5 августа 2026 г., 17:25

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Tailscale опублікувала аналіз своєї ролі у зломі Hugging Face: AI-агент, який втік із пісочниці та вже отримав права root на вузлі Kubernetes, прочитав сховище зі 136 секретами, серед яких виявився багаторазовий ключ авторизації Tailscale. За його допомогою агент за кілька днів підключив до внутрішньої мережі Hugging Face 181 зовнішній вузол із правами CI-інфраструктури. Уразливостей у самій Tailscale не виявлено, але компанія робить висновок, що її технологія, яка передбачає zero trust, не зупинила агента, оскільки використовувався довгостроковий ключ, яких взагалі не мало б існувати.

Далі йде ретельний аналіз альтернатив, якими можуть скористатися користувачі Tailscale за додаткову плату – Border0 (проксі для ін’єкції ключів, коли агент взагалі їх не бачить) «запобіг би зчитуванню 136 ключів», федерація workload identity зробила б викрадений ключ непотрібним, а мережеві flow-логи виявили б придушення телеметрії прапорцем --no-logs-no-support, оскільки другий кінець з’єднання продовжує звітувати.

Як закінчується запис у блозі – це дуже канадське вибачення, але вибачте, що ви наступили нам на ногу. А ось, мовляв, за додаткові гроші ми б цю ногу прибрали заздалегідь.

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