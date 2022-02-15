И снова про UEM, и важность его использования

15 февраля 2022 г., 17:44

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Возможность использовать личные устройства для работы позволяет сотрудникам компаний решать рабочие вопросы вне времени и пространства, что очень нравится бизнесу. Но это также создает множество проблем с безопасностью данных. И тут на выручку приходят решения Unified Endpoint Management (UEM).

Напомню, UEM-решения – это набор сервисов, которые помогают обеспечить контроль и защиту всех устройств сотрудников компании. Их ключевые задачи - обеспечение безопасности корпоративных данных, установка обновлений, контроль состояния оборудования и развертывание программного обеспечения или ОС.

Инструменты UEM позволяют IТ/ИБ-специалистам ускорить процесс выполнения рутинных задач без потери качества. Еще недавно такие решения использовались только для смартфонов, а сегодня их активно применяют даже на персональных ноутбуках с системой macOS или Windows 10.

Сегодня большинство из нас используют личные устройства на ряду с корпоративными телефонами и ноутбуками. Сотрудники компании заходят в CRM-системы и корпоративную почту, подключаются к Wi-Fi в общественных местах, подвергая данные потенциальным рискам хакерской атаки. Особенно актуально это стало с появлением удаленки в нашей жизни. Люди работают в кафе или коворкинге, используя общественную сеть и не сильно переживая насчет безопасности такого подключения.

Мобильные устройства становятся логическим продолжением рабочего компьютера. Больше устройств - больше шансов, что хакер похитит корпоративные данные. В зависимости от роли сотрудника, важность данных бывает разная: финансовые отчёты, стратегии развития бизнеса, уровень продаж, квоты и маржинальные ставки, персональные данные сотрудников, список клиентов и т.д.

Именно UEM, как единая платформа, позволяет управлять данными всех устройств, которые используются в компании. Особенно важен контроль мобильных устройств, которые относительно недавно стали частью корпоративных инфраструктур, а, следовательно, и новой уязвимостью. Многие разработчики UEM-платформ в своих продуктах акцентируют особенное внимание именно на защиту мобильных устройств - смартфонов, планшетов и ноутбуков.

IТ/ИБ-специалист устанавливает специальную программу на мобильные девайсы сотрудников организации и получает все необходимые инструменты для управления этими устройствами с единой консоли. И что важно, такой контроль выполняется без какого-либо дискомфорта для владельцев устройств.

Так, при установке UEM-решений на телефон сотрудника не происходит никаких изменений в интерфейсе или пользовательских привычках. Контроль со стороны компании происходит неощутимо для самого сотрудника. При внедрении UEM-системы, например BlackBerry, выстраивается четкая граница между пространством, где сотрудник работает с корпоративными данными и пространством, где он использует устройство в личных целях.

Это становится возможным благодаря использованию криптоконтейнера. Корпоративные данные вроде электронной почты, различных документов и приложений зашифровываются, и все операции с ними происходят внутри такого контейнера. Это помогает отделить корпоративное пространство от личного и обеспечить надежную защиту от утечки.

UEM-решения позволяют обеспечить защиту конфиденциальных данных от перехвата в процессе пересылки информации за пределы компании, от различных вредоносных приложений, которые могут нанести ущерб корпоративным данным. Такие системы позволяют отслеживать подозрительные действия на всех конечных точках и управлять ими с единой централизованной платформы. Плюс к этому решения обеспечивают поиск и устранение неисправностей оборудования, защищают данные в случае утечки благодаря шифрованию, а также отслеживанию геолокации.

Таким образом, IТ/ИБ-специалистам не нужно решать огромное количество мелких рутинных задач вручную. А значит, ничто не ускользнет из-под их контроля, ведь информация о подозрительной активности на всех конечных точках будет собрана в отдельной изолированной области – управляемом криптоконтейнере.

Учитывая огромную популярность мобильных устройств, главная задача компаний - обеспечить защиту всех эндпоинтов (конечных точек). Согласно отчету компании Mordor Intelligence, в 2019 году рынок UEM-решений был оценен в 3,40 млрд долл. и, как ожидается, достигнет 10,67 млрд долл. к 2025 году. И это не удивительно, ведь на сегодняшний день корпоративная информация представляет большую ценность, а значит забота о ее безопасности – важное задание каждого собственника бизнеса.

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