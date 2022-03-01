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Допоможіть ЗСУ та Україні

1 марта 2022 г., 21:58

Україна продовжує протистояти ворогу. Як допомогти нашим збройним силам.

Допоможіть ЗСУ та Україні

Якщо Ви зафіксували місце дислокації ворога, відправте: фото, адресу (бажано геомітку), приблизну кількість техніки та час перебування ворога у даній дислокації в боти Telegram, які розміщенні нижче.

@stop_russian_war_bot - передавайте відомості щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Вказані відомості будуть негайно передані до Штабу Збройних Сил України.

@ukraine_avanger_bot - спеціальний бот кіберполіції для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Ви також можете підтримати армію перерахуванням коштив у фонд «Повернись живим» з картки будь-якого банку.

«Повернись живим» – це багатоцільова громадська організація, яка складається з благодійного фонду з допомоги армії, навчального відділу для військових, ветеранського відділу, аналітичного центру та нішевого медіа.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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