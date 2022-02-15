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Рост мирового рынка ноутбуков превысил 20%

15 февраля 2022 г., 15:45
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Согласно подсчетам DIGITIMES Research, в 2021 г. на мировой рынок отгружено не менее 247 млн ноутбуков, благодаря чему результат годичной давности удалось улучшить более чем на 20%.

Как отмечается, темпы роста оказались незначительно слабее, нежели в 2020 г., однако впервые в истории развития отрасли поставки в годовом сравнении выросли более чем на 45 млн устройств. По сравнению с допандемийным уровнем годовых поставок в размере 150-160 млн ноутбуков, результат улучшен почти на 100 млн компьютеров.

В период с начала пандемии повышенный спрос на ноутбуки сохранялся – потребители активно осваивали ноутбуки для организации удаленных мест работы и дистанционного обучения. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется, бизнес и государственные структуры продолжают активную цифровую трансформацию, в том числе, осваивая мобильные компьютеры. Это поддержит рынок от резкого провала в 2022 и 2023 г., а уже в 2024 г. грядет очередной цикл обновления систем корпоративным и образовательным сегментами.

Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет объем поставок  ноутбуков будет колебаться в пределах 230-250 млн устройств.

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