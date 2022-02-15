Intel купує Tower Semiconductor за 5,4 мільярда доларів

15 февраля 2022 г., 12:35

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Компанія Intel оголосила сьогодні, що купує ізраїльську компанію, Tower Semiconductor, що базується в г. Мігдале Ха-Емеку.



Intel заявила, що уклала остаточну угоду про купівлю готівкою за 53 долари за акцію цього контрактного виробника, що становить загальну суму приблизно у 5,4 млрд дол.



Tower Semiconductor було засновано у 1993 році, компанія вийшла на біржу Nasdaq роком поспіль.



Акції компанії підскочили приблизно на 50% пізно в понеділок, коли Wall Street Journal вперше отримав інформацію про угоду.



Intel заявила, що придбання значно просуне її стратегію виробництва інтегрованих пристроїв IDM 2.0, вперше оголошену минулого року.



У компанії заявили, що ця покупка «ще більше розширює її виробничі потужності, глобальні позиції і портфель технологій, щоб задовольнити безпрецедентний галузевий попит».



Однією із ключових стратегії IDM 2.0 стало заснування Intel Foundry Services (IFS) у березні 2021 року, щоб допомогти задовольнити зростаючий глобальний попит на потужності виробництва напівпровідників. На цей момент IFS пропонує передові технології та технології пакування, а також готові потужності в США, Європі та інших регіонах в майбутньому.



«Спеціальний технологічний портфель Tower, географічний охоплення, глибокі стосунки з клієнтами та операції допоможуть розширити послуги Intel у сфері напівпровідникового виробництва та досягти нашої мети стати основним постачальником відповідних потужностей у всьому світі», – заявив генеральний директор Intel Пет Гелсінгер.



Tower має досвід у спеціальних технологіях, таких як радіочастотні (RF), силові, кремнієво-германієві (SiGe) та промислові датчики, широкі партнерські відносини з IP та автоматизації електронного проєктування (EDA).



Протягом майже 30 років Tower Semiconductor (раніше відома як TowerJazz) виробляє аналогові напівпровідникові мікросхеми для споживчого, промислового, автомобільного, мобільного, інфраструктурного, медичного, аерокосмічного та оборонного секторів.



Tower керує двома виробничими комплексами в Ізраїлі, два в Сполучених Штатах і три в Японії.



«З багатою історією Tower створила неймовірний асортимент спеціалізованих аналогових напівпровідникових рішень, заснованих на глибоких партнерських відносинах із клієнтами, з виробничими можливостями по всьому світу», – заявив генеральний директор Tower Рассел Еллвангер. «Спільно з Intel ми створимо нові та значущі можливості для зростання та запропонуємо нашим клієнтам ще більшу цінність завдяки повному набору технологічних рішень і вузлів, а також значно розширивши глобальне виробництво».



Очікується, що операція з купівлі завершиться приблизно через 12 місяців, повідомляє Intel.



Угода про купівлю з Tower Semiconductor стане шостим придбанням Intel ізраїльської компанії за останні п'ять років. У грудні компанія заявила, що купує Screenovate, ізраїльського розробника рішень для мобільних пристроїв, за суму, яка не розкривається. У 2017 році була куплена Mobileye, виробник технологій автономного водіння, за понад 15 мільярдів доларів.

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