Microsoft присоединилась к альянсу по выработке стандартов учета углеродных выбросов

15 февраля 2022 г., 17:30

0

Tweet



Microsoft и более 20 организаций запустили проект The Carbon Call. Его цель – стандартизировать учет выбросов парниковых газов во всех сферах деятельности.



Как отмечается, проект объединит усилия, инвестиции и ресурсы научных, корпоративных, благотворительных и межгосударственных организаций для обеспечения открытого доступа к достоверным и актуальным научным данным, которыми можно будет легко обмениваться между системами учета углерода. Участники обязуются ежегодно и прозрачно представлять всю доступную информацию о выбросах и об их удалении на комплексной основе.



На сегодняшний день основными сложностями при учете углеродных выбросов являются качество данных, несоответствие измерений и отчетности, разрозненность платформ и инфраструктурные проблемы. Надежное измерение и учет выбросов парниковых газов имеет решающее значение для их сокращения в будущем. Согласно анализу, проведенному The Washington Post, разрыв между заявленными и фактическими выбросами парниковых газов составляет от 8,5 млрд до 13,3 млрд тонн в год.



Основными направлениями деятельности The Carbon Call являются: расширение прозрачной, полной и регулярной отчетности компаний о выбросах парниковых газов; поддержка достоверных базовых данных и научных подходов, которые позволяют получать сопоставимую, комбинируемую и доступную для обмена информацию; обеспечение открытой и эффективной оценки углеродного учета компаний, совместимую инфраструктуру учета и поддержку интеграции с национальными и глобальными кадастрами выбросов парниковых газов.



Организатором The Carbon Call является фонд ClimateWorks, а среди участников – Capricorn Investment Group, Climate Change AI, Global Carbon Project, Глобальный совет по науке и окружающей среде, Международный научный совет, LF Energy, Linux Foundation, Microsoft, Mila, фонд «Сколла», Стэнфордский институт окружающей среды Вудса, Программа ООН по окружающей среде, Фонд ООН и другие крупные организации. Они будут работать над развитием универсальных методологических стандартов учета, обеспечением расширенного доступа к достоверным данным о выбросах и удалением парниковых газов и обеспечением операционной совместимости цифровых инфраструктур учета.



Подписанты инициативы намерены поддерживать благоприятные условия, необходимые для создания более надежной глобальной системы взаимозаменяемых отчетов по учету углерода. С этой целью они обязуются ежегодно и прозрачно представлять информацию о выбросах парниковых газов и компенсациях выбросов в полном объеме, включая все сферы и классы выбросов. Среди подписавших соглашение – Capricorn Investment Group, EY, GSK, KPMG, Microsoft и Wipro.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT