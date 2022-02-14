Intel выпустит эффективный блокчейн-акселератор в 2022 году

14 февраля 2022 г., 13:15

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Блокчейн — это технология, которая обещает коренным образом изменить способы хранения, обработки и транзакций наших цифровых активов в эпоху метавселенной и Web 3.0, позволив каждому владеть большей частью создаваемого им цифрового контента и услуг.



Некоторые блокчейны требуют огромной вычислительной мощности, что, к сожалению, приводит к значительным расходам энергии. Сосредоточив свои усилия на наиболее полной реализации потенциала блокчейна путем масштабной разработки максимально энергоэффективных вычислительных технологий, Intel представила «дорожную карту» экономичных ускорителей.



Первые из них поступят в продажу в конце этого года. Argo Blockchain, BLOCK (ранее известная как Square) и GRIID Infrastructure являются одними из первых заказчиков этого будущего продукта. Новая энергоэффективная архитектура реализована на крошечном кусочке кремния, поэтому она оказывает минимальное влияние на поставку текущих продуктов.



Лаборатория Intel имеет исчисляемый десятилетиями опыт исследований в области надёжных методов криптографии и хеширования, сверхнизковольтных схем. Вместе с инновациями, которые будут представлены на Международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC) в текущем месяце, это поможет создать ускоритель блокчейна, который в приложениях майнинга на основе SHA-256 более, чем в 1000 раз превзойдёт по производительности на ватт потребляемой мощности обычные графические процессоры.



Для лучшей поддержки этой и других новых технологий корпорация Intel сформировала новую группу Custom Compute Group в рамках бизнес-подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics. Генеральный менеджер последнего, старший вице-президент Intel Раджа М. Кодури (Raja M. Koduri) сообщил, что задача новой команды будет заключаться в создании заказных кремниевых платформ, оптимизированных для рабочих нагрузок клиентов, включая блокчейн и другие специализированные приложения ускоренных супервычислений на периферии.

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