «Медиаплеер» было разработано для того, чтобы сделать прослушивание и просмотр мультимедийного контента еще более приятными.

В основе медиаплеера лежит многофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро выбирать и воспроизводить музыку, а также создавать и управлять списками воспроизведения. Оптимизированы сочетания клавиш и кнопки доступа для управления с клавиатуры, а также другие инклюзивные технологии. «Медиаплеер» приходит на смену приложению «Музыка Groove».

В переработанном пользовательском интерфейсе свежесть нового дизайна Windows 11 сочетается с узнаваемостью – привычной простотой и удобством применения, которыми славится приложение «Блокнот». Наряду с изменением дизайна появился темный режим, чтобы приложение лучше сочеталось с интерфейсом Windows. Меню также были упрощены, чтобы облегчить поиск нужных функций приложения. Добавлены и новые востребованные возможности, в том числе многоуровневая отмена, красочные эмодзи и современная эффективная функция поиска с заменой. Обновленные приложения «Медиаплеер» и «Блокнот» можно загрузить в магазине Microsoft Store.

Стоит отметить, что в перспективе разработчики планируют чаще запускать новые функции Windows 11 для конечных пользователей в дополнение к ежегодным обновлениям. Они будут использовать различные механизмы доставки обновлений, включая Microsoft Store.

После запуска Windows 11 магазин Microsoft Store привлекает все больше творческих людей и других пользователей по всей планете; теперь объявлено и добавлении в него более 1000 новых приложений и игр в партнерстве с Amazon Appstore. Пользователи Windows 11 в США могут получить доступ к предварительной версии Amazon Appstore в магазине Microsoft Store и множеству популярных приложений, в том числе Audible, Kindle, Subway Surfers, Lords Mobile и Khan Academy Kids. Эта возможность, реализованная на платформе Android с поддержкой технологии Intel Bridge, открывает новую категорию мобильных приложений и игр, доступных для Windows.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT