Amazon презентувала гігабітну "Ultra" - термінал для свого супутникового звʼязку

25 ноября 2025 г., 16:44

Компанія Amazon Leo, раніше відома як Project Kuiper, представила свою найшвидшу клієнтську антену Leo Ultra та оголосила про запуск приватної програми тестування для обраних корпоративних клієнтів.



Новий термінал здатний забезпечувати швидкість завантаження до 1 Гбіт/с та швидкість вивантаження до 400 Мбіт/с, що робить його найшвидшою комерційною фазованою антенною решіткою з тих, що є у наявності.



Оскільки на орбіті вже перебуває понад 150 супутників, Amazon Leo, назва якої є відсилкою до низької навколоземної орбіти (Low Earth Orbit, LEO), зосереджується на наданні надійного високошвидкісного інтернету для бізнесу та державних установ, що працюють у регіонах без стабільного зв'язку. До кінця року Amazon планує провести ще один великий запуск, щоб продовжити розгортання своєї мережі.



Leo Ultra - це вдосконалений термінал корпоративного класу, призначений для вимогливих застосунків. Антена використовує повнодуплексну фазовану решітку, а її міцна, стійка до атмосферних впливів конструкція розрахована на роботу в екстремальних умовах, включаючи високі та низькі температури, опади та сильні вітри.



Пристрій працює на базі спеціального чипа, розробленого Amazon Leo. Він включає власні алгоритми радіочастотного дизайну та обробки сигналів, які максимізують пропускну здатність, одночасно мінімізуючи затримки - критично важливі фактори для таких застосунків, як відеоконференції, моніторинг у реальному часі та хмарні обчислення.



На відміну від конкурентів, Amazon Leo робить акцент на рішеннях для підприємств, які потребують високої безпеки та тісної інтеграції з хмарною інфраструктурою.



Служба пропонує дві ключові можливості приватних мереж.



Direct to AWS (D2A): Клієнти Amazon Web Services (AWS) можуть підключатися безпосередньо до своїх хмарних робочих навантажень через AWS Transit Gateway, що спрощує управління мережею та знижує затримку.



Private Network Interconnect (PNI): Підприємства можуть створювати приватні мережеві з'єднання у великих центрах колокації, напряму підключаючи віддалені об'єкти до свого ядра мережі.



«Amazon Leo представляє величезну можливість для бізнесу, що працює у складних умовах», - зазначив Кріс Вебер (Chris Weber), віцепрезидент зі споживчих та корпоративних рішень Amazon Leo. Компанія підкреслює, що її приватні мережеві можливості та передове шифрування стануть великою перевагою на тлі виявлених вразливостей у старих незашифрованих супутникових мережах.



Amazon Leo вже підписала угоди з низкою великих партнерів, включаючи авіакомпанію JetBlue, Vanu, Hunt Energy Network та Crane Worldwide Logistics. Президент JetBlue Марті Сент-Джордж (Marty St. George) відзначив, що вибір Amazon Leo відображає їхнє прагнення надавати пасажирам швидкий та надійний Wi-Fi на борту. У свою чергу, Хантер Хант (Hunter Hunt), CEO Hunt Energy Holdings, підкреслив, що поєднання пропускної здатності Amazon Leo та безпечного приватного зв'язку є саме тим, що необхідне для управління енергетичними активами по всьому світу.



Amazon вже почала надсилати термінали Leo Pro та Leo Ultra обраним компаніям у рамках приватної програми, збір відгуків якої допоможе адаптувати рішення для широкого комерційного запуску наступного року.

