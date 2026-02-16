Цивільні технології на службі ЗСУ: як обрати залізо, що не підведе

16 февраля 2026 г., 19:25

Війна, яка розпочалася у 2022 році, надзвичайно стрімкими темпами трансформувалася - від стрілецьких боїв, які відрізнялись від Першої світової, виключно наявністю автоматичної зброї, до протистояння сучасних технологій, зокрема грамотного їх використання та поєднання. Зараз не будемо про технології безпосередньо для ураження ворога, поговоримо про ті, що прийшли з цивільного життя, але без яких вже неможливо, у 2026 році, уявити протистояння.

Спробуємо не видати військових таємниць, але надати пояснення які саме «мирні» технології зараз використовуються в ЗСУ на персональному і малому тактичному рівні та чому саме вони.

Платформа

Для повноцінної роботи сучасного цивільного і «не дуже» ПЗ для військових потреб вкрай важливим фактором стає підтримка стандартів безпеки на апаратному і програмному рівні. Тому важливо використовувати системи, що повністю підтримують актуальні ОС і для яких обов’язково виходять патчі безпеки. Це стосується комп’ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів. Тому використання «стареньких» ноутів на яких ми вчилися, коли були молодими, планшетів, що купували дітям дивитися мультики, і «бабусиних дзвонилок» може призвести як до некоректної роботи ПЗ, так і до витоку чутливих даних.

Актуальні системи безпеки, які надає штатна система Windows 11, потребують платформ не нижче 11-ї серії від Intel, і 5-ї серії від AMD. Наявність TPM 2.0 та UEFI BIOS не примха, а реальна необхідність.

Бізнес-платформа ноутбуків «PRO», яка підтримується Intel і AMD, може забезпечити командира тактичного рівня додатковими системами захисту. Наприклад, апаратного шифрування жорсткого диска за допомогою BitLocker, використання вбудованих крипто-ключів замість зовнішніх, і можливість індивідуального налаштування доступу до функцій і ПЗ. Те що створювалось для захисту чутливої бізнес-інформації, ідеально підходить і для запобігання витоку інформації військового тактичного рівня (наприклад польового командира).

Планшети і смартфони які використовуються в ЗСУ в більшості випадків, мають системи на базі Android (платформи Apple хоч і не мають проблем з безпекою, але сумісні далеко не зі всім ПЗ, використання якого є необхідним). Тут вимоги дещо схожі на ті, що ставляться до ПК і ноутбуків – сучасна платформа з актуальними патчами безпеки.

Головним фактором при виборі планшета стає походження самого «девайса», якщо він поставлений в країну офіційними каналами, не містить «кряків», зовнішніх програмних адаптацій і локалізацій і т.д. то це набагато збільшує шанс, що виток інформації не відбудеться. Тому від використання версій для локальних ринків країн інших континентів – краще відмовитись, хоча вони бувають і набагато дешевші.

Якщо підсумувати: для «безпроблемного» використання «девайсів» за військовим призначенням, вони мають базуватися на сучасних апаратно-програмних платформах, мати зрозуміле походження, використовувати ліцензійне ПЗ і бути налаштованими або особисто, або «людьми зсередини».

З загальними платформами трохи розібрались. Поговоримо про «залізну» частину, яка успішно використовується в Силах оборони, тобто що саме з комп’ютерної техніки краще обирати та використовувати.

НОУТБУКИ

Говорячи про платформу ноутбуків (нагадаємо не нижче 11-ї та 5-ї серії від Intel і AMD відповідно) варто звернути увагу, що бюджетні моделі «для студентів» навіть сучасні - використовувати не варто. Вимоги до роботи ноутбуків у військовому варіанті, в деяких випадках відрізняються від цивільного - радикально. Для максимально чутливого сегменту, звичайно обираються захищені за промисловими стандартами моделі на кшталт Panasonic Toughbook, але в нас сьогодні мова про більш «земні» варіанти. Тому найкращим вибором буде реально міцний металевий корпус, компактна конструкція (практика показує що діагональ має бути до 15,4), гарна батарея, яскравий екран і якісна система охолодження.

Якщо підсумувати, то ідеальним вибором буде сучасна модель (з 2020 року) будь-якого бізнес-ноута від А-брендів побудованого на якісних компонентах. Від ігрових, іміджевих, бюджетних рішень краще відмовитись з причин, викладених вище.

MINI-PC

Все більшу популярність набирають маленькі «кубики», які мають всі характеристики, так необхідні для військового використання. Якщо коротко, це якісні компактні, потужні системи «все-в-одном», які гарно відпрацьовують режими роботи 24/7 в стаціонарному варіанті, особливо коли є необхідність використання 2+ моніторів, або телевізорів. Для стаціонарного нон-стоп використання ноути, за зрозумілих причин, підходять не дуже, а «великі» повноформатні комп’ютери займають багато місця і не відповідають критеріям «несподіваної мобільності», які досить часто необхідні у військових умовах.

Повноцінний ПК за розмірами з батарею для дрона, який може тижнями не вимикатись і виводити зображення на три великих телевізори, і при необхідності за 10 секунд вмикатися і транспортуватися навіть у кишені, – це реально MUST HAVE.

МОБІЛЬНІ МОНІТОРИ

Ще один пристрій з сучасного пулу електроніки, який все частіше знаходить своє використання ближче до «передка». Так само як MINI-PC, майже в 99% випадків мають китайське походження (тут проблем з безпекою немає), і в деяких випадках є незамінними. Сучасні комутаційні інтерфейси Thunderbolt/USB 4.0 дозволяють за допомогою одного сумісного кабелю USB-C під’єднати такий монітор до будь-якого пристрою (ноутбука, mini-PC, смартфона) без необхідності зовнішнього живлення. Варіацій таких моніторів безліч - від 7-дюймових моделей для використання в авто, до 24-дюймових OLED з роздільною здатністю 4К. Особливо варто зазначити моделі з дуже яскравими екранами 1000+ ніт, які видають чітку картину навіть під прямими сонячними променями…if you know what i mean.

Як було сказано вище, ці монітори можуть живитися безпосередньо від робочого пристрою, а можуть мати додаткове зовнішнє живлення. Наприклад невеличкий павербанк 40000 mah, може забезпечити роботу мобільного монітора 15 дюймів, протягом 6 годин, що в деяких ситуаціях буде дуже корисним.

СМАРТФОНИ

Не відкрию таємницю якщо скажу, що телефон бійця в умовах сучасної війни. можна відверто віднести до розряду зброї, як побічно, так і майже напряму. Вимоги до безпеки телефонів в ЗСУ, то вже тема, що трошки виходить за рамки для загального обговорення, але загалом дуже схоже до того, що вже було сказано про ноутбуки. Обов’язково сучасна платформа з активною підтримкою від відомого виробника і зрозуміле походження - це база.

Майже все те, що рекламують компанії у своїх топових моделях, як конкурентні переваги для вибору цивільних користувачів (великий яскравий екран, сучасна містка батарея, інтерфейси, ступінь захисту від води й пилу, камери та т.д.), для військового використання є реальною необхідністю. Скажімо так, від того скільки протримається зарядка на морозі -10, чи буде при цій температурі екран відгукуватися на дотик, чи не лусне екран, якщо на нього випадково сісти, або покласти в кишеню, з якої відстані він зловить StarLink або вежу GSM, розташовану в тилу, іноді залежить напряму життя. Тобто вибір і налаштування смартфона іноді не менш важливе, ніж вибір особистого захисту і озброєння, як би пафосно це не звучало.

Загалом обираємо тільки якісні сучасні моделі з міцним корпусом, захистом IP68 і яскравим екраном, інформацію на якому можна роздивитись на сонці.

Про основні цивільні персональні комп’ютерні технології які використовуються на війні ми проговорили, але є ще багато корисних девайсів, про які теж не варто забувати. Наприклад тактичні смартгодинники, які дозволяють отримувати оперативну інформацію за кермом, або коли смартфоном користуватися незручно чи недоречно (які, крім того, можуть вимірювати пульс, рівень кисню в крові та навіть рівень стресу), тепловізори, компактні детектори радіохвиль і відеосигналу які приєднуються до смартфона і т.д.

На жаль, все це реально дорого, і грошей купити все найкраще в країні не вистачає (не кажучи вже про самого бійця), то ж ми маємо постійно балансувати між дешевим китайським мейнстрімом і реально військовими (або промисловими) рішеннями, які мають захмарний цінник (наприклад сертифікований ноутбук НАТО легко може коштувати до 60 тис. дол.). Війну на жаль ніхто не зупиняє, тож цей вибір кожного дня все ще актуальний, що взяти один промисловий ноутбук Dell за $5000 або 5 mini-PC з AliExpress, і що в залишку виявиться кориснішим.

Головний висновок - правильний вибір персональної електроніки в умовах війни та вміння її оптимально використовувати не лише сприяє ефективній «роботі», а в якийсь момент може надати необхідну ПЕРЕВАГУ. А з сукупності таких переваг і кується наша ПЕРЕМОГА, якої ми так прагнемо.

